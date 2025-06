Medio millón de apoyos para blindar inversiones que reduzcan los efectos de las inundaciones

La Universitat Politècnica de València ha acogido la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgida tras la dana del pasado 29 de octubre que pretende modificar la Ley de Aguas e incluir en la normativa principios "como la protección de la vida de las personas, la salud de las poblaciones, el patrimonio cultural y la actividad económica". El objetivo es "blindar" las inversiones para que los proyectos hídricos "no queden plasmados en un papel y se queden sin ejecutar" ya que "solo se han ejecutado una cuarta parte de las obras previstas en los planes quinquenales". La iniciativa cuenta con el respaldo del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, abogados, procuradores y representantes de otros sectores.

Así lo han asegurado los promotores de la misma en una jornada donde han participado expertos como ingenieros de caminos, de telecomunicaciones, arquitectos y abogados, así como representantes de las tres principales asociaciones de víctimas de la dana que, sin embargo, han recalcado en sus declaraciones que su intención era "escuchar las propuestas porque no somos técnicos ni tenemos conocimientos para pronunicarnos al respecto". La iniciativa nace con el reto de alcanzar las 500.000 firmas necesarias en ocho meses para abordar el tema en el Congreso de los Diputados e incluye como novedad la posibilidad de registrar la firma electrónica de forma telemática.

Presentación de la ILP en la Politécnica. / Miguel Ángel Montesinos

El porqué y el para qué

El promotor e impulsor de la iniciativa, José Luis Belmonte, ha justificado la misma ante la necesidad de "hacer algo para evitar riadas como la de hace ocho meses porque es lo que pide la gente". "Esto no es un tema de ni derechas ni de izquierdas, nos interesa a toda la sociedad", ha señalado. Además, Belmonte ha apuntado que los planes cinquenales previstos "preveían inversiones del orden de unos 23.000 millones de euros y, sin embargo, se han ejecutado solamente en una cuarta parte", mientras que ahora "se está diciendo que realmente en España necesitaríamos inversiones de cerca de 80.000 millones". "No sabemos cuál es la realidad, si 25.000 o 80.000, pero sí que sabemos una cosa segura: lo que se está haciendo es insuficiente", ha recalcado.

A su lado, el abogado Rafael Ariño ha señalado que esta iniciativa es "un clamor del pueblo, que lo que pide es que se haga algo", y que trata de "mirar hacia el futuro" tras la dana del 29 de octubre para que una catástrofe así no vuelva a ocurrir. Para ello, ha apostado por llevar a cabo tres puntos: "que haya una inversión suficiente en infraestructuras; que se hable de las personas como valor; y que sean los técnicos quienes manifiesten lo que hay que hacer en las instituciones".

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, Javier Machí, ha manifestado que "ojalá" se pueda llevar a cabo en las fechas previstas el plan frente a inundaciones en el territorio afectado en la dana presentado recientemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, en este contexto, ha especificado que la ILP lo que plantea es desarrollar las actuaciones ya planificadas en 2010, pero tras "modificar y mejorar algunas cosas" para que sea "mucho más completo".

No obstante, ha manifestado: "Yo no soy de los que ponen la mano en el fuego, yo soy de la Ribera, viví la 'pantanà' en el 82, la 'riuà' del 87 y la del 97, estuve en todas las sesiones del plan global contra inundaciones del 95 al 2000, he hecho el plan general de protección contra inundaciones de Carcaixent y no se ha hecho nada. ¿Quieren decirme que en un año o año y medio van a hacer todo lo que se debería haber hecho? Ojalá, fantástico".

Un plan integral

En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de llevar adelante un plan integral porque, según ha advertido, "esto que ha pasado puede volver a pasar", aunque "no necesariamente aquí donde ha pasado", por lo que ha emplazado a "no perder tiempo". Por eso mismo, ha considerado que esta iniciativa es "fantástica" ya que "pone el dedo en el ojo precisamente de lo que hay que hacer". "Hay que pensar en las personas, hay que salvar vidas", ha reclamado. Machí ha incidido en que, además de las obras, también hay que llevar a cabo actuaciones "que no sean de infraestructuras", sino de prevención para que las personas "sepan dónde están viviendo" y que lo hacen "en zonas vulnerables". "Hay que actuar para protegerlas, con alarma temprana. Hay que tener a la gente en tensión, porque están viviendo en zonas que están vulnerables y tienen que saber dónde están viviendo y que el riesgo existe".

"Cuando usted tiene un hijo que está en la piscina jugando en el borde, va corriendo porque está en peligro, y lo coge y lo retira, o pone una barrera para que no caiga en la piscina. Estamos en peligro, la gente tiene que saber que está en peligro y, por tanto, donde hay peligro hay que actuar. Punto, no hay más", ha ejemplificado.

Antes, durante y después

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y presidente de la Unión Municipalista, David García, ha considerado "evidente" que desde este colectivo tenían que estar "al lado de esta necesidad de ejercer la ley popular" después de que la política haya "fallado" con la prevención, la gestión y la reconstrucción de la dana. "Es lamentable que ocho meses después sigan muchísimas personas sin poder salir de sus viviendas a hacer vida normal y lo más preocupante es que han fallado en preparar al país para que esto no vuelva a suceder", ha expresado. Por ello, a su juicio, con esta ILP la sociedad civil "da una muestra de lo que hay que hacer, que es ponerse a trabajar".

Colectivos afectados

Desde los colectivos de afectados por la riada, la presidenta de la Associació Víctimes de la dana del 29 de octubre, Mariló Gradolí, ha explicado que desde su colectivo han acudido a esta jornada para "entender un poco esta iniciativa" y "escuchar porque no somos técnicos y no podemos valorar la iniciativa de otra manera". Además, ha asegurado que apayará toda infraestructura "que de seguridad a las personas".

En la misma línea, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals de la dana, Rosa Álvarez, ha indicado que han acudido a esta convocatoria "a escuchar y a saber lo que nos dicen" y ha advertido de que una medida sola "no va a impedir nuevas inundaciones", por lo que ha apostado por impulsar "una serie de medidas, que será lo que nos vaya a salvar vidas". "Porque esto va a suceder, no sabemos cuándo, pero va a volver a suceder", ha avisado.