Una ONG valenciana, tras las inundaciones en Aragón: "No subáis más cosas, los estáis colapsando"

"La ayuda debe estar coordinada. Cuando ocurre una tragedia así lo principal es saber qué necesitan y hacérselo llegar porque lo contrario es contraproducente. Así que dejad de subir cosas sin saber qué necesitan. Los estáis colapsando". Desde València es refugi ya no saben cómo hacer llegar este mensaje a las entidades, organizaciones y particulares que están llevando ayuda a las 12 localidades aragonesas devastadas por la tormenta del pasado viernes 13 de junio. Tanto desde esta organización como desde el Ayuntamiento de Paiporta contactaron con protección civil, emergencias y las alcaldías de algunos de los municipios afectados (Azuara, Herrera de los Navarros, Letux, Villar de los Navarros, Moyuela, Almonacid de la Cuba o La Zaida, entre otros) para saber exacatamente qué necesitaban. Y el domingo enviaron a los voluntarios y la correspondiente ayuda. Hasta ahí, todo bien.

Sin embargo, el lunes por la tarde llegaron dos camiones con el lema "El pueblo salva el pueblo" con la intención de descargar seis palés de productos "que no necesitaban y no sabían ni donde dejar". Así que, ante la negativa de la población a que dejaran allí productos innecesarios, los dos camiones se fueron por donde habían llegado. "Cuando llegamos nos recibieron con los brazos abiertos porque llevábamos lo que nos habían pedido. Pasamos la jornada del domingo y del lunes repartiendo lo que traíamos a los distintos municipios afectados. Era todo útil porque ya habíamos hablado con ellos. Las cosas se hacen así porque lo contrario es contraproducente", explica Ana Isabel, desde València es refugi, (con dos naves en Albal), que es una de las entidades presentes en la zona cero de la dana de València desde el primer momento. "La ayuda debe ser coordinada. Hoy nos pedían Kärcher (hidrolimpiadoras) y eso es lo que estamos preparando para llevar. Pero si llevas dos palés de arroz pues vuelves por donde has venido porque no tiene ningún sentido", afirma la portavoz de la entidad social, mientras muestra un vídeo enviado desde los municipios afectados que tienen los almacenes llenos hasta la bandera de productos que no necesitan.

Llamamiento oficial

Tal es la situación que hasta el presidente comarcal y también presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Carmelo Pérez, ha pedido hacer un llamamiento para que se detengan estas recogidas y entregas. "Lo que ha ocurrido aquí, aunque ha dejado daños muy graves, no tiene nada que ver, no es comparable con lo que pasó en la dana de Valencia, y afortunadamente no necesitamos las cosas que nos están llegando", ha explicado.

De esta forma, desde València es refugi recuerdan que "no se suba en masa a la zona (recomendación actual, que no suba nadie más), que no se suban cantidades no asumibles de material, que no se suban materiales no necesarios y que nunca se acuda a ninguna zona afectada sin coordinarse con personas, grupos e instituciones locales, o grupos de trabajo en comunicación con estos". Y añaden: "Los pueblos afectados no son de gran población; el daño es estructural (carreteras, puentes, tuberías de agua...) Las casas afectadas son contadas, ninguna población de manera integral y ya se encuentra trabajando UME, Bomberos, Cruz Roja, Servicios Sociales y equipos de psicólogos, además de unidades del 112 provinciales. Rogamos no entorpecer ni colapsar en estos momentos a los pueblos hermanos, principalmente de Letux y Azuara, ni a otros en el futuro".