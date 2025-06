Desplome de notas en las PAU: un tercio de los estudiantes suspenden Historia de España o Valenciano

Casi 24.000 estudiantes se enfrentaban este 2025 a un nuevo examen de las PAU, con muchas menos facilidades y casi el doble de temario respecto al curso pasado. Se preveía una bajada de la nota media, que ha caído en medio punto por primera vez en muchos años. Lo que no se esperaba era el batacazo que ha sucedido en las asignaturas comunes: uno de cada tres estudiante han suspendido Historia de España o Valenciano.

Así lo refleja el informe elaborado por Conselleria de Educación que desgrana, centro a centro y por cada asignatura, los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este 2025. Es posible ver los resultados en tu centro escolar aquí:

Otro de los elementos que destacan en el informe es que, como cada año, la concertada y la privada sobrepasan en nota media a la pública. Eso sí, en la de Bachillerato pues en la de las pruebas de acceso la concertada está muy pareja a la pública mientras que la enseñanza de pago sí que despega respecto a la gratuita.

Si miramos uno a uno, la nota media en Bachillerato de los IES Públicos es un 7,7, para los concertados es un 7,8 y para los privados un 8. Mientras que en las PAU la nota media de los IES Públicos es un 6,3, en los concertados un 6,3 y en los privados un 6,6.

El batacazo en las comunes

El año pasado el porcetanje de aprobados en las asignaturas comunes (Historia de España, Valenciano y Castellano) rondaba el 86 %. Por contra, este año los suspensos se han disparado en Valenciano e Historia, con más de un 33 %, es decir uno de cada tres, en cada asignatura.

La nota media también se ha desplomado consecuencia de este gran número de suspensos. El año pasado la media en Castellano era de un 6,6, mientras que en 2025 es de un 6,1. En Historia de España la media era de 6,6 y ahora es de 5,8 y en Valenciano era de 6,7 y este curso es de 5,6.

El batacazo se ve mejor si analizamos las notas de Bachillerato y las notas del examen de acceso, que normlamente no difieren mucho. La desviación típica (esa diferencia entre Bachillerato y las PAU) es de 2,3 puntos menos en el examen de Historia de España y de 1,8 puntos en Castellano y Valenciano. Normalmente la desviacón no llega a un punto, con lo que la caída de notas es más que evidente, consecuencia de un examen bastante más exigente de lo normal.

Estudiantes en el primer examen de la selectividad de 2025 / F.Calabuig

Segunda convocatoria también excepcional

El batacazo en las notas ha tenido otra consecuencia, y es que se ha disparado la matrícula en segunda convocatoria, normalmente residual. Varios institutos se han encontrado que sus alumnos de sobresaliente han sacado suficientes o que los de notable han suspendido, un hecho que ha disparado el número de jóvenes que irá a segunda convocatoria.

Normalmente estos segundos exámenes son residuales y poca gente se presenta a ellos, pero este año va a ser excepcional. Primero, porque cuenta como la pimera convocatoria para el alumnado afectado por la dana, al que se le ha dado un mes más para estudiar. Y segundo porque muchos estudiantes, ante los malos resultados, se van a presentar a la segunda convocatoria para subir nota.

"Mi media en Latín es de 7 y saqué un 4,15. Varias amigas de 9 han sacado un 6. Estamos todas pidiendo revisión porque no nos esperábamos esta nota", explica Mireia Fabra, del IES Almussafes. Ella, al igual que varias de sus compañeras, acudirán a los exámenes del 1, 2 y 3 de julio para subir su nota e intentar entrar en Magisterio.

Otros estudiantes se presentarán sólo a una asignatura en la que se ha desplomado su nota. Es el caso de Carla, que sólo hará el examen de Física en la convocatoria extraordinaria ya que suspendió y no le pondera. Mireia también ha presentado reclamación y está preparándose la siguiente convocatoria mientras lo ompagina con un trabajo.

Estudiantes de segundo de Bachillerato preparando la selectividad, este lunes. / Manu Mitru

"No te lo esperas"

Las estudiantes consultadas destacan la sorpresa tras el examen, que se esperaba complicado. Varios docentes aseguran que el hecho de descontar más por faltas de ortografía ha hecho que se desplomara más la nota. "No nos lo esperábamos. Yo pensaba que había hecho bien el examen de Latín y resulta que lo había suspendido", cuenta Mireia. "Es un poco frustrante que el esfuerzo de todo el año acabe así, por eso nos presentamos a la segunda convocatoria para levantar un poco más la nota".

El resto de estudiantes que no se van a presentar a la segunda convocatoria pasarán un mes bastante inquietos ya que no pueden saber si su calificación le va a servir o no para entrar a su carrera preferida. En realidad que las calificaciones caigan no es malo per se , ya que el acceso a las carreras es en relación al resto de estudiantes. Si todas las notas bajan, las notas de corte de las carreras bajarán. Sin embargo, la referencia de los estudiantes cuando se preparan para la selectividad es la nota de corte del curso pasado, con lo que no saldrán de dudas hasta el próximo 11 de julio.