El debate de Sumar se enquista en un Compromís que ya se plantea dividirse en el Congreso

El debate en Compromís sobre su relación con Sumar en el Congreso se enquista. Ha pasado casi un mes desde que la coalición amenazara con salir del grupo parlamentario Plurinacional y a día de hoy la resolución de este culebrón es toda una incógnita. El contexto no ha ayudado, pues cuando parecía que las posturas estaban próximas entre la plataforma de Yolanda Díaz y los valencianistas, que exigían más autonomía después de que Sumar les negara la opción de llamar a Pedro Sánchez a la comisión de la dana de la Cámara Baja, estalló el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, enmarañando todavía más el escenario.

Pasados 25 días, Més, el partido mayoritario, apuesta por romper y poner rumbo al grupo Mixto. Así lo acordó su dirección hace un par de semanas y en ello se reafirmaban tras el último intento con los de Díaz, que tuvo lugar este miércoles y que terminó sin avances, según fuentes de este partido. Iniciativa, por contra, vio colmadas sus expectativas. La próxima parada es este lunes, cuando el antiguo Bloc reúne a su Ejecutiva para "ratificar" esa decisión.

Una decisión que es justo la opuesta a la que se defiende desde Iniciativa, otra de las patas de Compromís. Desde esta formación consideran que este debate sobre la relación con Sumar ha quedado ya enterrado por el terremoto Cerdán y que ahora el escenario es otro, en el que lo prioritario es exigir medidas de regeneración al PSOE.

Para ello, entienden que es más positivo continuar dentro del grupo, ya que se puede ejercer una mayor presión al ala socialista del Ejecutivo, en quien ponen el foco por los escándalos de corrupción. Este miércoles la Ejecutiva de Iniciativa aprobó un documento en esa línea, que reclama medidas de Transparencia al Gobierno.

El problema es cómo encajar ambas posiciones, especialmente cuando estas están defendidas por los dos secretarios generales de los partidos enfrentados, Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), quien comparte este cargo con Aitana Mas. Fuentes consultadas apuntan a que el peso específico de estos dos dirigentes en sus respectivas formaciones y su implicación en la defensa de sus posiciones complica las opciones de que puedan moverse ahora, tras semanas anclados en ellas.

Hay intentos de mediación por parte de Els Verds y contactos contínuos entre los responsables orgánicos, acostumbrados a este tipo de tensiones internas. "No se puede descartar nada, esto es Compromís", reconoce una fuente consultada.

Así las cosas, si la salida del grupo Plurinacional era --y sigue siendo-- la opción más plausible, hay quien admite ya la posibilidad de que Micó e Ibáñez acaben por dividirse en el Congreso si ninguna de las dos formaciones da su brazo a torcer. Con todo, incluso en ese escenario de ver como sus dos únicos diputados en Madrid acaban en grupos parlamentarios diferentes, nadie ve en riesgo la estabilidad interna de la coalición.

El fin de semana también se presenta intenso. Se prevé que cargos de Compromís insistan en la vía negociadora con Sumar, con quien las relaciones están muy tensionadas tras su negativa a dar autonomía a Compromís para llamar a Sánchez a la comisión de la dana del Congreso. En la coalición no se entiende que no hayan tenido un gesto que desactivara esta crisis.

Una crisis que además parece estar escalando en el seno de ese grupo parlamentario, donde Més ha encontrado un aliado en Més per Mallorca. La formación balear, según han explicado fuentes del partido, reunirá a su ejecutiva este jueves en Mallorca con la propuesta de que el parlamentario Vicenç Vidal abandone el grupo plurinacional, una vez que Més ha vinculado su continuidad a que Sumar salga del Gobierno.

Aparte, Chunta aragonesista que cuenta con el diputado Jorge Pueyo ya comunicó que iba a debatir sobre si merece la pena seguir apoyando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no descartaba retirarlo, al subrayar el parlamentario que todos los escenarios estaban abiertos. Así, fuentes del partido indican que no se puede descartar también la ruptura con Sumar aunque otras voces dentro del socio minoritario sostienen que el diputado no va a irse del grupo plurinacional.

Todo ello ha motivado que Sumar, que ahora cuenta con 27 diputados, se arriesgue a tener más bajas en sus filas, una vez que Podemos ya rompió a finales de 2023 con la coalición forjada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sus cuatro diputados pasaron al Mixto. Ahora, como mínimo hay opciones que otros dos diputados se escindan del socio minoritario, lo que sería un golpe político a una de las formaciones que sostiene al Gobierno.