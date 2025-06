El Orgullo Lgtbi de València desafía los "ataques" de PP y Vox: "Existimos y resistimos"

"Por las que fueron, por las que somos, y por las que serán. Ahora más que nunca, orgullo". Es el grito con el que terminó la manifestación del Orgullo Lgtbi 2025 en València, que este año congregó a decenas de miles de personas entre dardos a Partido Popular y Vox. Una protesta que con un punto de desafío al Gobierno Valenciano y sus "ataques", frente a un colectivo que se reivindica: "existimos y resistimos".

El encargado de leer el manifiesto de la protesta fue Xavi Martínez, una víctima de terapias de conversión sexual durante casi 5 años. Incidió en esta realidad, que también ha denunciado Levante-EMV mediante investigaciones periodísticas, y reivindicó que "no es terapia, es tortura".

"La política ha llegado demasiado tarde. Estamos aquí porque se ha premitido que, en nuestro país, ¡a día de hoy!, sigan existiendo las mal llamadas terapias de conversión. Y ya basta. Urge criminalizar este tipo de prácticas, porque sus responsables son un peligro social para las personas Lgtbiaq+", reivindicó Xavi. De hecho, el colectivo Lambda pidió penas de cárcel y aseguró que con las multas (que es lo que contempla ahora la ley) no es suficiente.

Precisamente el Congreso tramitó recientemente llevar a votación la ley del Partido Socialista para tipificar la promoción o ejecución de estas pseudoterapias con entre 6 meses a 2 años de cárcel.

"No somos enfermos, no somos pecadores"

Xavi recordó su historia como ejemplo del daño que provocan estas pseudoterapias para quien las sufrió y las está sufriendo. "Si hoy estoy aquí es porque tengo grabados en la mente tantos rostros que tuve que dejar atrás para sobrevivir. Rostros de quienes fueron mis hermanos en la 'terapia' y que siguen allí, preguntándose por qué Dios les castiga con esta cruz, preguntándose si algún día podrán conocer el amor, y lo más grave de todo, con su identidad borrada. Para estos criminales, nuestra mera existencia supone una amenaza a sus fundamentos ultracatólicos", critica.

Continuó denunciando que "Los perpetradores de estas violencias están convencidos de que la homosexualidad no es una identidad. Dicen que es una enfermedad y que debe ser 'sanada' mediante intervenciones psicoterapéuticas, medicación forzada, aislamiento, lavado de cerebro y una moralidad plagada de injurias y humillaciones. Para ellos, el fin siempre justificará los medios".

Por último, advirtió de que "no cesarán hasta acabar con cada une de nosotres. Nos buscan en la niñez y en la adolescencia, en la fragilidad de no tener referentes. [...] Por eso es importante que nos mantengamos unides y gritemos a una sola voz que no somos enfermos, no somos pecadores, no somos vagos ni maleantes ¡No es terapia! ¡Es tortura!".

Críticas a la nueva Ley Trans

Sin duda, el principal objetivo de los dardos del colectivo a PP y Vox fue la nueva ley trans que prepara el Consell. Una norma que calificaron de "ley tránsfoba" y de "vergüenza". "Se ampara en un supuesto derecho a discrepar de la ciencia y somete a las personas trans a la voluntad de la transfobia. Nos quieren fuera de los baños, los vestuarios, el deporte y la vida. Pero la dignidad no se negocia". De hecho, pidieron a los partidos progresistas que lleven esta ley al Tribunal Constitucional para tratar de tumbarla.

Uno de los aspectos más polémicos de esta nueva ley trans tiene que ver con los menores. Lambda lo califica como "un ataque brutal a la igualdad en las aulas.. En su opinión, esta nueva leguslación "permite que organizaciones lgtbifóbicas impongan un veto a cualquier acción de sensibilización".

"Quieren borrar nuestra existencia desde la infancia. Quieren imponer el miedo como norma ¿Qué será de nuestros hijos, hijas e hijes el curso que viene cuando PP y Vox legitimen la transfobia?", se preguntan. "Cada pesadilla, autolesión, acoso o suicidio que padezcan nuestra criaturas tendrá responsables políticos", lamentan.

La batalla con el feminismo

En su manifiesto, Lambda también criticó a una parte del feminismo y en concreto a la coordinadora feminista y criticó que "ampara a entidades que construyen un feminismo donde no cabemos", en referencia a la exclusión de las personas trans.

Así, cargó contra la entidad (la más numerosa del movimiento feminista valenciano) por "relegar la definición de mujer a una sola realidad biológica y excluyente". La coordinadora celebra estos días su Feminario, un encuentro de charlas y debates al que asisten cientos de mujeres, y que empezó -según Lambda- "con un manifiesto tránsfobo que niega nuestra existencia y borra nuestras luchas".

Tanto en el manifiesto como en la manifestación quedó claro que tanto el movimiento Lgtbi como el feminista siguen sufriendo grandes fracturas internas y brechas que los dividen que parecen (a día de hoy) irreconciliables. Los movimientos están lejos de ser lo que fueron en 2018, cuando las marchas eran unitarias y masivas con un poder de convocatoria muy grande. Ahora, están fracturados.

De hecho Lambda fue más allá y señaló a la vicepresidenta de la Diputación de València (donde se organiza el feminario) Natalia Enguix por "aliarse con los discursos de PP y Vox" en este organismo. "La autodeterminación de género no es un capricho o un deseo. Es un derecho", le recordaron. Además, le preguntaron "¿Hasta cuándo va a seguir blanqueando su discurso tránsfobo".

Vivienda, trabajo, migraciones y víctimas de la dana

Para terminar el discurso Lambda apeló a una serie de temas que iterpelan a toda la sociedad pero más si cabe a las personas del colectivo Lgtbi. La vivienda, el empleo digno, o el racismo. Además, tuvieron un recuerdo para todas las víctimas de la dana y pidieron la dimisión del president de la Generalitat Carlos Mazón por su "incompetencia" y el "abandono institucional" a las víctimas. "Es hora de que las instituciones dejen de dar la espalda al pueblo".

En vivienda, reivindicaron "el acceso a un hogar digno como derecho fundamental y no un privilegio para unos pocos". "Pedimos una ley de vivienda que frene la especulación y ponga fin al saqueo de nuestras ciudades". Criticaron que "los pisos turísticos están expulsando a la gente de sus barrios mientras los alquileres se disparan y a las personas jóvenes se las condena a la precariedad".

La precariedad laboral también tuvo cabida en el discurso, con especial referencia al colectivo y a las personas jóvenes. "No es casualidad, es el resultado de un sistema que nos margina y nos invisibiliza", lamentaron. Por otra parte, criticaron que "las empresas que no cumplen los derechos laborales no son bienvenidas en nuestro orgullo. No pueden acordarse de nosotras solo en estas fechas".

Para terminar, también denunciaron la "criminalización de PP y Vox hacia las personas migrantes, en especial las del colectivo Lgtbi". Exigieron "políticas que garanticen su protección frente a la persecución por orientación sexual o identidad de género. Además, tuvieron un recuerdo para el pueblo palestino: "condenamos con firmeza la ocupación, el genocidio y las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas por Israel, que utiliza el uso oportunista del colectivo para blanquear su violencia ¡Viva Palestina libre!", sentenciaron.