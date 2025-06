Mazón celebra la reapertura de Metrovalencia en "solo 8 meses"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrado la reapertura del tramo de Metrovalencia que transcurre por los municipios de la zona cero de la dana y ha reivindicado que se ha llevado a cabo en un tiempo "récord" y "sin descanso", ya que ha asegurado que en "circunstancias normales" hubiera tardado "aproximadamente dos años y medio", con todos los trabajos administrativos que ello conlleva.

El jefe del Consell ha presidido este viernes por la tarde el acto de reapertura del tramo entre València Sud y Castelló de la red de Metrovalencia, celebrado en las instalaciones y talleres de València Sud, una jornada que, según ha sostenido, marca "un hito en la recuperación" en la que se ha congratulado de haber "cumplido con el deber de mucha gente", siempre "gracias al esfuerzo de todos".

También ha agradecido el trabajo de todas las administraciones, instituciones, empresas y personas que han hecho posible la recuperación. "Gracias en mayúsculas", ha proclamado el 'president', que ha destacado que estas labores son "dignas de merecimiento". "No me parece una cuestión menor", ha resaltado. "No es un día de celebración, sería sobreactuar, sino de agradecimiento", ha añadido.

En el acto ha participado también el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, así como alcaldes de los municipios afectados por la dana, entre ellas la de València, María José Catalá, y responsables de las empresas que han participado en las tareas de reconstrucción.

En su intervención, el 'president' de la Generalitat ha hecho hincapié en que desde el día siguiente a la dana se ha "trabajado sin descanso" y con un "esfuerzo titánico" para recuperar la red de Metrovalencia dañada por la riada. "Hace ocho meses las imágenes de València Sud o de la estación de Paiporta las vio toda España, toda Europa y todo el mundo", ha recordado. Por eso mismo, ha pedido que las de hoy, con los trenes y las instalaciones ya recuperadas, "también las tiene que volver a ver toda España y el mundo".

La recuperación se ha hecho "entre todos"

El jefe del Consell ha reivindicado que la recuperación de la Comunitat Valenciana se ha hecho "entre todos, independientemente del color político" de cada administración, y ha considerado fundamental lanzar el mensaje de que, tras la dana, la región está "en pie a pesar del dolor de la tragedia". "Pese a todo lo ocurrido, este pueblo se ha puesto en marcha", ha celebrado.

"Hemos esperado mucho para poder estar aquí", ha asegurado el 'president', que ha destacado que este viernes es un día "muy esperado" a la par que "muy importante". "Se ha trabajado sin descanso desde la mañana del 30 de octubre", ha resaltado, hasta que este viernes a las 05.22 horas ha vuelto a circular un tren entre València Sud y Castelló.

En esta línea, ha alabado la labor "admirable" de todos los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que este viernes se encuentran abordando las "pocas y concretas incidencias" que se han producido. Y ha hecho extensiva esta felicitación a los profesionales de las empresas que han colaborado.

La prioridad para la Generalitat, ha incidido, era volver a poner en funcionamiento el metro lo antes posible. "Es una de esas cosas que se entienden por recuperar la normalidad", ha enfatizado. Para ello, ha reivindicado, la administración autonómica ha destinado una inversión superior a los 140 millones de euros.

Durante estos ocho meses, el jefe del Consell ha destacado que la Generalitat ha trabajado "de forma paralela" para garantizar la movilidad a los vecinos de las localidades de la zona cero de la dana, para lo que se habilitaron 25 líneas de autobuses lanzadera con el fin de suplir el servicio de metro, que han estado operativas hasta este jueves. "Hoy he visto historias de personas que ya no se levantan a las 5.30, sino a las 7", ha afirmado.

En este tiempo, ha concretado que estas 106.000 expediciones han sumado 3,6 millones de viajeros y han recorrido 1,7 millones de kilómetros, lo equivalente a 42 vueltas al mundo. Pero hoy "se han acabado las vueltas al mundo", ha celebrado el 'president'. Además, ha apuntado que desde la Generalitat se han repartido más de 200.000 tarjetas de transporte gratuito para afectados por la dana y ha anunciado que estos títulos se renovarán "durante un año más" y que incluirán también las Cercanías, "aunque el Estado no lo pague".

En definitiva, Carlos Mazón ha remarcado que la reconstrucción ha ido, es y será "el mayor reto" al que la Generalitat y el resto de administraciones se han tenido que enfrentar "en estos últimos años". "Quizá desde la 'riuà' no se recuerda nada parecido", ha sostenido.

Hoy está "más cerca la ansiada normalidad"

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que este viernes es un "día feliz para la gente" y ha resaltado el "paso" que supone el funcionamiento del metro para "la recuperación del ánimo" de las personas. Hoy, ha afirmado, está "más cerca la ansiada normalidad".

También ha aprovechado para hacer balance de la primera jornada con el 100% de la red de metro operativa en la zona cero y ha asegurado que hasta la tarde la cifra global de usuarios alcanzaba los 180.000, unos niveles similares a los de antes de la riada.

Dicho esto, ha explicado que se han aprovechado los trabajos de reconstrucción del complejo ferroviario de València Sud, que sufrieron "graves daños" el 29 de octubre, para convertirlo en un "gran eje intermodal" que será "más accesible y resiliente" y que contará con 600 plazas de aparcamiento y con acceso ciclopeatonal. De hecho, ha apuntado que la estación se ha construido un metro más alta que lo que estaba antes de la dana.

Todo el esfuerzo "ha merecido la pena"

Finalmente, el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo, ha alabado la "profesionalidad", la "entrega", la "dedicación" y el esfuerzo y "trabajo arduo" desarrollado por el personal de la empresa pública para recuperar las instalaciones de València Sud desde el mismo 30 de octubre.

"El amanecer de este día fue francamente terrible, nos dimos cuenta y fuimos conscientes del daño de las inundaciones", ha recordado. Así, ha señalado que las infraestructuras, las vías, las catenarias y "absolutamente todo" quedó arrasado por el barro.

Por tanto, ha puesto en valor que lo conseguido hasta el día de hoy es fruto del "esfuerzo de todos", por lo que este viernes es una jornada "de satisfacción". Al margen de ello, Novo ha admitido que durante esta jornada se han producido algunos "problemillas", aunque ha esgrimido: "Irán surgiendo, hasta que no se arranca no salen".

"Pero ha merecido la pena", ha proclamado el gerente de FGV, que ha destacado la "satisfacción" de los usuarios, "que cogen el metro como si fuera una cosa suya, absolutamente imprescindible".

Los trabajos en la red de Metrovalencia continuarán durante los próximos meses con la finalización del nuevo Puesto de Mando en València Sud, con una inversión de 60 millones de euros, y en la nueva estación de Paiporta, más accesible y mejorada, que también se ha reabierto de forma provisional este viernes.