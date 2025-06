La reconstrucción de la presa de Buseo arrasada por la dana asciende ya a 35 millones

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, afirmaba este pasado martes que la Generalitat "va a invertir cerca de 35 millones de euros para garantizar la seguridad de la presa de Buseo y de todos los ciudadanos que viven en las poblaciones situadas aguas abajo”. Así se ha expresado el conseller tras visitar las obras de emergencia en el embalse y reunirse con el panel de expertos que trabaja en una solución definitiva para esta infraestructura, seriamente dañada durante la riada del pasado 29 de octubre.

Panorámica de la presa de Buseo, con la barandilla de seguridad / RCV

"No queremos parches"

Barrachina ha incidido en que “invertir en infraestructuras hidráulicas salva vidas, y por eso exigimos actuaciones definitivas que garanticen la seguridad de la ciudadanía. No queremos parches. La Generalitat está interviniendo en la única presa de su titularidad, mientras que el Gobierno de España, que tiene más de 30 presas en la Comunitat Valenciana, no actúa en ninguna de ellas”. En este sentido, el conseller ha remarcado que hay dos maneras de actuar: “la de este Consell que invierte en la única presa de su titularidad y la del Gobierno de España que no pone en marcha actuaciones para garantizar la seguridad de los valencianos”.

Actuaciones en la presa

Las obras de emergencia en la presa de Buseo, iniciadas el pasado 13 de noviembre, cuentan con un presupuesto de 4,8 millones de euros. Ya se han repuesto los principales elementos de seguridad, lo que permite avanzar en los trabajos de reparación, así como en la reposición de la acera y la barandilla de protección en la coronación de la presa.

Visita a la presa de Buseo este martes / Redacción Levante-EMV

Caminos de acceso

Además, se están habilitando todos los caminos de acceso a coronación de presa, por ambos márgenes, y desde coronación hasta el pie de presa, con la estabilización del camino de acceso por margen izquierda, desde la Casa de la Administración hasta coronación, sobreancho de la plataforma, cimentación profunda con micropilotes, mejora del drenaje y colocación de bordillo y barandilla de protección.

Durante los próximos meses están previstos los trabajos de sostenimiento provisional de márgenes, derecha e izquierda, remoción de fragmentos sueltos de roca y colocación de malla de protección, entre otros.