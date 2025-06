La primera gran ola calor del verano deja hasta 40 grados en Valencia a la espera de lo peor

La primera gran ola de calor del verano ha dejado hoy temperaturas de 40 grados en Valencia y mínimas nocturnas en algunos puntos de 25 grados. La Conselleria de Sanidad ha decretado la alerta máxima por calor en 139 municipios del interior. Además, el riesgo de incendio es mañana extremo en el interior de Valencia y toda Alicante.

La ola de calor está afectando especialmente a las zonas del interior de la Comunitat Valenciana, como los valles del Júcar y del Segura donde se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados. La Generalitat alerta de que mañana y el lunes serán «los días más duros», con temperaturas que superarán los 40 grados y con noches tropicales en amplias zonas de la Comunitat Valenciana. La Generalitat advierte del riesgo alto por calor en 16 comarcas y medio en municipios de otras 24 comarcas.

El riesgo de incendio es hoy extremo en el interior de Valencia y todo Alicante

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por ola de calor que afecta a Alicante y Valencia. En concreto, ha señalado que están en aviso naranja por altas temperaturas el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia; mientras que el aviso amarillo se ha activado en el litoral sur de Alicante, el interior norte y sur de Valencia y el litoral norte de Valencia.

Además, Aemet ha destacado que durante esta ola de calor habrá noches tropicales con mínimas de entre 23 y 25 grados.

Xàtiva, un horno

Los termómetros han alcanzado esta tarde los 40,1 grados en Xàtiva, 39,4 grados en Carcaixent, 39,1 en Ontinyent y 38,5 en Barx, según datos de Aemet. En Alicante, el mercurio ha llegado a los 39,4 grados en Pego, 38,3 en Orihuela, 38 en Villena, 35,1 grados en Alcoi, 33,8 grados en Xàbia y 33,3 grados en la ciudad de Alicante. En Castelló, Atzeneta del Maestrat ha registrado la máxima con 38,9.

Dos mujeres se protegen del sol con un paraguas junto a la catedral de València. / MA Montesinos

Previsión para el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que este domingo el cielo estará despejado y las mínimas sufrirán un ligero ascenso en Valencia y con pocos cambios en el resto de la Comunitat Valenciana. Las máximas se mantendrán, salvo algunos descensos en el litoral sur de Valencia con valores elevados en general.

Ante la posibilidad de altas temperaturas diurnas, Sanidad aconseja en su página web tener cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed y evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación. También recomienda comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; tener cuidado con el coche y no dejar a nadie dentro; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas y usar cremas protectoras adecuadas.

Hasta 43 grados

En cuanto al resto de España, la primera ola del calor del verano ha irrumpido en prácticamente todas las comunidades, con temperaturas de hasta 43 grados en Córdoba y Sevilla. Durante la jornada de ayer se activaron avisos por altas temperaturas en catorce comunidades, con diez (entre ellas la Comunitat Valenciana) en nivel naranja (riesgo importante).