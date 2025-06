La revolución de la IA en la sanidad valenciana divide a médicos y pacientes

Teresa Salort padece poliomelitis. Vive en València, pero su familia reside en Oliva. Cuando su enfermedad se agrava, como le ha ocurrido en los dos últimos años con sendas roturas de cadera, se traslada a la Safor y es atendida en el hospital de Gandia, donde no siempre pueden consultar al detalle su historia clínica digital. Eso ralentiza sus visitas porque debe explicar detalles de su enfermedad a cada sanitario, con el riesgo de pasar por alto algún dato de relevancia. Eso cambiará en breve con la implantación de la historia clínica única en la sanidad pública, que permitirá que el médico pueda consultar la integridad del historial sanitario del paciente en cualquier centro de salud u hospital de la Comunitat Valenciana. "Creo que nos va a beneficiar a todos los pacientes porque pondrán consultar cualquier prueba o tratamiento, aunque no estés en tu hospital habitual", relata a Levante-EMV.

Su puesta en marcha comenzará a partir de octubre en los departamentos de salud del hospital General de València, el de Manises y el de Requena; la agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) València Oeste. Lo hará allí no por casualidad, sino porque la Generalitat Valenciana unificará tres tipos de sistemas diferentes porque el General depende de la Diputación de València; el de Manises es público después de su reversión en mayo de 2024; y el de Requena usa el sistema Abucasis, el más habitual en la sanidad pública valenciana. La historia clínica única es solo una de las 200 acciones contempladas en la Estrategia Digital de Salud de la Conselleria de Sanidad, cuya inversión alcanzará los 235 millones de euros en los próximos cuatro años y cuyo desarrollo supondrá la transformación digital y tecnológica de primera nivel de la asistencia sanitaria en la autonomía. El objetivo: mejorar la calidad asistencial de una población cada vez más envejecida y más numerosa; se espera que la población valenciana se incremente en 667.000 personas durante la próxima década y media, según las expectativas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Simbiosis de lo tradicional y lo digital

La tecnología y la inteligencia artificial (IA) configurarán la sanidad pública del futuro, pero ya están transformando la del presente. "Vamos hacia un entorno sanitario de convivencia de lo tradicional con el mundo digital", resume en una solo oración el coordinador nacional de Innovación Digital de Salud de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Javier Sanz, coordinado de Atención Primaria en Paterna. La IA se está usando de forma imperceptible para los pacientes; por ejemplo, para leer las pruebas radiológicas, ayudar a detectar patologías y agilizar el diagnóstico. Está siendo especialmente útil para los médicos de los centros de salud que, aunque tienen formación para realizar su lectura, no tienen un conocimiento tan profundo como el de los especialistas. "Al que no sabe mucho, le ayuda -, relata Sanz- y, al que tiene dudas, le sirve para alertarle en caso de error". Sin embargo, como toda la tecnología está en desarrollo y aún "no es perfecta, tiene errores, pero sirve para orientar".

Paneles digitales instalados en los centros de salud en diciembre de 2024. / GVA

Otras de sus utilidades sí son más perceptibles para los valencianos y valencianas. Un ejemplo es el de los 185 tótems digitales, paneles de gestión de turnos y citas, instalados en Atención Primaria en diciembre del pasado año, a semejanza de los usados en otros servicios públicos como las oficinas de la Agencia Tributaria o en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) en los ayuntamientos valencianos. Estas permiten confirmar la asistencia a la cita médica e, incluso, expedir un justificante de la consulta al finalizar la misma. Al usarla, el médico no emplea dos o tres minutos en generar el documento, lo que "ayuda a desburocratizar", explica Sanz. Funciona bien entre las generaciones más jóvenes, pero no tanto entre los mayores de 60 años, entre los que se evidencia "la brecha digital". Son quienes se encallan frente al tótem, sin entender su funcionamiento, y son quienes necesitan de la ayuda de los sanitarios para utilizarlos. "El sistema se olvida muchas veces de ellos y son quienes más acuden al médico", argumenta Salort.

Otros ejemplos del desembarco de la inteligencia artificial en el sistema sanitario son el del asistente virtual, con voz de mujer y llamada Lola, que atiende por teléfono a los pacientes para darles cita o derivarlos con el médico de guardia, que se probó en el centro telefónico de La Fe tras la dana; o el proyecto piloto del Ministerio de Sanidad con el que el médico solo tendrá que conversar con sus pacientes porque la IA se encargará de transcribir la conversación e incorporar los datos en la historia clínica; el sanitario deberá comprobar y editar la propuesta de la tecnología antes de fijarla en el expediente. Las pruebas se realizarán en los ambulatorios de Malilla y en Planes, integrado en el área básica de Muro de Alcoy, entre junio y julio. Sanz teme que "registre un exceso de información no útil y se tarde más en editar el texto de lo que tardaríamos en escribirlo". Como en muchas de las nuevas herramientas tecnológicas, será cuestión de prueba y error, de corregir y perfilar su uso.

Pros y contras

Los médicos son conscientes del potencial de la tecnología; principalmente, en cuanto a la desburocratización de su trabajo, la gestión de pacientes y la escriba digital. "Los médicos somos las 'secretarias' caras del sistema público -, defiende la presidenta de Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, quien está estudiando el desembarco de la IA en su tesis doctoral-. En Primaria, nos pasamos entre el 40 y el 60 % de nuestro tiempo haciendo trabajo administrativo, en lugar de atender a los pacientes". Medina forma parte del equipo de trabajo Sovamfic, especializado en IA, que está trabajando colaborativamente con la Conselleria de Sanidad, a la hora de implantar la Estrategia Digital de Salud porque, confiesa, la "planificación no la pueden hacer solo los ingenieros en un despacho, los facultativos debemos tener voz". En su investigación, ha detectado el recelo generado por la tecnología entre los sanitarios: solo tres de cada 10 médicos apoya su uso. Para mejorar estas cifras, la especialista confía en la formación para que "confíen en sus beneficios".

Sanz esgrime una crítica al desarrollo autonómico de las herramientas de IA. "Falta un trabajo conjunto, no hacer cada uno la guerra por su lado -, defiende-. Debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial es mucho más potente cuanta más información tenga a su disposición y, por eso, se debería haber una mayor colaboración". Y Medina ofrece otro factor esencial: la tecnología se actualiza y cambia tan rápido que la Administración corre el riesgo "de ir siempre por detrás y no nos los podemos permitir".

Una pediatra hace una revisión a una menor en Alicante. / Axel Álvarez

Entre los recelosos hay médicos y pacientes. Entre los primeros, se encuentra el presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Juan Carlos Juliá, quien la aprueba como "complemento", pero confiesa que "no te puede fiar de ella al 100 %"; y muestra su preocupación por el riesgo de perder "la privacidad y seguridad de los datos". En esta misma línea, se pronuncia la Defensora del Paciente, Carmen Flores. "No quiere que me atienda la inteligencia artificial -, protesta-. Hay un riesgo a que crezcan los errores de diagnóstico y preveo un aumento de las denuncias por negligencias en patologías menores". Convenza o no, la inteligencia artificial está definiendo la sanidad del futuro, pero de forma patente en la del presente.