Día mundial de las personas refugiadas: "Sudán es muy peligroso para las mujeres"

Se llama Tsabeeh Adil, tiene 29 años y es de Sudán. Es el rostro de las cifras que cada año presenta la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) con motivo del 20J (Día mundial de las personas refugiadas) mediante un informe que habla de miles de solicitudes de asilo y de millones de personas desplazadas a la fuerza porque no pueden vivir en su país porque su vida corre peligro. Como Tsabeeh. La guerra llega a su ciudad en diciembre de 2023, aunque el conflicto tiene su origen décadas antes. En un español que se ha esforzado en aprender en muy poco tiempo la joven habla de bombardeos, de un padre enfermo, de una madre que no duda en vender el oro que tiene para que su hija mayor se monte en un avión que la saque del país, en cómo la muerte entra en las casas en forma de hombres armados y de cómo ejercen una violencia tremenda y terrible con las mujeres.

Tsabeeh Adil, de frente y Abdul, de espaldas. / Miguel Ángel Montesinos

Se emociona cuando recuerda los kilómetros recorridos y las noches al raso y con miedo de una familia que huye del terror, de las violaciones, de las enfermedades y de la muerte. Por eso su pensamiento sigue centrado en una familia de 7 hermanos donde solo hay un chio y el resto son chicas. "Tengo que sacar a mi familia de allí", asegura. Ese fue su objetivo al salir de alli y ese sigue siendo su pensamiento a día de hoy, un día centrado en visibilizar a quienes buscan protección internacional.

Invisibles

"Aquí apenas se sabe lo que pasa en Sudán y es el país con mayor número de población desplazada del mundo", explica el coordinador de CEAR en al Comunitat Valenciana, Jaume Durà. "Somos invisibles y nadie sabe del horror de allí. Todas mis hermanas son más pequeñas que yo y debo sacarlas de allí. Mi familia decidió invertir todos los recursos que tenía en que yo saliera del país porque gracias a mi trabajo podía conseguir el visado. El viaje era a Cuba con escala en Madrid y allí, en el aeropuerto de Barajas pedí asilo y ya entre a formar parte de la red de CEAR", explica la joven, que ya cuenta con la protección subsidiaria, que es similar al estatus de refugiado, de manera que ya puede comenzar los trámites para conseguir la reagrupación familiar y sacar al resto de la familia del infierno en el que viven.

Tsabeeh pone el rostro que Abdul quiere ocultar. El joven, de Pakistán, prefiere contra su historia desde el anonimato. "Mi trabajo como defensor de los derechos humanos y la diversidad religiosa fue el origen de agresiones, amenazas y un acoso que me obligó a huir de mi país", explica. Llegó a València desde Bélgica, país que califica de "xenófobo" aunque la realidad en España le mostró una discriminación centrada "en un trabajo en el campo con el doble de horas pactadas y por la mitad de salario. Viviamos en lugares insalubres y en condiciones lamentables. Hay muchos inmigrantes viviendo así. En el banco también me trataron fatal y no me daban el certificado de titularidad que necesitaba para realizar ciertos trámites. Desde CEAR me ayudaron", explica el joven, que ahora trabaja en un restaurante de la playa.

El coordinador de CEAR en la Comunitat Valenciana, Jaume Durá. / Miguel Ángel Montesinos

Datos y cifras

Dese CEAR aseguran que "ahora más que nunca son necesarias políticas que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países".

De hecho, CEAR señala en su XXIII Informe Anual que la intensificación de los conflictos, la violencia, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos dieron lugar, un año más, a cifras récord de desplazamiento forzoso a nivel mundial: más de 123 millones de personas desplazadas de sus hogares a finales de 2024, la gran mayoría dentro de su propio país, y quienes huyeron a otros países fueron recibidos sobre todo por naciones vecinas de renta media y baja, según ACNUR.

Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, región Sahel y Palestina protagonizan las principales crisis de desplazamiento. Especial mención merece el genocidio en Palestina, con más de 55 000 muertes, 1,9 millones de personas desplazadas y una respuesta internacional aún insuficiente.

Durá considera que España aún tiene "mucho margen de mejora como demuestran los datos de asilo, que la sitúan nuevamente a la cola de la UE en cuanto a reconocimiento, pese a un ligero incremento con respecto al año anterior". Solo un 18,5 % de las solicitudes fueron resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea del 46,6 %.

Ligero descenso en la Comunitat Valenciana

En cuanto al número total de solicitudes, apunta el ligero incremento de apenas un 2,5 %, hasta alcanzar las 167 366 personas solicitantes de asilo. Respecto a comunidades autónomas, en la valenciana ha habido un muy ligero descenso (menos de un 1%) con respecto año anterior, de 8.041 presentadas en 2023 a 7.973 solicitudes en 2024.

Por provincias, Valencia con 4.475 es donde se presentan la mayor parte de las solicitudes (se registra un ligero descenso del 2.8% frente a las 4.606 solicitudes del año pasado). Disminuyen las solicitudes en la provincia de Castellón, con 988 (un 42.8% frente a las 1.729 de 2023) pero aumentan en la provincia de Alicante con un total de 2.510 solicitudes (se incrementan casi un 68% frente a las 1.706 solicitudes de 2023)