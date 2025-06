Sant Joan 2025 en València: Los mejores planes para celebrar la noche más mágica del año

Valencia se prepara para vivir una de las noches más mágicas del año: la Nit de Sant Joan. Durante la madrugada del 23 al 24 de junio, miles de personas se darán cita en las playas valencianas para cumplir con la tradición y recibir el solsticio de verano entre fuego, agua, música y diversión. También de superstición, pues como manda el ritual, para atraer a la buena suerte y que se cumplan los deseos pedidos habrá que saltar la hoguera y hasta siete olas del mar.

Para garantizar una celebración segura y participativa de esta cita, cuyo principal atractivo son las tradicionales hogueras que a partir de las 20:00 horas iluminarán la arena y el mar, los ayuntamientos han preparado un amplio dispositivo de limpieza, seguridad y movilidad. Es importante conocer aquellos puntos en los que estará permitido encender fuego, ya que en muchos puntos las hogueras estarán prohibidas para garantizar la protección del paisaje.

Noche de San Juan en Valencia 2024 /

A continuación repasamos los mejores sitios donde disfrutar de las hogueras de la noche de San Juan 2025.

València

En València, el ayuntamiento recomienda disfrutar de la noche "con responsabilidad, civismo y respeto por el entorno" ya que se espera la asistencia de más de 80.000 vecinos y turistas. El consistorio recomienda acudir a las playas norte de la ciudad, la Malva-rosa, las Arenas y el Cabanyal, ya que las hogueras están prohibidas en las playas del sur, desde Pinedo al Perellonet, debido a su proximidad al Parc Natural de l'Albufera.

A partir de las 19:30 horas se repartirán 25 toneladas de leña para poder encender las hogueras en los puntos habilitados, indicados en distintos paneles informativos que se van a instalar. Para garantizar la limpieza y seguridad en las playas se distribuirán bolsas de basura, se restringirá el acceso de vidrio y se instalarán hasta 95 sanitarios químicos. Por su parte EMT y Metrovalencia reforzarán el servicio para poder asistir en transporte público, que funcionará durante toda la noche.

Alboraia

Municipios costeros del área metropolitana de València también celebrarán la noche de San Juan. Es el caso de Alboraia, donde el ayuntamiento solo permitirá hacer hogueras en zonas acotadas. En la playa de la Patacona se podrán encender en el tramo de entradores a la playa números 5, 6 y 7, mientras que en Port Saplaya solo estará permitido en el tramo comprendido entre el espigón situado más al sur y la desembocadura del barranco del Carraixet. En el resto del arenal estará prohibido realizar fuero directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o rocas.

El acceso de envases de vidrio al interior de las playas estará prohibido, así como el baño bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. El ayuntamiento desaconseja el baño en horario nocturno y limitará el acceso de vehículos a partir de las 20:00 horas. A partir de esa hora, la circulación en las zonas acotadas se autorizará exclusivamente a residentes que acrediten su domicilio en la zona. Las postas sanitarias de las playas se abrirán de forma extraordinaria entre las 21:00 horas y las 03:00. Por su parte, el autobús municipal circulará hasta las 04:45 horas, con última salida desde Port Saplaya.

Gandia

En Gandia, la normativa municipal prohíbe las hogueras en aquellos puntos no urbanos, por lo que no se puede hacer fuego en toda la extensión de la playa de Gandia. La normativa prohíbe las hogueras en aquellos puntos no urbanos, en este caso la playa de l'Ahuir, por estar bajo protección ambiental

Así, el espacio en el que sí que se puede encender fuego es en toda zona urbana del litoral, es decir, en la playa Nord. Y, por tanto, es a esa extensa zona a la que deberá acudir quien quiera estar alrededor de una hoguera celebrando la noche de Sant Joan.

Cullera

En Cullera, el ayuntamiento celebrará la llegada del solsticio de verano con una gran fiesta que tendrá como gran colofón un castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo en el instante exacto en que el reloj marque las 23:59 horas del lunes, 23 de junio. El espectáculo pirotécnico, que se realizará a cargo de la reconocida Pirotecnia Hermanos Caballer, podrá disfrutarse desde cualquier punto de la playa de Cullera.

Canet

En Canet d'en Berenguer, una resolución estatal impedirá disparar su tradicional castillo de fuegos artificiales en la noche de San Juan después de décadas haciéndolo. No obstante, para celebrar la llegada del solsticio de verano la localidad ha preparado un programa de actividades que comenzarán este sábado 21 de junio con el concierto de los "Manolos Plateados" y "Replay" en la plaza de los Pescadores a las 00.00 horas. El domingo, a las 22.00 habrá sesión de pop rock con la actuación de "Inercia", años 60-70-80.

La noche de San Juan la inaugurará la Rondalla de Sant Pere, con su tradicional "cercavila" por el paseo marítimo que será la antesala a la orquesta "Pato", que amenizará la velada hasta entrada la madrugada.

Sagunt

En Sagunt, la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular ha preparado una programación atractiva para la noche de San Juan que se iniciará con Correfoc y batucada. Para la noche del lunes 23 de junio, en la avenida Mediterráneo, desde la rotonda del ancla hasta el aparcamiento asfaltado, se desarrollará un gran espectáculo, que arrancará a las 22.30 horas hasta la media noche. Un minuto antes, a las 23.59, se disparará un castillo de fuegos artificiales en el puerto marítimo, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia SL.

Además el ayuntamiento ha organizado refuerzos en los servicios para garantizar la seguridad y la limpieza durante toda la noche. El servicio de salvamento y socorrismo será ininterrumpido hasta las 4 de la madrugada. También habrá dos ambulancias con médico y técnico con este mismo horario, mientras que el área de Igualdad instalará un punto violeta que permanecerá en la plaza de la Concordia desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada para atender cualquier tipo de incidencia que pueda suceder. Por su parte, 24 operarios se encargarán de la limpieza de las playas a partir de las 5:00 de la madrugada, aunque la SAG suministrará gratuitamente bolsas de basura para que las personas que celebren la noche de San Juan en la playa depositen sus residuos.

Playas libres de fuego en Dénia

En Dénia, la Policía Localha previsto un operativo especial para la noche de Sant Joan ya que no está permitido encender hogueras porque la ordenanza municipal de gestión y seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento de las playas de Dénia recoge la prohibición y tipifica de falta grave "hacer fuego en la playa o cala, así como usar barbacoas, anafes, bombonas de gas u otros utensilios para hacer fuego, sin la autorización correspondiente".

El dispositivo comenzará con un control previo de las playas durante la tarde y a primera hora de la noche por medio de la Unidad de Drones. Se realizarán vuelos de reconocimiento a lo largo del litoral del término municipal para la localización de "puntos calientes" en los que haya presencia de acopio de materiales que indique que pueden ser utilizados para hacer hogueras. Para cubrir la vigilancia de la costa, la Policía Local reforzará los turnos ordinarios de servicio con 14 efectivos, destinando al operativo un total de 33 policías durante la tarde y noche del 23 de junio.