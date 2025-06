¿Por qué han bajado tanto las notas de la PAU este año?

Que las notas de la PAU iban a bajar este año era un secreto a voces. O mejor dicho, algo que se veía venir. Lo que no se esperaba era el aumento de suspensos y que la matrícula en segunda convocatoria se disparara por este motivo.

Las calificaciones han bajado medio punto de media después de muchos años sin parar de subir y la razón es simple: el examen de este año era bastante más exigente. De hecho, si atendemos a los resultados de Bachillerato, la media de los jóvenes era de un 7,7, en la línea de los últimos años. Esta generación no era mejor ni peor que las anteriores. Lo que ha provocado que su nota de acceso se desplome han sido las Pruebas de Acceso a la Universidad, que fueron más difíciles por varios motivos.

Sin facilidades

El primero, porque todas las facilidades que se fueron incorporando desde la pandemia decayeron de golpe. En 2020, la comisión de las PAU decidió poner facilidades al examen para compensar a los estudiantes la falta de clases y el confinamiento. Antes el estudiante tenía que ceñirse a dos modelos, el A o el B, y dentro de ellos contestar las preguntas. Entonces se les permitió la optatividad: podían realizar el primer ejercicio del A, el segundo del B, o como ellos consideraran. Era un gesto hacia el alumnado que había perdido mucha clase y no estaba igual de preparado que el de otros años.

Se fue más laxo con las faltas de ortografía y se organizó el examen de tal manera que los estudiantes podían permitirse estudiar sólo la mitad del temario para poder enfrentarse a las pruebas. Año a año se fueron dando más facilidades.

Estudiantes en el primer examen de la selectividad de 2025 / F.Calabuig

Pero todas decayeron ese 2025 tras un consenso educativo sobre el tema al ver que las notas de las carreras (que son sobre 14) no paraban de inflarse. Antes de la pandemia sólo había 6 carreras con más de un 13 de nota de acceso en toda España, y ahora son 35.

Pinchar la burbuja

Que había una burbuja de notas era otro consenso bastante extendido, así que lo de este año, lejos de ser un bajón, ha consistido en volver a la normalidad. En pinchar esa burbuja que hacía que las barreras de acceso a las titulaciones estuvieran cada vez más altas e inalcanzables.

Que baje la nota media de las PAU no es malo per se, ya que el acceso a las carreras se mide en relación al resto de estudiantes. En resumen, que si la nota media baja, las notas de corte también bajarán.

Los estudiantes son conscientes de esto. Sin embargo, el nerviosismo está creciendo en muchos de ellos con un pensamiento recurrente: "no sé si me va a dar la nota". Saben que las notas de corte bajarán, pero referencia de los estudiantes cuando se preparan para la selectividad es la nota de corte del curso pasado, con lo que no saldrán de dudas hasta el próximo 11 de julio.

Primer examen de la selectividad 2025 en la Universitat Politècnica de València. / F.Calabuig

"Pasaremos un mes con mucho malestar. Suponemos que las notas de corte han bajado, pero no tenemos forma de saber que es así. No nos podemos hacer una idea si nuestra nota sirve o no para entrar a la carrera que queremos", dice David Giménez, estudiante del IES Almussafes.

Las preguntas competenciales

Por si la caída de las facilidades fuera poco, también hay que sumar que este año cambiaba el modelo de examen de la selectividad. Por primera vez después de muchos cursos, se empezaba a evaluar el aprendizaje competencial, centrado en lo práctico y mucho menos memorístico.

Por tanto, al menos una pregunta de cada prueba iba a ser de este estilo competencial. Por poner un ejemplo, antes en Matemáticas podrían pedir a un alumno resolver un problema mediante una fórmula, ahora se le pide que mida el circuito de Cheste.

Aunque muchos estudiantes afirmaron que las preguntas competenciales no supusieron un mayor problema, sí que hay que reconocer que ha sido una tarea más que han tenido que preparar durante este curso, y al mismo tiempo, una novedad importante que se presentaba este año. Por tanto, no tenían exámenes para comparar.

La dana

La dana del 29 de octubre ha sido otro acontecimiento que ha impactado sin duda en el rendimiento escolar de miles de jóvenes de cara a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Se tardó más de un mes en recuperar las clases en la mayoría de centros, y la mayoría no volvieron presencialmente a las aulas hasta después de Navidad.

Las clases online fueron la solución de emergencia, pero la mayoría de jóvenes consultados dicen que fue una mala experiencia. No se podían concentrar, ni eran capaces de estudiar o atender a la materia, lo que dificultaba mucho el aprendizaje.

En resumen, la generación del 2007 ha tenido que afrontar unas pruebas de acceso a la universidad con el doble de temario que el curso pasado, muchas menos facilidades y unas nuevas preguntas competenciales. Todo esto en un año que se recordará por una enorme tragedia colectiva como la dana.