Más de 2.000 alumnos de la Universidad Católica de València celebran su graduación en el Palacio de Congresos

Cerca de 2.000 alumnos y alumnas de la Universidad Católica de Valencia (UCV), reunidos por facultades y arropados por la comunidad universitaria, familiares y amigos, han celebrado su graduación en el Palacio de Congresos de Valencia.

Ha presidido el acto académico el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que ha querido, en primer lugar, felicitar a las familias: “Creo que para ustedes es también un momento importante, porque, sin duda alguna, una de las preocupaciones que unos padres tienen para con sus hijos es pensar en su educación, en su futuro profesional, en lo que serán en la vida. Y hoy estoy seguro de que sienten una gran alegría; es una misión que han cumplido para con ellos”.

Asimismo, el gran canciller de la UCV ha reconocido la “gran alegría y satisfacción” de ver cómo, año tras año, “muchas familias confían en la educación y en la formación que sus hijos reciben en nuestras aulas. Esta universidad ya tiene un lugar en nuestra sociedad valenciana, ha consolidado su presencia y esto es gracias, evidentemente, a los profesores y a todo el equipo de la universidad, pero también se debe a que muchas familias confían en nosotros”.

De un modo especial, Benavent se ha dirigido a los graduados: “Enhorabuena por todo lo que habéis aprendido, pero no olvidéis que hay muchas más cosas que no habéis aprendido todavía. Es muy importante que, a lo largo de vuestra vida profesional, no perdáis la inquietud de ir aprendiendo cada día, porque eso denota que realmente vivís vuestro trabajo como una vocación”.

“Habéis recibido vuestra formación en una universidad católica y eso significa que debéis preguntaros cómo poner en práctica los conocimientos aprendidos. Si lo vivís así, después de los años de ejercicio de vuestro trabajo, sentiréis una gran alegría: la alegría de haber cumplido con un deber, con una misión; la alegría de haber hecho el bien a muchas personas. Ahora se abre un horizonte en vuestras vidas. Que el Señor os acompañe y os bendiga”, ha concluido el arzobispo de Valencia.

El rector: "La plenitud solo se encuentra al entregarse y aprender a vivir en función del otro"

Las primeras palabras del rector, José Manuel Pagán, al dirigirse a los alumnos, también han sido sobre sus padres, a quienes ha agradecido la generosidad con la que “transmitieron la vida que ellos antes habían recibido, conscientes de que acogían a una persona necesitada, vulnerable y mortal, con un futuro incierto, que les condicionaría su vida… Esos erais y sois vosotros”. “Vuestra entrada en sus vidas no ha estado exenta de momentos difíciles, pero ha merecido la pena: sois, cada uno de vosotros, para vuestro padre, para vuestra madre, la alegría perfecta, esa que no está exenta de sobresaltos, de dificultades, de renuncias, pero que les permite alcanzar la plenitud, que sólo se encuentra cuando uno se entrega y aprende a vivir en función del otro”.

“Sé que en estos discursos lo que se espera oír por los graduados es que no hay nada imposible, que pueden conseguir todo lo que se propongan… pero no os voy a decir esto, sencillamente, porque no es verdad. En la vida os encontraréis con situaciones que evidenciarán vuestras debilidades o la imposibilidad de abordarlas de manera autónoma... ¿Y sabéis qué? No pasa nada. Gracias a Dios no estamos solos y no es un problema necesitar de otros, más bien, ahí está la clave de todo: en vivir en función unos de los otros”, ha aseverado Pagán.

Recuerdo a la dana

En este contexto, el rector se ha referido a la tragedia de la dana, cuando “muchos de vosotros supisteis reconocer en cada víctima a un inocente que sufría, a un prójimo y, en muchos casos, fue ese prójimo el que os encontró a vosotros. Unos y otros nos descubristeis una identidad compartida, propia de quien se reconoce hermano de todo aquel con el que se encuentra y necesita de él. Ojalá esta forma de vivir, al servicio del otro, desde vuestra profesión -esa para la que os habéis formado durante estos años-, sea vuestra manera de vivir. No sofoquéis esa llamada universal al amor que toda persona tenemos dentro de nosotros. No os equivocaréis. Y recordad que en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados por el amor que hayamos dado”.

“No os voy a negar que vivir así es contracultural y arriesgado, pues te entregas, te expones, te comprometes; sin duda, es un riesgo, pero bello es el riesgo, un riesgo que te permitirá alcanzar una vida con propósito, con sentido, plena, porque te llevará al origen y al fin de tu existencia: estás hecho por amor y para amar”, ha asegurado Pagán.

Imposición de becas a los graduados

La ceremonia ha comenzado con la comitiva de entrada del claustro académico y las autoridades universitarias y la bienvenida institucional. Después ha sido el momento de los discursos de los representantes de los estudiantes de la titulación y del claustro de profesores, tras lo que ha llegado el momento más esperado: la imposición de la merecida beca, prenda ornamental que simboliza la culminación de los estudios universitarios. El acto ha finalizado con unas palabras del decano de la correspondiente facultad, la clausura por parte del gran canciller y del rector y la comitiva de salida.

El sábado se han graduado los estudiantes de Biotecnología, Ciencias del Mar, Veterinaria, Ciencias Actividad Física y Deporte, Enfermería, Medicina, Odontología, Fisioterapia, Podología y Nutrición. El domingo, los estudiantes de Psicología, Logopedia, Terapia Ocupacional, Derecho, Criminología, ADE, Multimedia, Derecho Canónico, Educación Infantil, Educación Social, Educación Primaria, Filosofía y Teología.