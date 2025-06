La jueza de la dana pide información sobre los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo y la Generalitat retiró

La jueza de la dana, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado dos autos en los que solicita a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat y al Consorcio Provincial de Bomberos información sobre la movilización el 29 de octubre de bomberos forestales para vigilar el río Magro, el el barranco del Poyo, el área del puente de Carlet y las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta, sobre los que incidió la jefa de servicio de emergencias que declaró ayer en la causa de la dana.

La magistrada también decide requerir de un convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y el Consorcio de Bomberos de 2024. Y ha decidido reclamar al propio Consorcio que remita un informe donde se incluya información sobre el momento a partir del cual se iniciaron los primeros rescates por la Dana el 29 de octubre, y el número de los que se efectuaron hasta las 15 horas de ese día, al tiempo que cita a declarar como testigo a un integrante de la plantilla de esa institución.

En el segundo auto, la magistrada ha acordado, a petición de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información sobre punto de control del barranco del Poyo, un listado de alertas emitidas respecto al río Magro el 29 de octubre y la identificación de trabajadores que trabajaron la tarde de ese día en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

La instructora también ordena que se libre oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que aporte al procedimiento la grabación de una llamada registrada en el sistema denominado Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias a la que hizo referencia un responsable de ese órgano en su declaración como testigo y en la que supuestamente un predictor de la Aemet le comunicó que las precipitaciones “se iban a la serranía de Cuenca”.

En esta resolución, la juez deniega otras diligencias por considerar que no guardan relación con la investigación, como la testifical del secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat, Raúl Mérida , solicitada por Salomé Pradas, aunque no formó parte del Cecopi el 29 de octubre. La exconsellera justificaba la comparecencia de Mérida por su comparecencia en el Senado en la que aseguró, según una noticia de prensa aportada, que "la Generalitat acusa a la CHJ de un 'apagón informativo' durante la dana y critica que se admita ahora que no cumplió la ley". La magistrada rechaza la citación del secretario autonómico de Medio Ambiente porque "no presenció, ni intervino en los hechos por lo que sus manifestaciones respecto de lo que se denomina 'apagón informativo' no poseen relevancia en el esclarecimiento de los hechos. Se está practicando abundante prueba destinada al análisis de la información proporcionada pr la CHJ". La jueza de la dana también rechaza otras peticiones de información porque resultan redundantes al figurar ya esos esos datos en las actuaciones, entre otras razones.