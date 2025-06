'Escabechina' en Dibujo Técnico y pinchazo en Matemáticas: las notas de la PAU, materia a materia

Casi 24.000 estudiantes se enfrentaron hace unas semanas a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025 en la C.Valenciana. Unos exámenes que marcarían el curso de sus vidas. Sin embargo, a este alumnado les tocó un curso de transición y bastante difícil en muchos sentidos.

Todas las facilidades que venía arrastrando el examen desde la pandemia decayeron de golpe, suponiendo que los jóvenes debían estudiar casi el doble de temario que el año pasado. A esto cabe sumar los miles de afectados por la dana en la provincia de València y un modelo de examen nuevo con una tipología de preguntas que se estrenaba este año: las competenciales.

En el mundillo educativo los cambios suelen ser muy poco a poco y con cautela, y lo cierto es que el aprendizaje competencial se llevan ensayando ya muchos cursos, pero el resto de cambios vinieron sobrevenidos para una generación que tuvo que hacerse mayor de golpe ayudando a reconstruir sus pueblos tras la riada. La realidad es que se enfrentaban al examen más exigente en un lustro.

Y se ha notado, y mucho. Especialmente en algunas asignaturas como Dibujo Técnico, donde un 43 % de los que se han presentado -casi la mitad- han suspendido y la nota media ha sido de un 5, 2. El año pasado la nota media fue de un 6,5 y aprobaron un 84 %. Ciencias Generales, una asignatura nueva, ha tenido un 41 % de alumnado no apto y una nota media de tan solo un 5,1. En Geología la nota media fue de un 5,4 frente al 6,8 del año pasado. Aprobaron un 67 % frente al 85 % de aprobados de 2024.

El desplome se ha notado especialmente en las asignaturas comunes, sobre todo en Historia de España y Valenciano, donde uno de cada tres estudiantes suspendió el examen. En Historia la nota media ha bajado más de dos puntos y en Valenciano un punto y medio. En Castellano también ha habido una bajada, aunque no tan pronunciada.

Alumnado durante las pruebas PAU 2025. / LEVANTE-EMV

Medio punto menos

Era un secreto a voces que iban a bajar las notas, y así ha sido. En concreto medio punto para la mayoría de jóvenes, algo que no sucedía desde hacía muchos años. Sin embargo, esto per se no es malo, ya que todas las notas de acceso a las carreras también bajarán, pero los estudiantes se han quedado sin una referencia clara de la nota de corte, ya que las del año pasado, con los resultados de esta selectividad, son irreales. Hasta el 11 de julio, decenas de miles de jóvenes se mantendrán con los nervios a flor de piel.

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales es otro caso a destacar. El año pasado el examen resultó más asequible para el estudiantado. Aprobaron un 98 % de los que se presentaron y la nota media fue e un 8, la más alta de todas. Sin embargo este año los 'aptos' son un 74 %, lo que quiere decir que uno de cada cuatro estudiantes han suspendido, y la nota media se ha quedado en un 6,1. Casi dos puntos menos de un año para otro.

La lectura que se puede hacer de esto es que se ha pinchado una burbuja de notas que era irreal, ya que desde la pandemia los exámenes iban incorporando facilidades para los jóvenes, lo que impulsaba las calificaciones de la PAU hacia arriba. Se ve claramente si analizamos las notas de Bachillerato: la media en los últimos años ronda el 7,7, sin embargo la nota en los exámenes de selectividad no paraba de subir. En resumen, no es que los estudiantes fueran mejores ni peores, sino que el examen era más fácil.

Estudiantes durante las PAU 2025. / Francisco Calabuig

Esta caída de las notas y aumento de los supensos ha tenido otra derivada, y es que muchos más estudiantes irán este año a la segunda convocatoria para subir nota. Ya iba a ser una segunda convocatoria especial, puesto que es cuando el alumnado afectado por la dana -al que le dieron un mes más para estudiar- se enfrentará al selectivo. Además, muchos estudiantes que buscan levantar un suspenso o mejorar una nota les acompañarán. Normalmente esta segunda convocatoria tiene muy pocos inscritos, pero la de este año será distinta.

Las excepciones

Pese a todo, hay asignaturas que se han salvado de la quema y han tenido mejores resultados que el año pasado. Una de ellas de Dibujo Artístico (a la cual no se presentan muchos estudiantes) con una nota media de 7,7 frente al 6,9 del curso 2024.

Alumnos y alumnas de la Ribera en la PAU 2025 en el CFPA Enric Valor de Alzira. / Perales Iborra

Inglés, considerada por los docentes como una de las asignaturas "más fáciles" cosechó una nota media de 7,6 y un 91 % de aprobados, una de las calificaciones más altas de todas. En 2024 la nota fue de un 7,5 y también de un 92 % de aprobados. Griego, Análisis Musical e Historia de la Música también tienen mejor nota media que el curso pasado.

Matemáticas II también es otro caso donde han mejorado las notas. No la calificación media que se mantiene en un 5,9, pero sí el porcentaje de aprobados. El curso pasado suspendieron un 44 % del estudiantado y el examen estuvo marcado por la polémica de un ejercicio mal planteado que no tenía una solución. Este curso, sin embargo, aprobaron un 71 % de los que se presentaron.