Entrevista a Mary Nash: "Defiendo los feminismos en un único movimiento unido"

La Diputació de València reactiva el "Feminari" que empieza este viernes de la mano de Mary Nash, la destacada historiadora que será la encargada de impartir la ponencia inaugural. Levante-EMV habla con Nash sobre feminismos (en plural), relatos, retos, críticas y cómo afrontar la realidad feminista ante una ultraderecha que gana terreno en un relato a combatir.

La diputación impulsa una nueva edición del "Feminari" y es usted la elegida para la ponencia inaugural. ¿Qué importancia tiene esta cita feminista internacional para usted?

Estoy muy satisfecha. Ya conocía la tarea del Feminari de Valencia y cómo trabaja muy bien los feminismos así que considero la invitación un privilegio. Estoy contenta por poder compartir este espacio con gente del Feminari para poder disfrutar de un debate crítico que nos obligue a reflexionar y a diseñar nuevas estrategias.

¿En qué tiene que trabajar ahora el feminismo?

Mi ponencia está relacionada con esta pregunta. Soy historiadora y miro el pasado, pero también el futuro. En mi ponencia voy a hacer un recorrido desde la Revolución francesa hasta la Transición. Tenemos que preguntarnos y reflexionar sobre la capacidad que tenían los feminismos en distintas épocas para transformar la cultura y la política desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. En esta parte de Europa, en los siglos XIX y XX se establecieron una serie de cambios legales relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres. Así que la otra pregunta se centra en detectar el discurso, el relato sobre las mujeres y la capacidad del movimiento feminista para transformarlos. Los mecanismos culturales hoy en día son sumamente decisivos para establecer valores y creencias respecto a mujeres y hombres, desde la construcción de la masculinidad y feminidad. Hoy en día hay ciertos retrocesos y mi intervención se centra en la perspectiva de las mujeres para transformar las leyes y en los obstáculos y la hostilidad que surge frente a esos cambios.

Es usted una historiadora de renombre conocida por sus investigaciones… ¿En qué está trabajando ahora?

En este momento tengo dos frentes: un tema que llevo unos años trabajando es el de la Transición y los feminismos (desde la perspectiva de las mujeres feministas de aquella época) y otro es el relato de mi propia historia, de forma contextualizada con mis investigaciones como historiadora feminista y los giros que he ido dando en la manera de hacer historia.

Habla usted de su manera de investigar, ¿cómo empezó aquello? Fue pionera a la hora de poner el foco en el papel de las mujeres en la historia...

Pues empecé bajo la dictadura franquista, era alumna de la universidad y para hacer mi tesis doctoral sobre las mujeres y la historia del feminismo tuve que bucear en los archivos y encontré una documentación sobre la organización de las mujeres en la Guerra civil que me resultó muy interesante. Y una archivera (porque siempre hay que nombrar a las archiveras) me introdujo en "El infierno", que era la sala clandestina de todo el material que el régimen franquista quería eliminar. Y ahí encontré unas revistas ("Mujeres Libres" y otras) que me interesaban mucho y fue entonces cuando entendí que esa historia con ausencia de mujeres no era real. A mí me habían dicho que las mujeres no tenían historia y eso me llevó a emprender justo ese camino.

En esa época, cuando usted empieza su carrera como investigadora en España las mujeres no podían tener una cuenta propia del banco, ni podían divorciarse, por ejemplo. Con esos avances ya superados ¿el feminismo sigue siendo necesario?

El feminismo es muy necesario porque las conquistas son frágiles. En nuestro entorno, en occidente, vemos cómo se han eliminado derechos fundamentales y derechos reproductivos por toda la fuerza y la presión que ejerce la ultraderecha. Y también hay nuevas generaciones de feministas con problemas que también son nuevos y son diferentes a los que nos enfrentábamos nosotras hace décadas. La ley refleja una igualdad que, sin embargo, sigue sin ser real.

La noticia esta semana se ha centrado en Algemesí porque un hombre ha asesinado a su mujer y a su hijo de 2 años… y aún así la ultraderecha sigue centrando el debate en negar la violencia machista ¿qué hacemos?

Esto es insostenible. Si se cuentan las muertas parece tan obvio que existe un problema grave y real que me interesa mucho analizar cómo la ultraderecha gana el relato. Existe un problema y yo creo que hay que demostrarlo en todos los medios, pero hay una enorme dificultad de reconocimiento de esta realidad por esas noticias falsas que transforman las verdades.

El sistema de protección falla, pero en lugar de debatir sobre cómo solucionar el problema se plantea diluirlo en el término violencia intrafamiliar o negando que se sigue asesinando a mujeres…

Es así, nos están asesinando. Y eso debe definirse desde las escuelas. El feminismo de los años 70 tuvo que poner de relieve y tuvo que demostrar que una violación no es sexo. Hoy se entiende, pero en aquel entonces no se entendía así. No pensaba que fuera necesario volver a esos términos porque hace años que los feminismos y las democracias entienden de forma muy clara que en igualdad no puede haber maltrato físico ni mental, ni por supuesto asesinatos. Vivimos en una gran comunidad que está muy dispersa y hay que unirla frente a un sentimiento de banalización del relato.

¿El feminismo está en peligro?

Yo siempre hablo de los feminismos porque hay muchas maneras de entender las experiencias feministas y muchos caminos y maneras de defenderlas. Y lo he tenido que aprender a lo largo de todos estos años porque no hay un único carné feminista y puede haber una fragmentación del movimiento o maneras de entenderlo, pero parte del ejercicio que tenemos que hacer es hacer un movimiento unido a pesar de tener diferentes maneras de concebirlo y ahí se deben sumar también los hombres porque el feminismo es de todos.

¿Qué noticia le gustaría ver reflejada en los medios?

Que ha habido un 2025 sin asesinatos de mujeres, que es la máxima expresión de la violencia y que los micromachismos se han reducido porque aunque la percepción es que ya se ha alcanzado la igualdad real sigue habiendo distintos niveles de discriminación.