El fiscal de la dana se opone a investigar a Polo y tres altos cargos de Emergencias

El fiscal de la dana Cristobal Melgarejo pide en un escrito notificado hoy a las partes que se rechace el recurso de la Asociación damnificados dana Horta Sud para que se citara como investigados o querellados al presidente de la Confederación Hiderográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo y a tres altos cargos de Emergencias el día de la dana: Alberto Martín Moratilla (director general), Jorge Suárez (subdirector general) e Inmaculada Piles (jefa de servicio). "Interesa la desestimación del recurso de apelación interpuesto" por la entidad contra el auto de la jueza de la dana que lo rechazaba "al considerar que la resolución recurrida es ajustada a derecho" por lo que solicita "su confirmación". Este auto la magistrada criticaba los recesos en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) porque "se dejó fuera a miembros con absurdas razones no explicables". El apoyo de la Fiscalía a este auto es relevante porque la asociación de damnificados ha presentado recurso de apelación ante la sección segunda de la Audiencia de València que tiene pendiente decidir sobre estas imputaciones.

Niega el supuesto "apagón informativo"

La magistrada de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, rechazó investigar a los tres altos cargos de Emergencias porque consideraba que "la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica". Y respecto al presidente de la CHJ, señalaba que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye, el supuesto "apagón informativo" que ha denunciado la Generalitat "resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), así como por la posibilidad de acceso al mismo".

El fiscal contradice a la jueza

El fiscal de la dana también notificó otros tres escritos más. En uno discrepa con la jueza y avala la decisión de la entidad ultracatólica Hazte Oir de personarse en la causa, en el recurso que ha presentado ante la Audiencia de València. "Interesa que se revoque la resolución recurrida a los efectos de que se acuerde tener por personada a la asociación nombrada, como acusación popular, previa consignación de la fianza que se determinare a tal fin".

Petición de SOS Desaparecidos denegada

En otras dos peticiones de acusaciones populares y particulares, el representante del Ministerio Público apoya la decisión de la jueza de rechazar la solicitud de SOS Desaparecidos para citar a declarar a las tripulaciones y la empresa responsable del helícóptero de Salvamento Marítimo, Helimar. Así como la propuesta de la Asociación Liberum de citar a un supuesto perito y que el Ayuntamiento de València remitiera el acta de una reunión del 1 de noviembre, con datos aún provisionales de personas desaparecidas y fallecidas.

Llamadas al 112 y víctimas

"Los datos concernientes al número de llamadas recibidas en el número de emergencias 112 y al número de víctimas y autopsias realizadas ya están incorporadas al procedimiento". Y respecto al perito sugerido, el fiscal señala que tendría sentido que declarara si "pudiera emitir un juicio de valor o realizar una interpretación a partir de sus específicos y especiales conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, sapiencias que no evidencian el currículum del peticionario", señala el Fiscal Cristobal Melgarejo.

Transcripción de la declaración de Pradas

Por último, el representante del Ministerio Público también secunda la decisión de la jueza y la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja de mantener la transcripción notificada de la declaración de Salomé Pradas porque la exconsellera no la ve "completa" y pide que se transcriba de forma literal. Desde el juzgado sostienen que el video de la declaración se puede consultar por cualquier parte, si existe alguna duda sobre un pasaje. El video no se ha notificado para que no se publique en los medios de comunicación.