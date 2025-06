He tenido la magnífica oportunidad de estar en el tribunal de evaluación en el Máster Universitario de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante con el TFM de María Cuenca, titulado “Educar para ser resilientes: La enseñanza como medida de prevención no estructural ante el riesgo de inundación”, cotutorizado por María Hernández y Álvaro Morote. En él se aborda la importancia de la educación frente al cambio climático, centrándose especialmente en la enseñanza del riesgo de inundación como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad social. El objetivo principal es analizar la formación, experiencias y percepción, que poseen tanto alumnos/as como docentes con relación a las inundaciones y la evolución y proyecciones de las variables climáticas. Para ello, se aplicó un cuestionario a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria del municipio de Málaga (197), de los cuales el 65.98% afirman no haber recibido nociones de cómo actuar ante una inundación; por otro lado, se realizaron entrevistas a cuatro docentes del mismo municipio. La investigación, de carácter transversal, se llevó a cabo en el último trimestre del curso 2024-2025 y también recoge propuestas de mejora en la formación docente y en el diseño de estrategias didácticas relacionadas con el cambio climático y el riesgo de inundación. Son, a la vista de los resultados y de lo acontecido recientemente en zonas afectadas por desastres naturales, trabajos muy necesarios y aplicables. De hecho, deberían aplicarse de forma urgente.