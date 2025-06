Uno de los tres fundadores de Lambda en València: «Nuestros logros están en peligro»

A los 16 años, Gonzalo Carbonell (València, 1951) le confesó a un sacerdote de la orden en la que iba a ingresar que a él no le atraían las mujeres, sino los hombres. La respuesta del clérigo resultó ser una huida hacia adelante: «Bueno, vas a ser célibe, ¿qué más da?».

Estamos en 1967, así que faltan ocho años para la muerte de Franco y 11 para que ser homosexual deje de ser un delito en España. El 26 de diciembre de 1978, una modificación de la Ley de Peligrosidad Social de la Dictadura marcó el fin de la persecución legal de la homosexualidad en España. Aquella norma de 1970, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes, incluía a los gais y lesbianas entre las personas con ‘peligrosidad social’. Les llamaban pederastas, maricones, invertidos, violetas, sararas, degenerados, tortilleras, bujarrones, enfermos o desviados mentales. De todo, menos 'guapos'.

Gonzalo representa la historia de la liberación sexual en València. Es, también, la historia del crecimiento y la transformación personal de un hombre con la homosexualidad en el trasfondo del relato. Es, por encima de todo, una historia de dignidad, la de un tipo valiente que, como buen filósofo, nunca ha dejado de hacerse preguntas... para encontrar más interrogantes y algunas respuestas. Una de ellas, reflexiona al otro lado del teléfono, es que vivimos tiempos de seria amenaza para los avances sociales conseguidos en aquellos años de plomo, los de Blas Piñar (líder del partido ultracatolicista Fuerza Nueva) comparando preservativos con bozales. «Llevamos 50 años de libertad, pero la celebración es amarga, porque está mezclada con el ruido de los radicales y la sensación de que vamos a retroceder de nuevo», asegura.

Concentración de gais y lesbianas en la plaza de la Reina de València en 1988. / Manuel Molines

Gonzalo fue uno de los fundadores del colectivo Lambda cuando, en plena Transición, empezaron a abrirse los armarios. «Antes no se conocía nada del mundo gay, no tuve ningún referente. Solo estaba ‘el Titi’, que gustaba a la gente pero al mismo tiempo se burlaban de él. A mí me impactó mucho la primera vez que escuché el insulto ‘maricón’. Le pregunté a mis padres y me dijeron que eso era ser un señor enfermo. Por no hacerles sufrir, yo a mis padres nunca les dije nada. Fue con 16 años, cuando me marché a Alemania, cuando lo descubrí», recuerda Gonzalo.

«Estudié Filosofía en Alemania y cuando venía a España iba viendo como iban cambiando las cosas, con la llegada de la libertad de expresión y una liberación sexual desconocida hasta entonces. La gente era muy activista», recuerda el hoy miembro de la Gent Gran de Lambda, que a su regreso a València se acercó a los colectivos marginales por vocación social: a los presos más vulnerables de la cárcel modelo, a los drogadictos y a las putas en aquella España que salía del Medievo.

El primer movimiento gay en España fue el Front de Alliberament Gay en Barcelona en el 76. En València se creó algo parecido, pero decayó y vi que se necesitaba algo más profundo

En aquel escenario de efervescencias de derechos y libertades comenzó a fraguarse el colectivo LGTBIQ+ que hoy conocemos en València. «El primer movimiento gay en España fue el Front de Alliberament Gay en Barcelona en el 76. En València se creó algo parecido, pero decayó y vi que se necesitaba algo más profundo. Me encontré con la Fraternidad Cristiana de la Amistad, que hacía reuniones con prostitutas, con los gais, pero faltaba mucho por hacer. Cayó en mis manos un libro que hablaba del Instituto Lambda de Barcelona, que hacía justo lo que yo estaba pensando: un grupo abierto a todas las liberaciones sexuales, en el que se formaba y daba información a la gente sobre los traumas que generaba haber sido homosexual en el franquismo, entre otras cosas», recuerda.

Por fin, viene a decir Gonzalo, el consuelo de aceptarnos tal como somos. Para colmo, apareció otro enemigo inesperado: el virus del VIH, el maldito Sida que se llevó a tantos jóvenes por delante. «En pleno tiempo de apertura (‘folla bien, y no mires con quien’), los homosexuales aparecemos en un tríptico como un grupo de riesgo con el que relacionarse junto a drogadictos y hemofílicos. Éramos un colectivo marginado que ya no tenía porque serlo».

Concentración de gais y lesbianas en València en 1988. / Manuel Molines

Una cosa fue llevando a la otra, como aquel anuncio en la guía ‘Qué y dónde’ (rival de ‘La Túria’) que llamó la atención de Gonzalo y que decía: ‘Si alguien desea hacer en València algo parecido a lo de Barcelona, que se ponga en contacto conmigo por correo (postal)’. «Nos juntamos tres personas, abrimos un apartado de correos y empezamos a reunirnos en casa de uno de nosotros. Así empezó Lambda en València», explica Gonzalo, aún entonces sacerdote de una orden que prefiere no mencionar «por respeto mutuo».

El pacto de silencio

¿Sacerdote y activista homosexual? «Sí, entonces aún estaba en Lambda y en la orden, pero nadie me preguntaba, había como un pacto de silencio. Yo nunca he tenido ningún problema con nadie. Los únicos problemas han sido con gente de la que me enamoré porque, cuando llegaba el momento de vivir juntos, se echaban atrás por ‘el que dirán’. Me pasó hasta tres veces», recuerda. «Ahora estoy fuera del armario a todos los niveles. Estoy en Lambda para que la gente joven vea que hemos estado ahí siempre, que lo hemos pasado muy mal pero aquí estamos», añade el cofundador del colectivo, un teólogo convertido al ateísmo. «Respeto a las personas mientras no hagan daño, pero no a la Iglesia Católica. Sus doctrinas no han cambiado nada. Fíjate que en el ámbito sexual siguen con el hombre-mujer y solo para procrear, cuando la propia naturaleza es la que te dice lo contrario: que somos diversos».