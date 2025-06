El matrimonio igualitario cumple 20 años: "Íbamos a acabar con la familia y no ha pasado nada"

La primera pareja del mismo sexo que se casó en Valencia fueron Eduardo y Enrique. El enlace se llevó a cabo el 13 de julio de 2005 en la más estricta intimidad, en la Ciudad de la Justicia, con solo cuatro personas en la ceremonia (dos de ellas ejercieron de madrinas) para acompañar a quienes se casaban diez días después de que se aprobaba la ley que permitiría que así lo hicieran. De la misma manera, y durante dos décadas, más de 10.000 matrimonios de personas del mismo sexo se han registrado en la Comunitat Valenciana (4.382 de mujeres y 4.973 de hombres), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2023. En total, 9.355 matrimonios de personas del mismo sexo registrados hasta 2023 y que se presupone superan los 10.000 hasta el día de hoy. El matrimonio igualitario cumple 20 años y Levante-EMV analiza con el coordinador de Lambda, Fran Fernández, qué supuso ese cambio del Código Civil para la sociedad y para el colectivo en un fin de semana donde se celebra, además, el Orgullo LGTBIQ+ 2025.

"Hay que tener memoria y poner las cosas en contexto y por eso es importante recordar que el momento en el que se gesta el matrimonio gay es en plena pandemia del VIH que se estaba llevando por delante a muchos homosexuales hombres. Y sus parejas veían como no podían sujetarle la mano ante de morir, ni heredaban, ni tenían derecho a pensión, ni tenían derecho a nada. El padre que habían echado de casa a su hijo por su orientación sexual era quien tomaba las decisiones y en ese contexto se empezó a trabajar en una ley de parejas de hecho (primero) y en defender el matrimonio homosexual porque si queríamos igualdad real debíamos ir a por máximos", explica Fernández.

"La derecha ni avanza ni deja avanzar"

El ahora coordinador de Lambda recuerda las críticas del PP ante la ley que aprobó el gobierno de Zapatero y las que promulgaba la jerarquía eclesiástica. "Nos dijeron de todo. Que luego nos casaríamos con perros, con nuestros hermanos... Que íbamos a acabar con la familia. Y 20 años después no ha pasado nada", explica el coordinador de Lambda que recalca, sin embargo, lo que sí ha pasado: "Lo que sí ha pasado ha sido un recurso de inconstitucionalidad vergonzoso que puso el PP y que ha durado años y años mientras los dirigentes populares asistían a las bodas de sus compañeros homosexuales. Así que cuidado cuando se dice que las conquistas no tienen ideología porque yo no sé de qué ideologías serán los avances sociales pero de derechas no son. Y veo un claro paralelismo ahora con la ley Trans, que parece que se va a abrir la tierra y se va a ocupar espacio, borrar a las mujeres e incluso a violarlas, pero a ver qué pasa dentro de 20 años", defiende Fernández.

Y concluye: "La derecha ni avanza ni deja avanzar. Fueron contrarios al divorcio, al aborto, a la eutanasia, al matrimonio homosexual, a la reducción de la jornada laboral... Y eso hay que recordarlo cuando se cumplen 20 años de una ley fundamental a la que el PP le puso todas las trabas posibles, aunque ahora llegue un día como hoy y se envuelvan en la bandera".