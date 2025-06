Los damnificados de la dana a José María Llanos (Vox): "No ha tenido la decencia de dar la cara"

La Asociación de damnificados por la dana de l'Horta Sud se querellarán por injurias contra el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, que no se ha presentado hoy al acto de conciliación previsto en la Ciudad de la Justicia. La entidad de damnificados por la dana denunció a Llanos porque en unas declaraciones realizadas el 6 de mayo cuestionó el papel de las asociaciones de víctimas de la dana, a quienes acusó de ser entidades formadas por «verdaderos interesados» y de estar «controladas» y «manipuladas» por partidos de «izquierda».

Llanos y los representantes legales de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud estaban citados hoy a las 11 horas en la Ciudad de la Justicia para el acto de conciliación, requisito previo exigido por ley para evitar los litigios. Pero Llanos ni siquiera ha acudido en persona y ha enviado a un procurador, que ha solicitado la desestimación de la denuncia.

Una ausencia que no se esperaba la entidad de damnificados por la dana. "Hemos venido con la intención de conciliar y preparados con los estatutos de la asociación, la querella con toda la buena intención de demostrar cómo funciona la asociación y que no tenemos ningún interés político ni intentamos manipular a nadie. Y no ha tenido la decencia de tan solo venir, ni la valentía de dar la cara. Considero que es un insulto hacia la asociación y para todos los damnificados y damnificadas de la dana por tomarse esto a la ligera. Por tanto no ha habido conciliación", ha asegurado a los periodistas el portavoz de la organización, Christian Lesaec, a la salida de la Ciudad de la Justicia. El procurador se ha opuesto a la estimación de la querella, no ha querido ni hablar. Y evidentemente no nos queda otra alternativa que continuar adelante con la querella, evidentemente".