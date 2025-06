La logística busca ser ‘sexy’ para atraer a los más jóvenes

Cintillo Foro Logística y Transporte / ED

La segunda mesa del I Foro de Logística y Transporte versó sobre la formación y la gestión del talento en el sector. Eduardo Puerto, profesor de ESIC Business & Marketing School y experto en logística fue el encargado de moderar el diálogo sobre el futuro del sector. Seducir a los más jóvenes y buscar fórmulas para impulsar el talento es fundamental para la logística.

En un mundo en constante cambio, se demandan nuevos perfiles con las habilidades necesarias para hacer frente con agilidad a los problemas puedan surgir. Entre las competencias más valoradas por las empresas destacan principalmente «los conocimientos de negocio, competencias blandas (softskills) y competencias digitales», enumeró José Oliver, director general de Infoport.

La capacidad de adaptación y flexibilidad es crucial para las empresas, que cada vez son más conscientes de lo que los jóvenes buscan: conciliación, movilidad laboral y poder desarrollarse laboralmente. Para Elia Pescador, directora de cadena de suministros de Importaco, el secreto para retener talento en un área como la logística es «ofrecerles lo que buscan, una proyección en la empresa. Para ello tenemos que redibujar el modelo de trabajo, reinventarnos para conseguir capitalizar esos recursos».

Softskills

Los expertos también abogaron por buscar personas que tengan esas softskills, rebautizadas como ‘powerskills’ por Ana Rumbeu, directora de Formación en Fundación Valenciaport, pues son habilidades poderosas en un entorno como el actual.

Rumbeu apostó por retener a ese perfil que destaca por sus softskills ofreciéndole «algo especial que los demás no tienen».

Por lo que respecta al desarrollo profesional que persiguen muchos jóvenes al inicio de su carrera, este no solo es vertical, también puede ser horizontal. «El 90% de las empresas de la C. Valenciana son pymes y no todos lo pueden lograr», explicó Oliver. Asumir distintas funciones dentro de la empresa mantiene motivado al personal, siempre que vaya acompañado de un incentivo. «Nosotros valoramos muchísimo los profesionales polivalentes y las personas que han pasado por distintas áreas de la empresa y por distintos puestos», concretó.

Formación actualizada

El mercado del sector logístico es muy particular, la demanda de profesionales es mucho mayor que la oferta, lo que hace imperante que la oferta formativa esté al día y conectada con el sector de la logística.

Los centros de formación son el «pegamento» entre los estudiantes y las empresas. La Fundación Valenciaport es una organización muy cercana al sector logístico portuario, lo que les permite «detectar cuándo hace falta actualizar ciertos conocimientos técnicos y obtener los certificados requeridos», expuso Ana Rumbeu, directora de Formación en Fundación Valenciaport.

Rumbeu sostuvo que hay que «vertebrar la oferta académica para ser atractivos y seguir creciendo. Apostar por la simulación, la gamificación, los trabajos manuales, el uso de la tecnología, etcétera». En opinión de Oliver, los centros de formación deben «monitorizar» las necesidades del sector para adaptar las acciones formativas a la demanda actual.

Dar a conocer la logística y hacerla más «sexy» fue el mensaje común de la mesa, la necesidad de reformular el sector a través de perfiles técnicos para atraer a los jóvenes.