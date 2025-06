PP y Vox tapan las ventanas de las oficinas de Compromís en las Corts para ocultar carteles de "Mazón dimisión"

En la calle de la Libertad hay "censura". Es lo que acaba de denunciar Compromís, después de que operarios de las Corts hayan cubierto el exterior de las ventanas de las oficinas de los valencianistas en el edificio anexo al parlamento, ocultando así los carteles que lucían en el interior de estos despachos y que pedían la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado este acto que tilda de "censura" y que achaca a una decisión de la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), y de la mayoría de la Mesa del parlamento, controlada por voxistas y el PP. Al tapar las ventanas de las oficinas del grupo parlamentario para ocultar los cartes de "Mazón dimisión" que colgaban en su interior, los valencianistas denuncian a su vez que se han quedado sin luz natural en sus instalaciones.

Desde hace unos meses, las ventanas de las oficinas del Grupo Parlamentario mostraban cartulinas donde se leía “Mazón Dimisión”, “PP responsable” y “Vox cómplice”. PP y Vox ya habían mostrado su malestar con este hecho en alguna reunión de la Mesa, pese al bajísimo número de personas que circula por esta calle a diario. Estos mensajes, colocados por los trabajadores del grupo parlamentario, estaban fijados en la parte interior de las ventanas y por tanto "en su puesto de trabajo", remarca la coalición, que denuncia que este viernes a primera hora unos operarios han instalado unos vinilos rojos para tapar las ventanas de las oficinas de los trabajadores.

Los carteles en los despachos de Compromís, antes de ser cubiertos por vinilos. / Levante-EMV

Para Baldoví, “es una vergüenza que se gasten dinero público en tapar las verdades que comparte una amplia mayoría de la sociedad valenciana. PP y Vox no soportan la libertad de expresión y hacen del autoritarismo y la censura su manera de funcionar. PP y Vox pueden intentar esconder los carteles colgados en nuestro grupo parlamentario pero no podrán tapar que un 90 % del pueblo valenciano quiere la dimisión de un Mazón que con su negligente gestión no evitó la muerte de 228 personas. No podrán tapar que Vox es cómplice del peor presidente de la historia valenciana”, ha señalado en un comunicado.

Compromís se queda a oscuras

“Las Corts tendrían que ser la casa de todos los valencianos y valencianas y lo único que queremos en Compromís es representar a esa amplía mayoría que quiere que un negligente como Mazón deje de ser Presidente y que se acabe este gobierno de la vergüenza de PP y Vox”, ha concluido Baldoví.

Una de las ventanas de las oficinas de Compromís, ya cubierta por el vinilo. / Levante-EMV

Compromís ha recordado que tanto la normativa europea como española de Salud laboral establecen que los espacios de trabajo tienen que contar, siempre que sea posible, con luz natural. Por eso el grupo presentará un escrito a la Mesa de las Corts para identificar el responsable de la decisión y para defender el derecho a la libertad de expresión del Grupo Parlamentario.