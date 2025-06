La jueza de la dana asegura que "los bulos [sobre la cifra de víctimas] suponen un desprecio a los familiares de los fallecidos"

Los bulos y las especulaciones acosan a la causa de la dana desde el exterior y desde el interior de la investigación que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado ha tenido que dictar un auto para contestar a la petición de una abogada, que defiende a la viuda de un fallecido, para que aclarara la cifra exacta de víctimas. La letrada aportaba una relación numerada con 232 fallecidos que "es errónea", según la respuesta de la jueza.

En el auto notificado hoy a las partes la magistrada señala que "la identidad de cada uno de los 228 fallecidos, una de ellas embarazada, consta en el presente procedimiento. Las piezas de fallecimiento, así como las de lesiones o informe psicológico, están a disposición de las partes personadas en la secretaría de este juzgado". Y recuerda que la cifra de 228 fallecidos ya incluyen las tres personas (dos hombres y una mujer) cuyos cuerpos no han podido ser localizados, y que fueron declaradas judicialmente fallecidas", según informó a finales de mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Una cifra a la que se llega porque, recuerda la magistrada, "es el que corresponde al centro de integración de datos y a las inhibiciones de cada uno de los juzgados de causas de fallecidos por la dana".

Discrepancia por tres nombres repetidos en un listado

Respecto a la discrepancia entre la cifra de 228 fallecidos y los 232 que alega la letrada (una cifra que curiosamente casi coincide con la que planteaba Manos Limpias, el pseudosindicato expulsado de la causa que también duda de la cifra de fallecidos ) "es de fácil resolución", según la magistrada. "Sólo es preciso proceder a la lectura del propio escrito en el que se solicita el complemento para comprobar que, en el listado de las 232 personas, hay tres fallecidos cuyo nombre se repite, y una persona que en realidad no está fallecida", sino lesionada.

Y, por último, la magistrada reitera que, "si se manifiesta que hay más fallecidos que los 228, número ya de por sí altísimo, corresponde a quien afirma lo anterior su identificación". Al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja "no le consta ninguna petición formal, al objeto de inclusión de más personas fallecidas como víctimas de la dana". Por tanto, concluye la magistrada, "no se pueden considerar como peticiones formales los bulos que se hacen circular respecto de decenas de fallecidos que no son contabilizados. Dichos bulos suponen un auténtico desprecio a los familiares de las víctimas de los fallecidos, y minimizan el abrumador número de muertes".