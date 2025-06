Así supera la empresa cordobesa Barea Servicios los obstáculos para conseguir la rehabilitación de los edificios afectados por la DANA

La empresa cordobesa Barea Servicios, filial de Corporación Barea, está ejecutando obras de rehabilitación en las zonas afectadas por la DANA. Actualmente, gestiona más de 160 edificios contratados y trabaja en la rehabilitación de más de 120 ascensores, sustituciones eléctricas, protección contra incendios y seguridad. También está ejecutando trabajos de demolición, albañilería, pavimentación, reparación y pintura, sumando un total de más de 130 obras activas, asistiendo a más de 15.000 personas afectadas.

La firma llegó a Valencia el 4 de noviembre de 2024, una semana después del siniestro. «La motivación no fue otra que la de ayudar al pueblo. Lo primero que hicimos fue ‘remangarnos’ y ponernos a echar una mano. Una semana después, voluntariamente, pusimos a disposición de los afectados toda la maquinaria de la que disponíamos, iniciamos una estrecha colaboración con la UME y empezamos a retirar vehículos, extraer lodos y agua de diferentes inmuebles», ha explicado Miguel Barea, CEO de Corporación Barea.

Asimismo, la empresa ha suscrito acuerdos de colaboración con seis estudios de arquitectura e ingeniería y tiene abierta una delegación en Paiporta, en el Polígono industrial de La Pascualeta, donde trabaja un equipo formado por más de 150profesionales entre equipo técnico, departamentos internos y personal a pie de obra.

Un proyecto que responde a una situación extraordinaria

El proyecto que Barea Servicios está desarrollando en estas zonas de Valencia se centra en las comunidades de propietarios. Ofrece un servicio integral para la gestión del siniestro y para la ejecución de las obras, sin que la comunidad tenga que incurrir en costes por medio de derramas o de financiaciones bancarias.

«Nuestro modelo de contrato permite poner en marcha todo el proceso sin la necesidad de tener que adelantar dinero por parte de la comunidad de propietarios, es decir, financiamos los costes de ejecución de la obra con fondos propios hasta que la propiedad recibe la indemnización o parte de ella. Es entonces y solo entonces, cuando se empieza a facturar por los costes incurridos, y nunca por más importe del indemnizado», ha indicado Miguel Barea.

Debido a la situación extraordinaria, Barea Servicios está llevando a cabo las actuaciones por orden de necesidad. «Estamos atendiendo, en primer lugar, las cuestiones de seguridad y accesibilidad, además de restablecer los servicios mínimos y, posteriormente, el aspecto de obra con menor relevancia», ha subrayado.

«Es de vital importancia subrayar el papel de los administradores de fincas en esta situación tan extraordinaria. Poco se habla de la labor tan encomiable que están realizando, sufriendo los múltiples desagravios por la situación en la que se encuentran inmersos. Tenemos que reseñar que, la gran mayoría de afectados, están manifestando un comportamiento ejemplar, pero como no puede ser de otra manera, también aparecen algunos individuos díscolos que no buscan otra cosa más que aprovecharse de la situación y de la desgracia ajena, creando malestar entre sus propios vecinos», ha añadido el CEO.

Dificultades para cumplir con los plazos

Dada la gran magnitud del siniestro, la empresa cordobesa tiene que lidiar con diversas dificultades que afectan, principalmente, a los plazos. A la complejidad de la situación hay que sumar una subida generalizada de los precios. «La inflación que se está viviendo en la zona está dificultado las contrataciones. Este hecho nos avoca a tener que revisar minuciosamente las ofertas que nos llegan», ha señalado Francisco Ruiz, director técnico. Por otro lado, la falta de suministros y de mano de obra cualificada complica la ejecución de las obras.

Barea Servicios también tiene que hacer frente a una situación donde predomina la presión social y emocional. «Los afectados están desesperados y con toda la razón. Quieren respuestas y plazos y, en algunos casos, no podemos darlos porque no dependen de nosotros. Intentamos hacer una labor de información constante y estamos a su disposición para cualquier aclaración, pero, lamentablemente, a veces no podemos darle la respuesta que necesitan», ha relatado Miguel Barea.

Otro hecho que se está dando en estas zonas son los robos y saqueos en comercios y comunidades.

Así es la situación actual

La situación actual de los afectados por la DANA continúa siendo crítica, aunque se han conseguido avances en la recuperación de edificios. «Según fuentes informativas, hoy en día las indemnizaciones no superan el 30% de la magnitud del siniestro. Esto implica que las comunidades no tengan la liquidez suficiente para hacer frente a los altos costes de reparación, costes que debe soportar nuestra compañía», ha detallado Barea.

En estos momentos, la prioridad de Barea Servicios es terminar las obras afectadas por la DANA. «Queremos transmitirle a los afectados que somos conscientes de la situación extrema en la que se encuentran. No están solos, vamos a acompañarlos hasta el final del proceso. También queremos pedir disculpas por los posibles contratiempos que están surgiendo. Estamos haciendo todo lo posible para intentar que sus vidas vuelvan a la normalidad cuanto antes», ha asegurado el CEO de la corporación.

Respecto a las dificultades técnicas, la firma está encontrando patologías estructurales en los inmuebles. Esto hace que la empresa tenga que volver a planificar la actuación. «Las gerencias de Urbanismo de los municipios, el IVE y los diferentes organismos públicos están realizando una labor encomiable, salvaguardando la seguridad de las personas y de los trabajadores», ha añadido.

Una empresa puramente cordobesa

Barea Servicios nace en 2009 con el objetivo de cubrir las necesidades de rehabilitación de los edificios residenciales que están en régimen de comunidad de propietarios. Y es que la empresa ofrece un servicio integral que incluye la ingeniería, arquitectura y ejecución de la obra, haciendo hincapié en la fase de postventa.

Actualmente, su equipo está conformado por más de 60 profesionales y cuenta con más de 150 operarios. La firma tiene delegaciones en Córdoba y Valencia. También tiene oficinas técnicas en Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Madrid, Oviedo, La Coruña, Murcia y Alicante.