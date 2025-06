Argumentos simples y equivocados

Se escuchan argumentos contradictorios en la consideración del cambio climático que merecen aclaración.

Para sustentar la idea de que una región reciba aguas externas porque no tiene propias para garantizar sus demandas, hay quien dice que deben roturarse más tierras y plantar más árboles porque eso mejorará la captación de gases de efecto invernadero y contribuirá a reducir el cambio climático. Es decir, que plantar más cultivos para los que no se tienen aguas propias que los abastezcan es una medida necesaria para la lucha contra el cambio climático. El argumento es un sofisma por donde se mire. Pero es efectista y genera adhesiones entre los agricultores implicados. Qué más da que numerosos estudios climáticos estén señalando una reducción y una mayor irregularidad de las lluvias que pone en cuestión la política continuada de oferta de agua. O que indiquen que van a seguir subiendo las temperaturas con lo cual la evaporación y la evapotranspiración van a incrementarse. Eso no cuenta.

La relación entre transformación en regadío y aumento de emisiones de CO2 es directa, como han señalado diferentes investigaciones en los últimos años. Por tanto, ese argumento para justificar transformaciones agrarias a costa del incremento del gasto hídrico en territorios, además, con déficit de precipitaciones tampoco es cierto. Para los defensores de estas posturas lo importante es que se siga amparando una política de aguas no adaptada a la nueva realidad climática y que se mantengan o promocionen unos cultivos que o ya no son rentables o lo dejarán de serlo en breve. Es el precio de un populismo hídrico contrario a la razón científica. Y así no es posible planificar con racionalidad el futuro del agua en nuestro país.