"El impago de los fármacos en 2012 me llevó a la quiebra y ahora estoy temblando"

La Generalitat Valenciana no pagará a las farmacias el importe de los medicamentos del mes de mayo, como trasladó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los tres colegios farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. La cifra ascendería a 160 millones de euros aproximadamente, según los cálculos realizados por Levante-EMV. Solo en la provincia de Valencia, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof) cifra la deuda en 80 millones de euros, con una media de 64.412 euros por farmacia, por lo que la cifra en las 2.348 farmacias de toda la autonomía ascendería al doble.

El impago tiene muy preocupados a los farmacéuticos valencianos, sobre todo en el entorno rural, porque son pocas las farmacias que tienen liquidez extra para estar un mes sin cobrar. Así ocurre en la farmacia de Cofrentes. Su titular ya vivió esta situación en 2012 y, entonces, "el impago me llevó a la quiebra", relata a este periódico. Ahora, 13 años después, "está hipotecada a tope" y, por eso" vive desde el viernes con "un ataque de ansiedad" ante el temor a que la situación se repita. "Con 30 años, me fui a pique y todavía sigo pagando esa deuda -, explica-. Estamos temblando".

Hasta el 90 % de su facturación

El problema en las zonas rurales es que la dispensación de recetas puede suponer hasta el 90 % de su facturación; en otros puntos es del 70 %. Las ventas libres -lo que venden en cremas y otros productos sin receta- son mucho más bajas que en las grandes ciudades y, por tanto, el pago de la Administración es esencial para su supervivencia. No es solo un pago pendiente, sino uno que ya han anticipado con la compra de productos que, además, ya han dispensado. "Si no nos pagan es como si hubiéramos regalado los fármacos a los clientes", explica la titular de la Farmacia Segarra en València ciudad.

En su caso, pese a estar ubicada en el entorno urbano, no es un establecimiento "tan grande como para tener un colchón financiero" y, por eso, ya está buscando "formas de refinanciarme", aunque le tocará endeudarse más "y pagar los intereses"; Sanidad ha dicho que está buscando la forma para agilizar los trámites y asumir el coste de esos intereses. Hace una década, le tocó pedir dinero prestado a sus padres. "Si no llego a tener las espaldas cubiertas... no sé qué habría pasado entonces", reconoce; llevaba solo dos años con la farmacia abierta.

Ambas farmacéuticas critican estar forzadas a seguir dispensando medicamentos y, por tanto, tener que comprarlos aunque no tengan liquidez, a diferencia de la Generalitat. "Estamos obligadas a seguir abriendo, no podemos cerrar por vacaciones", confiesa la primera. Y su homóloga en la capital es más contundente: "Estamos financiando al Gobierno". Y lo hacen endeudándose más porque muchas de ellas van a tener que vaciar más sus pólizas de crédito, que ya utilizan para abonar los medicamentos por anticiparse, por lo que "vamos a endeudarnos sobre lo endeudado".

La dos quieren desmentir un mito sobre las farmacias, el de ser negocios de familias adineradas. "La mayoría de los farmacéuticos somos jóvenes, con hipotecas muy elevadas porque son negocios caros", explica la titular de Cofrentes.

"Es la forma fácil"

Entre los farmacéuticos, se ha instalado el pesimismo y la creencia de ser, de nuevo, los primeros en ser "damnificados" por los impagos de la Generalitat. "Es la forma fácil de actuar -, defiende-. Y, al final, somos empresas que mantenemos a mucha gente, aunque no dependamos de nosotras mismas". Es por eso que no entiende que el Gobierno valenciano decida no pagarles, pero sí abonar la paga extraordinaria de los funcionarios. "Que la gente se imagine qué pasaría si la Generalitat deja de pagar la nómina de los médicos", esgrime su compañera de València. Esta se muestra perpleja por el pago del bono viaje de 350 euros a la población afectada por la dana, cuando luego se les niega el pago de las facturas de fármacos pendientes. Y es muy crítica con la Administración: "Esto es una guerra política por un desentendimiento entre la Generalitat y el Gobierno central porque en el resto de España sí van a cobrar".

El FLA extraordinario de fondo

La Generalitat Valenciana no abonará la deuda pendiente con las farmacias por la expedición de medicamentos de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) correspondientes al mes de mayo. El motivo es la falta de liquidez de la administración autonómica si el Ejecutivo central no transfiere a 1 de julio los millones correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, unos 1.900 millones de euros. De hecho, este fin de semana, el Consell lo volvió a exigir este fin de semana, tras las críticas de la socialista Diana Morant, quien reprochó que la Generalitat "ha recibido las transferencias más altas de la historia" por parte del Gobierno. Según Mazón, la transferencia del FLA extra se ha producido a tiempo durante "los últimos 12 años".

El conseller Marciano Gómez en una comparecencia ante los medios. / Kai Försterling/Efe

Según la última cifra del 30 de abril, la deuda comercial de la Generalitat Valenciana con los proveedores es de 1.767 millones de euros. La propia de la Conselleria de Sanidad con sus acreedores es de 1.544 millones; hace un año, en la misma fecha, era de 1.887 millones, según las cuentas de la propia Generalitat. Entonces, sí se había aprobado el cobro del FLA en julio, cosa que no ha ocurrido aún este año.

A diferencia de 2012, Sanidad ha dicho que será un problema "puntual" y no "estructural". Entonces, la situación se tensó tanto que las farmacias convocaron dos días de huelga en el sector, los días 7 y 8 de junio, que tuvieron un alto seguimiento entre los establecimientos. El seguimiento fue del 98,3 % en la provincia de Valencia, según los datos oficiales del Micof, como publicó este periódico en su edición impresa del 8 de junio.