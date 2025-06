El PSPV cierra filas con Sánchez entre muestras de preocupación y exigencia de contundencia

Los socialistas valencianos se sentaron este miércoles a digerir el shock, a hacer terapia colectiva tras el escándalo de las revelaciones en torno a las presuntas mordidas en contratos públicos que había anidado en la cúpula del PSOE, con Koldo García y los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Todo ello, aderezado, además, con las grabaciones de conversaciones con tintes machistas sobre mujeres y prostitución. Y no hubo sorpresas: un cierre de filas prácticamente total en la reunión de la Ejecutiva del PSPV de Diana Morant.

Fueron más de tres horas de reunión y unas 16 reflexiones de miembros de la dirección tras el discurso de la secretaria general. Como nota predominante, un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, sus decisiones y el futuro que espera a los socialistas en el resto de legislatura. Eso sí, "mucha preocupación por la desafección" que este caso produce tanto en la militancia como en los ciudadanos.

El más crítico, apuntan diversas fuentes presentes en la reunión, fue el veterano exalcalde de Torrent Jesús Ros, que pidió "más contundencia" y actuar ante cualquier sospecha. Ros insistió en que la sociedad "necesita respuestas y medidas", y el secretario general, sostuvo, no las ha tomado. Ese no es el camino.

Al margen de Ros, tomaron la palabra dirigentes como José María Ángel, Arcadi España, María José Salvador, Borja Sanjuán, Samuel Falomir o Ángel Franco. La tónica general fue la misma: nadie pidió elecciones anticipadas, y todos se conjuran para dar la cara, defender al partido y reivindicar la acción del Gobierno de España. "No todos somos iguales", defendieron, al tiempo que subrayaban la diferente reacción del PP y PSOE ante las sospechas.

La ministra y secretaria general, Diana Morant, recordó el caso de Portugal, donde una sospecha de corrupción que quedó en nada ha hundido el partido. Por eso animó a resistir y defender al Gobierno. Además, todos se conjuraron a seguir presionando a Carlos Mazón, para que este escándalo no tape la gestión de la dana que hizo la Generalitat.

Promete contundencia

Antes de la reunión de la ejecutiva, Morant prometió la misma contundencia que ha tenido Sánchez, expulsando a los militantes implicados, en caso de que aparezca "una derivada valenciana". "El PSPV era la federación del señor Ábalos. Y aunque es cierto que no estaba vinculado ni a la dirección de Ximo Puig ni a la mía, tenemos el interés de que si hay cualquier derivada, actuaremos de la misma manera rotunda que el secretario general", señaló Morant antes de reunir a su dirección.

"Asco"

"Están siendo días duros. Queremos analizar lo sucedido", añadió. "Estamos conociendo que los que tuvieron la confianza del PSOE la han traicionado, de una manera que nos repugna, que me da asco. Hay comportamientos como la corrupción que son denunciables, pero el machismo de ese audio merece unas disculpas aunque sean colectivas. Como mujer me he sentido reconfortada por el secretario general, que ha expulsado a Ábalos", dijo Morant. Y remató: "El PSOE necesita que los defendamos frente a estos energúmenos".

El foco sobre Mazón

Al margen de esto, el PSPV trata de mantener el foco, por difícil que sea, en la situación de Carlos Mazón tras la dana. "Una cosa no va a tapar lo que está sucediendo en la C. Valenciana. Hace una semana vino Feijóo y en una comida alabó el trabajo de Mazón, el presidente que no estuvo, que lleva a la espalda 228 muertos, el presidente que Feijóo dijo que había hecho un buen trabajo", señaló, criticando también la corrupción de los años del PP, citando a Camps, Rus o a Zaplana, "el padre político de Mazón".

"Tenemos que ser humildes y recuperar la confianza de los ciudadanos: tres sinvergüenzas se pueden cargar el trabajo de un partido y un Gobierno honesto y limpio", concluyó.