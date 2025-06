Una técnica de Emergencias admite ante la jueza de la dana que el 112 "estaba desbordado desde las 15 horas" el 29-O

Una técnica de Emergencias ha admitido hoy ante la jueza de la dana que el teléfono de emergencias 112 "estaba desbordado desde las 15 horas" del 29 de octubre, el día en el que fallecieron 228 personas por las riadas provocadas por la dana. La testigo que ha comparecido hoy es Laura Arévalo, gestora en Ilunion, la empresa que gestiona el 112, aunque el 29 de octubre ejerció de "coordinadora".

Un trabajo que consistió en "revisar los avisos que llegaban" y confirmar que la información les llegaba a lo que ellos denominan agencias -policías locales, bomberos o fuerzas y cuerpos de seguridad- afectados por la emergencia. En este sentido, los municipios con más habitantes están conectados al sistema de gestión de la emergencia, el CoordCom. Pero a otro hubo que avisarlos por teléfono, según ha admitido la testigo.

La gestora de Ilunion ha declarado que el día de la dana comenzó a trabajar a las 15 horas. Empecé a coger casos que había en cola, estaban los buzones llenos. Estaba saturado ya a las 15 horas", ha segurado, según fuentes conocedoras de su declaración. También se le encomendó la misión de "contactar con policías locales de la zona de Utiel y demás, pero era muy difícil. Si contactaba me decían que no me podían atender. Y que 'si la persona no está entre la vida y la muerte que no podían hacer nada'". Los avisos en esos primeros momentos del inicio de su jornada de trabajo procedían, además de Utiel, de Carlet, Turis, Montserrat, Chiva o Cheste, según las notas que ha podido consultar la testigo.

El relato de la trabajadora revela la complicada situación que ya se vivía en el 112 antes de que se convocara el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) a las 17 horas del 29 de octubre. "Por la tarde, a las 17 horas, la policía local Cheste me dijo que no me podía atender porque tenían un coche lleno niños que se los llevaba la corriente".