Camarero, sobre el FLA: "El Gobierno ahoga a los valencianos en el peor momento"

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario resuena, un día más, entre las críticas que la Generalitat Valenciana lanza contra el Ejecutivo central. "El Gobierno quiere asfixiar inexplicablemente no a la Generalitat, sino a la Comunitat Valenciana y a los valencianos y valencianas porque sigue sin aprobar el FLA extraordinario desde diciembre", ha esgrimido la vicepresidenta de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha reconocido que su gobierno no tiene un plan B si, finalmente, la transferencia de crédito no llega durante el mes de julio. "No nos podemos plantear que no llegue -, ha proseguido- porque no nos podemos permitir que el Gobierno siga ahogando a la Comunitat en el peor momento de nuestra historia", en referencia a la reconstrucción tras la dana del 29-O.

El Gobierno valenciano lleva demandando, desde hace meses, que el Ministerio de Hacienda apruebe el FLA extraordinario de este año, lo hizo en enero durante los últimos 12 años, con el que debería transferir 1.900 millones de euros a la Generalitat a lo largo del mes de julio. Ante esta ausencia, la Generalitat ya ha anunciado que se verá "obligada" a retrasar el pago a algunos proveedores. Los primeros serán las farmacias, las cuales dejarán de percibir el importe por los medicamentos dispensados durante el mes de mayo, unos 160 millones aproximadamente, cuyo pago se retrasará un mes. También podrían quedarse sin cobrar los trabajadores de las residencias concertadas.

Camarero ha aprovechado para criticar a la oposición valenciana, al PSPV-PSOE y a Compromís, por "ponerse del lado de Sánchez y olvidarse de los valencianos y valencianas", poniendo en riesgo el trabajo de "cientos de personas"; y les ha reprochado que actúen de forma distinta a cuando estaban al frente de la Generalitat, en vez de hacer una oposición "útil". "Deberíamos unirnos para pedir, como en años anteriores, el fondo nivelación, la condonación de la deuda y el nuevo modelo de financiación", ha expresado.

¿Qué ha cambiado?

El FLA extra siempre se ha abonado a lo largo del mes de julio, por lo que sorprende que la Generalitat transmita problemas antes de llegar al séptimo mes del año. Según la última cifra del 30 de abril, la deuda comercial de la Generalitat Valenciana con los proveedores es de 1.767 millones de euros. En Sanidad, por ejemplo, la cuantía asciende a 1.544 millones; hace un año, en la misma fecha, era de 1.887 millones, según las cuentas de la propia Generalitat. Entonces, sí se había aprobado el cobro del FLA en julio, cosa que no ha ocurrido aún este año. Ante esto, la vicepresidenta ha defendido que "otros años hemos tenido la perspectiva de cobrar esa cantidad, algo que no ocurre este año".