La Guía Repsol elige los 9 mejores chiringuitos y terrazas de Valencia "para comer rico y estar a gusto"

El equipo de expertos de Guía Repsol ha elegido los Soletes de Verano, con los que distingue los chiringuitos y terrazas que "muestran su mejor cara en estos vibrantes meses, donde la alegría de días más largos invita a compartir instantes únicos" y "donde se come rico y se está muy a gusto".

En el listado de Guía Repsol aparecen más de 260 establecimientos seleccionados y 18 de ellos están en la Comunitat Valenciana.

Los chiringuitos y terrazas de Valencia con solete Repsol

Entre los casi 5.000 establecimientos que ya lucen su pegatina amarilla con el solete Repsol hay planes para todos los gustos y propuestas culinarias para diferentes ocasiones.

No es de extrañar que los soletes Repsol se hayan convertido en un 'must' del verano. "Son un top porque te evitan tener que buscar dónde ir y te desvelan lugares que no tenías en el radar, con la garantía de estar seleccionados por un equipo de expertos con un criterio gastro que coincide con el de la mayoría", defiende la directora de Guía Repsol, María Ritter

Además, con la aplicación móvil de Guía Repsol "es muy sencillo encontrarlos", insiste Ritter, lo que facilita mucho las cosas a quienes quieren disfrutar de la mejor gastronomía y los mejores lugares.

"Cada cafetería, bar, restaurante o chiringuito con su distinción Solete Guía Repsol tiene una historia detrás y este verano puede ser un buen momento para conocer algunas", comentan los impulsores de la guía.

En su duodécima edición, Solete Guía Repsol continúa su filosofía de premiar esos establecimientos que recomendarías a un amigo, con una propuesta apetecible y el ambiente más cercano", añaden.

Los elegidos este año en Valencia son nueve ubicados en diferentes puntos: València ciudad, la Pobla de Farnals, Gandia y Alboraia. ¿Preparado para conocerlos? Son estos:

Locales con Solete Repsol en Valencia

Se trata de un establecimiento con dos locales en la capital del Túria (en la calle Serpis y en la calle Joan Mercader). Está especializado en croquetas y tortillas aunque ofrece alternativas de todo tipo. De hecho, ostenta el título a la mejor croqueta de València 2025 con una croqueta de rabo de toro al Pedro Ximénez, además de tener el segundo puesto en el ránking de la mejor tortilla de España 2024.

También en la ciudad de València, aunque esta vez en la pedanía de El Palmar. Un restaurante con una cocina tradicional fundamentada en el producto fresco de proximidad y donde se ha realizado "una selección de platos que destacan por su autenticidad y calidad", tal y como destacan desde el establecimiento. Entre sus especialidades hay "entrantes tradicionales y creativos, arroces melosos y secos elaborados con ingredientes frescos", así como "postres caseros" en los que destaca su "toque valenciano".

Ubicado muy cerca del Mercado Central de València, fundamenta su cocina en el producto de mercado y la tradición. De hecho, el establecimiento asegura que cada uno de sus platos "es un guiño a la autenticidad y la pasión por lo clásico". El local también reivindica "las tapas de toda la vida, sin alteraciones ni añadidos" y goza de "una decoración que evoca la nostalgia de los bares de los años 50".

El último de los soletes Repsol de este año en la ciudad de València (hay más en otras localidades valencianas) es para un restaurante "sencillo de cocina mediterránea tradicional con toques modernos" y con vistas al mar. Ubicado en El Saler es, tal y como se define el propio establecimiento, como "un lugar donde vivir experiencias que despiertan los 5 sentidos" y donde percibir "el aroma de la costa junto a la comida". Un sitio perfecto "para desconectar y recargar energías".

Situado en Alboraia, se trata de un espacio donde la cocina valenciana, la playa y la recreación el ambiente veraniego de las colonias de casetas de madera se unen "para ofrecer una experiencia gastronómica auténtica y memorable", defiende el local. La Colonia de Carmela dispone de comedores con vistas a la costa y de exclusivas terrazas al mar. Su cocina respira el aroma de la centenaria Casa Carmela, con la que comparte gestión y referentes culinarios.

También en Alboraia, aunque el restaurante principal está ubicado en el centro de València. La Chipirona Playa es un local desenfadado y abierto todo el año para disfrutar de tapas muy cerca del mar, a sólo 20 metros del Mediterráneo. Tiene una gran terraza que recae sobre el paseo de la playa de la Patacona, aunque también dispone de un jardín interior. Está especializado en arroces y platos de mar, pero no se cierra tampoco a ofrecer excelentes "desayunos, almuerzos y tardeos junto al Mediterráneo".

Uno de los platos de La Chipirona Playa, en la Patacona. / La Chipirona Playa

Un restaurante ubicado en la playa de Gandia, muy cerca del mar. Su cocina es de carácter mediterráneo y ofrece buen producto fresco y una excelente atención.

También en Gandia, aunque en esta ocasión se trata de una heladería que, sin embargo, no sólo ofrece helados sino también desayunos y brunch. Ubicada frente al mar y con helados artesanales en los que se emplea "la mejor materia prima del mercado, como frutas en su punto óptimo de maduración", además de "chocolates y frutos secos de la mejor calidad".

Ubicado en la playa de la Pobla de Farnals con cocina mediterránea elaborada con productos frescos de proximidad y un toque de creatividad. El local se ha renovado y ofrece nuevas propuestas partiendo del "compromiso con la calidad, la misma pasión por la gastronomía y la misma dedicación".