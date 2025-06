Morant denuncia que el PP ignora la dana y la agenda valenciana en su congreso nacional

La secretaria general del PSPV y ministra en el Gobierno de España, Diana Morant, ha denunciado este jueves que la ponencia política que el PP llevará al congreso nacional que renovará el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo no hace referencias a la dana ni a temas históricos de la agenda valenciana. Morant ha exhibido su sorpresa por que los populares olviden ahora asuntos que en el ámbito autonómico el Consell de Mazón el "ninguneo" o la "asfixia" del Ejecutivo de Pedro Sánchez por

Desde Cheste, la líder socialista ha señalado que Mazón y el PP "no dedicarán ni un segundo de su congreso a hablar ni de la dana, ni de emergencias, ni de la financiación autonómica ni del agua", lo que a su entender demuestra que "al PP sólo le interesan esos temas para confrontar con el Gobierno de España". Morant ha aprovechado para reivindicar el apoyo del Gobierno a la reconstrucción de la dana "desde el primer momento".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que en el cónclave del PP no se hará "ni una sola referencia a la mayor catástrofe que hemos vivido nunca los valencianos y valencianas" y ha insistido en que "no hablarán ni de la dana ni de la gestión de las emergencias ni de la lucha contra el cambio climático".

Además, ha destacado que en la ponencia política "no encontramos ni una sola palabra sobre el trasvase de agua, no sabemos cuál es su propuesta de solución para un tema vital que solo utilizan para confrontar" y ha añadido que "lo mismo ocurre con la financiación autonómica, un tema que el señor Mazón solo utiliza de excusa para confrontar con el Gobierno de España pero luego a la hora de la verdad no le dedican ni un segundo".

La financiación, en contra de lo que señala la socialista, sí que está incluida en el documento marco del PP, que aboga por una reforma del modelo para que este sea "equitativo, suficiente y transparente". Lo que no recoge es el fondo de nivelación que compensaría la infrafinanciación valenciana y al que Feijóo se ha comprometido en múltiples ocasiones. Morant no ha puesto ahí el foco ya que el PSPV también se ha desmarcado de este mecanismo desde su ascenso al liderazgo del partido.

Ayuda a municipios afectados por la dana

Por otro lado, la también ministra del Gobierno de España ha explicado que "todos los municipios afectados por la dana cuentan con un plan de empleo dotado por 35,6 millones de euros que permitirá que más de 3.000 personas desempleadas de los municipios afectados vayan a estar trabajando durante un año" y ha subrayado que "queremos conjugar esa vuelta a la normalidad con darle una oportunidad laboral a personas desempleadas de los municipios, porque además de la crisis de la dana estas personas están sufriendo su propia crisis".

Finalmente, Diana Morant, ha recordado que "ahora mismo no existe ninguna derivada valenciana del caso Koldo, pero los socialistas valencianos no vamos a tener ningún miedo y si eso ocurre actuaremos con la misma contundencia que ha hecho el secretario general Pedro Sánchez".