Feijóo se 'olvida' del fondo de nivelación que prometió a Mazón

La ponencia política del PP que se debatirá en el congreso nacional de inicios del mes de julio no incluye el instrumento que compensaría la infrafinanciación valenciana, conocido como fondo de nivelación transitorio, pese a que Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido en diversas ocasiones y ante Carlos Mazón a impulsarlo si llega a Moncloa. Se trata de una petición histórica de la C. Valenciana pensada para equipararse en ingresos con la media de comunidades hasta la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) y de la que ha hecho bandera el Consell de Mazón, sobre todo ante las dudas recientes del PSPV.

La ponencia es muy ambigüa a la hora de abordar la que será la propuesta del nuevo PP en financiación, con ideas genéricas que abogan por un nuevo modelo "suficiente, transparente y equitativo", sin aterrizar ninguna propuesta concreta.

Sí es algo más claro a la hora de defender la necesidad de desligar las políticas tributarias de los territorios de los recursos que perciban del Estado, lo que sí entronca con lo defendido por la Generalitat de Mazón, así como para exigir que sean más "responsables con sus gastos".

Aunque hay tiempo para presentar enmiendas al documento, Feijóo parece haber 'olvidado' su compromiso con el fondo de nivelación que defienden los territorios infrafinanciados como la C. Valenciana y que él mismo ha asumido en repetidas ocasiones durante sus visita a la C. Valenciana. No aparece referencia alguna a él en las 39 páginas del documento marco, que trascendió en la tarde del martes. La ausencia es especialmente llamativa después de que el PP asumiera esta reivindicación a nivel nacional, un hecho que Mazón vendió como un éxito en el ámbito doméstico.

La financiación, en segundo plano

Además de genérica, la ponencia del PP pasa de puntillas por el sistema de financiación, al que apenas dedica un párrafo pese a que los líderes territoriales, la mayoría ahora del PP, lo sitúan como uno de los problemas más acuciantes de sus administraciones. Otra cosa es cómo plantea cada barón abordar esa reforma, donde entran las divergencias entre dirigentes populares.

Feijóo apuesta por una financiación "transparente y equitativa" que revierta la "inconsistencia" de los últimos modelos, "reconocida desde el mismo instante de su puesta en marcha", según señala el documento, y que "no ha hecho más que agravarse con el paso de los años". Por ello, considera "urgente aprobar un nuevo sistema que garantice una financiación suficiente, transparente y equitativa", dice sin entrar en el debate de fondo y que implica retocar el peso de los indicadores que ponderan el reparto del dinero.

Sí que hay más sintonía con la posición del PP valenciano a la hora de defender la autonomía fiscal de las comunidades. El PP reclama que el nuevo modelo "permita a las autonomías definir sus propias políticas tributarias dentro de una competencia leal" y que estas sean "plenamente responsables de sus gastos", lo que podría leerse como la plasmación de los reparos populares a las quitas de deuda ofrecidas por el Gobierno. "La solución debe ajustarse a la Constitución, ser coherente con la financiación local y establecer un marco estable y corresponsable para los próximos años", añade el documento.

Contra la bilateralidad

En otro pasaje, los populares piden también "reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones, hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento del Estado autonómico y asegurar que la financiación se base en criterios objetivos, no en acuerdos bilaterales que rompen la cohesión y solo sirven a criterios partidistas", en clara alusión a los pactos del Gobierno con Cataluña y que trufan todo el documento.

"España necesitar frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave para el conjunto del país. Apostamos por un sistema leal, cooperativo y equitativo, que refuerce la unidad sin eliminar la diversidad. Un marco territorial fuerte, con reglas comunes, certidumbre institucional y vocación integradora", concluye el fragmento.