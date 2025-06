Mónica García sobre el impago a las farmacias: "Hay quien baja impuestos y quien gasta en los pacientes"

Sanidad no pagará a las farmacias su deuda por los medicamentos dispensados durante el mes de mayo en la Comunitat Valenciana. Cuatro días después de que la Generalitat, a través del conseller Marciano Gómez, lo comunicara a los profesionales, la ministra Mónica García, titular del área en el Ejecutivo, ha pedido a Marciano Gómez explicar el motivo real de este impago. El Consell culpa al Gobierno central de la situación, en caso de no transferirse los 1.900 millones del Fondo de Liquidez Extraordinario (FLA) extraordinario el 1 de julio y amenaza con no abonar los aproximadamente 160 millones por los fármacos, así como las nóminas del personal de las residencias.

Sin embargo, García -tal como ya hizo la socialista Diana Morant durante el fin de semana- ha asegurado que no se puede justificar el retraso del pago un mes por la financiación del Estado y considera que se debe "a las políticas del Ejecutivo autonómico". Así lo defendió el martes a la entrada a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En sus declaraciones, ha reiterado que el desembolso de las comunidades autónomas, en los últimos ocho años, ha sido de 300.000 millones, más de lo que recibieron con el anterior ejecutivo del PP. Por ello, las comunidades tienen "una financiación más amplia -, ha comentado-, también influenciada por los fondos europeos".

Elena Alcayde tratando de usar el sistema de receta electrónica en su farmacia de Patraix. / Germán Caballero

Decisión de cada comunidad

En opinión de García, es cuestión de cada autonomía "hacer lo que haga con el dinero" porque el "dinero en sanidad no es finalista y cada una de las comunidades se lo gasta en lo que se lo quiere gastar". Y ha aprovechado para marcar diferencias entre unas y otras: "Hay quienes deciden disminuir los impuestos a los que más tienen -, ha comentado, en referencia a las políticas fiscales de Mazón desde su llegada al Consell- y hay quienes deciden gastárselo en Atención Primaria, en sus farmacias y en mis pacientes". "Ahí ya no me puedo meter", ha concluido.

Las farmacias contra las cuerdas

El impago tiene muy preocupados a los farmacéuticos valencianos, sobre todo en el entorno rural, porque son pocas las farmacias que tienen liquidez extra para estar un mes sin cobrar. Así ocurre en la farmacia de Cofrentes. Su titular ya vivió esta situación en 2012 y, entonces, "el impago me llevó a la quiebra", relata a este periódico. Ahora, 13 años después, "está hipotecada a tope" y, por eso" vive desde el viernes con "un ataque de ansiedad" ante el temor a que la situación se repita. "Con 30 años, me fui a pique y todavía sigo pagando esa deuda -, explica-. Estamos temblando".