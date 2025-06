Micó defiende su salida de Sumar para controlar al Gobierno y encapsula la crisis de Compromís en Madrid

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha defendido este martes que su inminente salida del grupo parlamentario de Sumar rumbo al Mixto, avalada la víspera por su partido Més Compromís y que dividirá a la coalición en Madrid, se produce para poder elevar su capacidad de control al Gobierno desde la cámara baja y "representar" mejor los intereses valencianos. Con todo, Micó ha tratado de circunscribir a Madrid la actual crisis que ha generado esta ruptura en la formación valencianista y ha asegurado que Compromís está "por encima de cualquier diferencia de visión que podamos tener en un momento concreto en alguna institución concreta".

Curiosamente, Micó ha ofrecido estas declaraciones en la sala de prensa del Congreso gracias al puesto de portavoz adjunta de Sumar, que le permite comparecer ante los medios tras la Junta de Portavoces de los martes, una posibilidad que perderá cuando formalice su adscripción al grupo Mixto. Ese salto no será oficial hasta que se reúna la ejecutiva de Compromís, que todavía no tiene fecha concreta.

La representante de Més ha insistido en que en ese cónclave seguirá buscando un "acuerdo conjunto" en la coalición, si bien no contempla un cambio de posición, por lo que ese entendimiento interno sólo pasa por que Iniciativa, el partido del otro diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, y que apuesta por continuar en Sumar, opte también por la ruptura, una opción que no parece estar sobre la mesa de los ecosocialistas.

Negociar cara a cara con el Gobierno

Según ha explicado Micó, desde la bancada de Sumar está siendo "complicado" llevar a cabo esa fiscalización al Ejecutivo en lo que va de legislatura "por la dificultad de compaginar los intereses de los partidos que están en el Gobierno", como Sumar, IU o Más Madrid, "y los que no", como el propio Compromís.

Ante esas "limitaciones" a la capacidad de negociación propia, ha defendido que saltar al grupo Mixto "garantiza la plena representación de los intereses de la gente que nos vota", pudiendo mantener debates "bilaterales" con el Ejecutivo, ejercer la libertad de voto, hacer preguntas orales en las sesiones de control o incluso interpelaciones a ministros. "Todo esto se ha complicado mucho por la dificultad de compaginar los intereses de los partidos en el Gobierno y los que no", ha resumido.

Contra la corrupción, "caiga quien caiga"

La líder de Més también ha reconocido que en la decisión de ruptura, que se planteó tras la negativa de Sumar a que Compromís citara a Pedro Sánchez a la comisión de la dana en el Congreso, también ha sido "determinante" el alcance del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, lo que le ha servido a Micó para marcar distancias con el PSOE. "Compromís se caracteriza por su lucha contra la corrupción. Combatimos la del PP pero también la del PSOE. Siempre, con todas las armas, venga de donde venga y caiga quien caiga", ha advertido.

Àgueda Micó (izq.), a su llegada a la junta de portavoces en el Congreso, hoy. / Gabriel Luengas/EP

Micó ha asegurado que su desmarque no llega porque den "por acabada la legislatura, al contrario. Pueden quedar dos años y necesitamos las manos libres para poder ejercer todo el control y la fiscalización al PSOE". Por todo ello, se ha mostrado dispuesta a "colaborar" con las fuerzas que dan apoyo externo al Gobierno desde el Mixto, al ver "compatible" la acción del Ejecutivo con la "defensa de los valencianos".

Diferencias "concretas"

Pese a las tensiones que todo este culebrón ha generado entre las tres patas de la coalición en la C. Valenciana, Micó ha destacado lo habituados que están a los disensos internos y ha tratado de enmarcar el desencuentro de Madrid. "Si no tenemos un acuerdo concreto en una institución concreta, eso no va a afectar al funcionamiento de Compromís ni al trabajo ni a la coordinación política", ha dicho. "Compromís está por encima de cualquier diferencia de visión que podamos tener en un momento concreto en alguna institución concreta".

La diputada se ha marcado el reto de "construir desde la dirección" un Compromís que "lidere un proyecto valenciano que sea alternativa a PP y Vox" y ha defendido que su salida refuerza esta posibilidad. Si hacemos esto es porque pensamos que es lo correcto para defender los intereses valencianos. Pensamos que refuerza esa capacidad de trabajo, pensamos que así lo vamos a poder hacer de forma más contundente y completa".

Abiertos a otra alianza estatal

Preguntada sobre si su ruptura con Sumar "cierra la puerta" a que la coalición alcance acuerdos estatales de cara a unas generales que tocan en 2027 pero que en el escenario actual no se sabe cuándo pueden convocarse, Micó no ha descartado una nueva alianza, pero ha puesto condiciones.

Así, ha destacado que será "fundamental" que Compromís pueda "generar espacios de colaboración" que representen a la "mayoría social", pero ha advertido que deberán permitirle ejercer un poder "de estricta obediencia valenciana". "Hablaremos con quien tengamos que hablar, pero siempre desde la horizontalidad y no con subordinación".