Tensión en el pleno que debate declarar Alicante ciudad castellanohablante

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno municipal del mes de junio. Una sesión que se ha iniciado con polémica por la participación (o no) del concejal de EU-Podemos, Manolo Copé. El edil, que se encuentra de permiso por el acogimiento de un menor, se ha negado a abandonar el salón cuando el alcalde, Luis Barcala, le ha asegurado que no podía participar en la cita.

Ante la negativa de Copé a dejar su asiento, el regidor ha suspendido la sesión durante cinco minutos para dar un tiempo de reflexión al de izquierdas. En ese momento, el propio Barcala se ha dirigido al portavoz de EU-Podemos para tratar de conseguir que se marche por su propia voluntad: "No voy a renunciar a mis derechos", ha replicado el progresista. Tras ello, el dirigente popular ha vuelto a reclamar (esta vez como exigencia, expulsándolo del pleno) que el portavoz de izquierdas se marchara. La respuesta de Copé ha vuelto a ser la misma: "Estoy en mi derecho". La sesión se ha suspendido de nuevo en torno a las 9:50, en esta ocasión durante una hora.

El origen del conflicto, que se ha repetido en varias ocasiones este mandato, es la diferencia de criterios entre el gobierno popular y la Secretaría del Pleno (que entienden que los ediles de baja o permiso no puede participar en las sesiones) y la bancada progresista, que defiende que el derecho a la representación política está por encima de ese aspecto laboral.

En enero, cuando Copé fue excluido de la convocatoria, el asunto terminó en los tribunales. En ese momento, el criterio de los populares cambió ante el juzgado. El Ayuntamiento defendía que al de EU-Podemos no se le impidió participar porque la sesión nunca llegó a celebrarse, al ser suspendida como medida cautelar. Entonces, el juez dirimió que, efectivamente, la exclusión no llegó a hacerse efectiva, por lo que no se pronunció sobre si los ediles de baja o de permiso tienen derecho a participar.

Una vez finalizado el receso, el alcalde ha preguntado de nuevo a Manolo Copé si está dispuesto a abandonar el pleno, con idéntico resultado. No obstante, Barcala ha rechazado pedir su desalojo: "Esa foto no la va a tener". El secretario, por su parte, ha advertido de que aunque el de EU-Podemos mantenga su asiento, no podrá intervenir ni participar de las votaciones.

Polémica por la lengua

Al margen del conflicto por la participación de Manolo Copé, la sesión de este jueves se prevé particularmente polémica por la inclusión de una iniciativa de Vox en la que se reclama al Consell que Alicante deje de ser zona de predominio lingüístico valenciano.

La propuesta que, a priori, será respaldada por el PP en la marco del último acuerdo con la ultraderehca para aprobar el plan de ajuste, lo que ha provocado que más de doscientas personas se concentren en la plaza del Ayuntamiento: "Alacant, pel valencià", han gritado.

El pleno, con Copé de espectador

Con casi una hora y media de retraso, la sesión ordinaria se ha iniciado con Copé como "espectador", sin voz ni voto en el pleno. Como primeros puntos, se ha registrado un ruego de Vox para solicitar que se traslade el paso de peatones de Canalejas por motivos de seguridad y otro de Compromís para convocar la comisión de la isla de Tabarca.

Entre otras cuestiones, los grupos también han consultado sobre cuántas mujeres han sido atendidas en la Oficina de la Maternidad (PSOE) o cuándo se van a realizar actuaciones de mejora en el Mercado Central (Vox), a lo que el PP ha replicado que 64 familias han pasado por el departamento municipal y que se está trabajando en un proyecto mucho más ambicioso para el recinto de abastos, que incluye cambios en la zona de carga y descarga para agilizar el tráfico.

Oposiciones bajo lupa

A continuación, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha puesto el foco en las polémicas oposiciones municipales del pasado mes de mayo, en las que la presidenta del tribunal era un cargo directivo elegido a dedo por el gobierno de Luis Barcala. El edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha rechazado que se haya producido ninguna irregularidad y ha defendido que "se han seguido escrupulosamente los cauces reglamentarios"