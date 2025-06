Enfado entre los jóvenes por el fin del transporte gratuito tres semanas después del cambio de tarjeta

La Generalitat ha aprobado recientemente la prórroga de la gratuidad del transporte público de la Comunitat Valenciana para algunos colectivos durante los próximos seis meses, hasta el 31 de diciembre de este año. Los medios de transporte dependientes de la Generalitat -Metrovalencia, Metrobus y el TRAM- continuarán siendo gratuitos para los niños menores de 14 años y para las personas afectadas por la dana. Sin embargo, los jóvenes dejarán de poder viajar gratis a partir del 1 de julio.

La noticia del fin de la gratuidad para los menores de 31 años llega apenas dos semanas después de que el soporte de cartón, que se llevaba utilizando desde que entrase en vigor esta bonificación, dejase de funcionar y obligase a todos ellos a solicitar un nuevo soporte, la nueva 'Móbilis 30', esta vez de plástico y personalizada con nombre y fotografía, por un precio de cuatro euros.

Fernando Bustamante

"El viaje en metro más caro de mi vida"

La reciente obligatoriedad de este nuevo soporte personalizado invitaba a los jóvenes a pensar que se continuaría ampliando su validez, tal como se lleva haciendo los últimos cuatro años. Sin embargo no ha sido así, y son varios los casos de personas que ya han mostrado su descontento en redes sociales. Una vecina de València asegura que, de saber esto, no habría pedido la nueva Móbilis 30. "Me llegó la tarjeta el día 8 de junio y, hasta hoy, solo la he utilizado una vez. Es el viaje en metro más caro de mi vida", sostiene. Otra explica que, al pedirla más tarde, todavía no ha recibido la tarjeta en casa: "Me llegará cuando ya no valga para nada, tendrían que haber avisado".

Precios reducidos

La nueva 'Móbilis 30' tendrá un precio de 14,90 euros mensuales para València y su área metropolitana desde julio, frente a los 32,25 euros de la tarifa para jóvenes que había previamente, en 2021. En Alicante, el precio se queda en 10,60 euros, la mitad que antes; y en Castellón, la tarifa se queda en 12,75 euros, hace cuatro años valía el doble. En la actualidad, son 240.000 valencianos y valencianas quienes usan esta tarjeta.

Según ha explicado Martínez Mus, Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el decreto se ha tenido que adaptar las tarifas al nuevo marco fijado por el Gobierno central, que ha rebajado las bonificaciones al transporte público de las comunidades autónomas.