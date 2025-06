"Habrá candidatura municipalista en todos los pueblos de l'Horta Sud"

"Me consta que se están gestando nuevos partidos independientes en los municipios afectados por la dana (Benetússer, Aldaia, Picanya, Torrent ... incluso en València, en las pedanías afectadas) y es lógico que esto suceda tras una tragedia así y con unos políticos centrados en tirarse los tratos a la cabeza. Así que vamos a presentar candidaturas independientes en todos los municipios de l'Horta Sud porque la gente está cansada de lo que ha visto y vivido". Así ha respondido el presidente de Unión Municipalista, David García, a la pregunta sobre las nuevas candidaturas que se están impulsando en las zonas afectadas por la tragedia tal y como avanzó el pasado sábado Levante-EMV.

García, que ha acudido a la presentación de la nueva ILP para modificar la Ley del Agua (pero en calidad de vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y provincias), ha definido el proyecto político como una "federación de partidos" donde cada uno tendrá "su propio nombre, pero compartirán el apellido 'municipalista' de forma que eso permita sumar los votos de cara a las diputaciones". Eso sí, "sin etiqueta ideológica tradicional, ya que lo que tenemos en común es la capacidad de defender los intereses de nuestros pueblos y ciudades".

¿De izquierdas o de derechas?

Así, el dirigente defendió su proyecto político con una crítica a un sistema actual "que no permite la crítica cuando el que gobierna arriba tiene tu mismo color de partido. Por eso ya no puedes protestar, pero nosotros nacemos libres". "Al final, las ideologías a nivel municipal es algo que no tiene ningún sentido. Que tus parques y jardines estén limpios ¿es de izquierdas o de derechas?, que las calles estén limpias ¿es de izquierdas o de derechas?, que el ambulatorio o el centro de salud atienda a la gente con seguridad ¿es de izquierdas o de derechas?, que en los centros educativos se atiendan a la gente en su individualidad ¿es de izquierdas o de derechas?, que los comercios funcionen ¿es de izquierdas o de derechas?, tratar de que haya inversiones, buenas carreteras, caminos asfaltados y empresas que den empleo ¿es de izquierdas o de derechas?", ha enumerado.