El Síndic pide que se pague la renta de inclusión a una mujer rescatada de un prostíbulo: "me planteo volver a la calle para comer"

El 1 de mayo de 2024 la policía sacó a Lara de un prostíbulo de Alzira. Aquel día escapó de un infierno de 15 años siendo explotada en la trata de blancas. Esa habitación que 'alquilaba' por 300 euros a la semana, fue la último donde se iba a prostituir desde que llegó de Brasil en 2010, con 24 años.

O eso pensaba ella. La llevaron al albergue de Sant Joan de Deu y allí le recomendaron pedir la Renta Valenciana de Inclusión por violencia de género, una ayuda que Igualdad está obligada a tramitar en tres meses. Alquiló una habitación a un amigo con la promesa de que le pagaría al tener el dinero, pero un año después no le ha llegado nada y su salud mental está al límite. La única salida que ve, a diá de hoy, es volver a las redes de prostitución de las que escapó: "Sin la ayuda, no me queda otra", lamenta.

"Cuando me sacaron de allí me vendieron esta ayuda como mi salvación, pero ahora veo que me han dejado tirada. Me recetan antidepresivos y los médicos me han dicho que estoy al borde del infarto", cuenta. Su caso ha llegado al Síndic de Greuges que abrió una investigación a Conselleria de Igualdad y ha emitido una resolución en la que pide que se ingrese la ayuda a Lara urgentemente. El organismo critica a conselleria y dice que "no se han realizado las actuaciones necesarias".

Manifestación contra la prostitución en València. / Germán Caballero

Fuentes de Conselleria aseguran que ayudaron a Lara "desde un primer momento" mediante el programa Alba para víctimas de trata, pero que el cambio de nombre en el registro y su situación administrativa irregular han retrasado la tramitación de la ayuda. Aseguran que está previsto que cobre la Renta Valenciana este mes, ya que ha entrado recientemente en nómina.

El infierno de la trata

Lara es una mujer trans brasileña que vino a España con veintipocos años y una deuda de 12.000 euros con la red de trata. "El billete les cuesta menos de mil euros, pero hacen pagar a las chicas diez veces más", lamenta. Fue explotada en puticlubs y pisos de media España, en los cuales llegó a dormir en habitaciones insalubres con 20 chicas en literas.

Tardó 7 años en pagar su deuda y estudió cursos de FP de peluquería y limpieza para intentar salir de ese mundo, pero nadie la contrató. No le quedó más remedio que aguantar, hasta que en 2021 decidió que tenía que salir de ahí. Lo hizo informándose de los recursos para víctimas de trata y gracias a la Policía Nacional. En 2022 fue atendida por primera vez por Conselleria de Igualdad en el programa Alba, donde supo de estas ayudas. Pensó que su única salida era la Renta Valenciana de Inclusión pero el sistema de protección a la mujer le ha fallado.

Archivo - Club de carretera, prostitución / EUROPA PRESS - Archivo

"Si lo hubiera sabido aún seguiría en ese piso. Estoy con ansiedad crónica, he perdido mucho pelo y he ganado muchos kilos por los antidepresivos. Los médicos me dicen que estoy en una situación de estrés extremo que no es buena para mi corazón. He pasado una tortura este año, cuando se suponía que iba a ser el de mi salvación", lamenta Lara.

Las condiciones en la mayoría de los pisos que ha frecuentado Lara eran de esclavitud moderna. "No nos dejaban dormir, porque quizá un 'cliente' venía a las 3 o 4 de la mañana y teníamos que salir todas las chicas en pasarela. La música estaba siempre puesta y era normal que las chicas consumieran droga. Yo he visto a gente 2 o 3 días despierta. Dormías cuando el cuerpo no aguantaba", recuerda.

Laberinto burocrático

Lara ya no sabe a dónde acudir. Se ha presentado en todas las administraciones y todas le han fallado. En junio de 2024 el centro de Servicios Sociales de San Marcelino, en València, derivó su petición de ayuda por la viá de urgencia, pero al mes siguiente la trasladaron a otro barrio donde tuvo que empezar de cero.

Pasaban los meses y la ayuda no llegaba y Lara, que no conocía otra cosas que los pisos de la trata, tampoco tenía los conocimientos para entregar toda la documentación que se le pedía. En 2024 una entidad la ayuda y eleva su caso al Síndic. Así pasan los meses y las citas previas en mostradores de la administración pública, mientras Lorena se desespera y confía con que la ayuda llegue en los 3 meses que se le presupone. .

Lara es una de tantas historias detrás de la prostitución, una realidad que la ministra de Igualdad Ana Redondo pretende abolir con una ley que presentará en el Congreso de los Diputados el próximo mes de septiembre.