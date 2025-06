La CHJ lanza un plan de 530 millones para prevenir nuevas catástrofes en Valencia

Las discrepancias y el choque entre administraciones sigue marcando la respuesta a la dana a cualquier nivel. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha estado este jueves en València para mantener varios encuentros con alcaldes y representantes de la Generalitat, así como para presentar un plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que da respuesta a las danas del futuro. Morán ha señalado, antes de la jornada, que "las dudas" del Ayuntamiento de Valencia sobre el encauzamiento del barranco de La Saleta están "prácticamente resueltas" tras las reuniones mantenidas entre los equipos técnicos, por lo que ha confiado en que "en fechas próximas" saldrá el proyecto.

Por contra, el concejal del Ciclo del Agua de Valencia, Carlos Mundina, ha mentenido sus reservas sobre este proyecto, señalando que no se había dado hasta la fecha una respuesta satisfactoria a las alegaciones del ayuntamiento. De hecho, advierte del riesgo para las pedanías de Valencia que hubiera tenido una dana como la del 29-O con los caudales del barranco desviados al nuevo cauce del Túria.

Morán se ha manifestado en estos términos antes de presentar a alcaldes y asociaciones de víctimas de la dana el 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana', en un acto celebrado en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Desde este viernes, este plan será público, y se abrirá un periodo de un mes para realizar aportaciones.

El plan contempla una dotación inicial de 530 millones de euros. De ellos, para la adaptación y mejora de proyectos maduros son 192 millones, cuyas obras se licitarán antes de final de 2025 para comenzar el próximo ejercicio. El proyecto incluye 90 millones para el desvío de las aguas del Barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y conexión con vía verde, a través de los flujos desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia, para mejorar su capacidad y funcionamiento. Los otros 42 millones serán para cinco actuaciones de protección frente a inundaciones en el tramo bajo del río Júcar.

Además, se reservan 335 millones para nuevos proyectos no previstos con anterioridad y otros adaptados con importantes cambios ante los escenarios climáticos ofrecidos por la dana que se quieren licitar este año para que puedan esta definidos durante el año 2026.

Sobre las alegaciones del Ayuntamiento de València al encauzamiento del barraco de La Saleta, el primer gran proyecto potente que se va a realizar, apunta: "Se ha trabajado con los equipos técnicos del del Ayuntamiento de València y me atrevería anticipar que, en estos momentos, están las dudas que se planteaban y yo creo que tenemos un proyecto que razonablemente puede salir adelante en fechas próximas". En ese sentido, ha apuntado que la intención del Ministerio "desde el principio es no caer en la dinámica de situaciones de pasado, donde los proyectos que se redactaban como consecuencia de la incapacidad de llegar a acuerdos se quedaban sencillamente sin ejecutar".

"Creemos que eso no sería responsable hacia el futuro y no sería justo para con los ciudadanos que han sufrido hasta los límites que han sufrido", ha apuntado. Por ello, ha recalcado que "desde el principio" se apeló al conjunto de las administraciones para "poder colaborar para que estos proyectos no encallasen una vez más en el calendario". Precisamente, al mediodía de hoy estaba prevista una reunión técnica para aborar el estado del proyecto. El objetivo es que la licitación de las obras se plantee a finales de 2025, y que la ejecución comience en 2026.

Exigencia de la Generalitat

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha señalado que muchas de las obras recogidas en el plan "se deberían de haber hecho hace mucho tiempo y que todavía no se han efectuado" y ha advertido de la Generalitat estarán vigilantes y "no se va a consentir ni un solo día de retraso".

Asimismo, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha señalado, ante el proyecto de encauzamiento de La Saleta, que están "esperazandos, siendo prudentes" porque "llevamos muchos años" de espera de estas obras y ha pedido que se ejecuten lo antes posible.

La presidenta de la Associació de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, se ha mostrado confiada con la presentación del plan esta mañana. En primer lugar, por el mero hecho de ser invitados, a diferencia de lo que ocurre con otras administraciones. Pero también ha puesto en valor la idea transmitida por Hugo Morán de que las obras se irán ejecutando conforme vayan avanzando los proyectos, sin necesidad de esperar a que todo el plan esté listo. Es una idea en la que ha insistido, en la presentación técnica, el secretario de Estado. Las presiones políticas o sociales no van a frenar unas obras que deben hacerse con la máxima celeridad.