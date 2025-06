"No hay reconstrucción": el lema de la octava manifestación contra Mazón por la dana

La octava manifestación para reclamar la dimisión del president del Consell, Carlos Mazón, por su gestión de la dana se centrará, por primera vez, en la reconstrucción. Las más de 200 entidades convocantes han decidido utilizar la marcha para criticar y denunciar la falta de reconstrucción de la zona cero de la dana. Cabe recordar que el popular ligó la reconstrucción postdana a su continuidad como líder del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y, también, como balance para decidir si volverá a encabezar la lista autonómica y optar a revalidar su cargo en las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para mayo de 2027.

Los organizadores de la marcha señalan varias deficiencias en servicios esenciales casi ocho meses después de la barrancada. Entre ellas, destacan las educativas con ocho centros educativos pendientes de derruir y 15 que se deberán volver a construir. "Un barracón no es una escuela y no se puede dejar atrás la educación cuando se habla de reconstrucción -, señalan en referencia a algunas de las medidas adoptadas por la Conselleria de Educación-. Las soluciones provisionales dadas tratan de imponer una normalidad que no existe".

Transporte escolar y garajes

Estos señalan, también, las deficiencias persistentes en el transporte escolar o los servicios médicos "que tampoco han sido restablecidos por completo", las colas en los 11 puntos de reparto de productos de primera necesidad al que siguen acudiendo 3.500 familias, o los miles de garajes y viviendas que siguen "en condiciones deplorables". Otra cifra a destacar es la de los 1.000 ascensores que siguen si funcionar y que coartan la movilidad de miles de personas.

Falta de responsabilidad política

"No hay reconstrucción", aseguran, además de criticar que "no se ha asumido ninguna responsabilidad por la nefasta gestión de la catástrofe climática del 29 de octubre", en referencia a la gestión del Consell y de la Generalitat Valenciana. Asimismo, consideran que no se puede mantener en el cargo a "un presidente incapaz que, en lugar de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocarán a la repetición de una tragedia para beneficio de unos pocos".

"Mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción", han afirmado en un comunicado.

Octava manifestación

La del domingo 29 de junio será la octava marcha bajo el lema "Mazón dimisión" después de la riada que barrió la provincia de València y dejó 228 muertos. La primera, el 9 de noviembre, congregó a cerca de 130.000 personas y fue la manifestación más numerosa desde la de 2003 contra la guerra de Irak. La protesta convocada un mes después tuvo una asistencia de unas 100.000 personas, también histórica.

La tercera manifestación congregó a unas 80.000 personas, y las siguientes fueron mermando poco a poco en asistencia hasta rondar las 25.000 personas en las últimas marchas para pedir la dimisión del president de la Generalitat. Algo que, según la encuesta publicada recientemente por Prensa Ibérica, desean 8 de cada 10 valencianos.

La séptima manifestación para pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana no defraudó y convocó a decenas de miles de personas de nuevo, que abarrotaron el centro de València. La protesta acabó con la lectura de un manifiesto y una de las convocantes de la marcha dando un aviso: "esto no ha hecho más que empezar. No vamos a parar".