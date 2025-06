PP y Vox equiparan el protagonismo de las asociaciones de víctimas de la dana al de afectados individuales en la comisión de Corts

Ocho meses después de la dana y pasados cinco meses de que se constituyera la comisión de investigación sobre las causas de la tragedia en las Corts, la Mesa de la comisión controlada por PP y Vox ha formalizado las invitaciones a las asociaciones de víctimas y damnificados, que disponen de diez días desde el recibimiento de la carta para responder. La invitación se ha enviado a 19 colectivos, dos más de los incluidos en el registro solicitado en su día a la Conselleria de Justicia y que retrasó el proceso. Según fuentes conocedoras, se trata de dos asociaciones de fuera de la Comunitat Valenciana.

PP y Vox acordaron el 19 de junio modificar el plan de trabajo para incluir a las asociaciones de víctimas, que no figuraban en el pactado originalmente a inicios de mayo. Los socios, que negaron vetos ante las acusaciones de la izquierda por la tardanza en incluirlas, ampliaron el foco al permitir también las comparecencias de víctimas o afectados a título individual.

Asociaciones e individuos, equiparados

Según se recoge en las cartas remitidas a estas asociaciones, que ya han llegado a las tres asociaciones mayoritarias, PP y Vox han optado finalmente por equiparar el protagonismo de las agrupaciones con el de los individuos, ya que según refleja la invitación, cada colectivo estará representado por una única persona.

Las declaraciones no serán, al menos, hasta después de verano, ya que PP y Vox no llegaron a tiempo de remitir estas cartas antes alegando que no disponían de los datos de contacto, lo que retrasó de nuevo todo el proceso.

150 víctimas representadas en 3 asociaciones

"Le informo que puede solicitar comparecer ante esta comisión, mediante un escrito remitido a la Mesa de la comisión, en el que deberá designar la persona que le represente para comparecer", señala el documento, firmado por la presidenta de la comisión, la voxista Miriam Turiel.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas, que se han reunido con las autoridades de la UE y con Pedro Sánchez, pusieron como condición para verse con el president Carlos Mazón, que les solicitó un encuentro a rebufo de esos cónclaves, esta inclusión en el listado de comparecientes, representan a casi 150 personas fallecidas en la dana.