Àgueda Micó: "No le quiero decir a mi compañero lo que tiene que hacer en el Congreso"

En unas semanas en las que los escándalos de corrupción que rodean al PSOE han copado el foco informativo, Compromís ha logrado una meritoria cuota de atención con el divorcio de sus únicos dos diputados en el Congreso. Àgueda Micó, dirigente de Més, abandonará el grupo parlamentario de Sumar rumbo al Mixto, dejando en el camino a su compañero Alberto Ibáñez, de Iniciativa, otra de las patas que conforman la coalición.

Micó (l'Olleria, 1978) atiende a Levante-EMV el viernes, justo antes de tomar el tren de regreso a València desde Madrid. La dirigente de Més insiste en que la ruptura en el Congreso, que enmarca en la normalidad, no afectará a la coalición, aunque admite que habla únicamente por su partido. A futuro, contempla votar distinto que Ibáñez y se muestra abierta a otra confluencia estatal de izquierdas, aunque avisa: "la unidad no tiene que implicar uniformidad".

La crisis comenzó por el veto de Sumar a llamar a Sánchez a la comisión dana, algo que no parece que vaya a suceder después de todo. ¿Ha merecido la pena tensar la cuerda vista la crisis abierta?

Aquí hay una cuestión fundamental y es que el grupo parlamentario de Sumar es un grupo en el que convivimos diferentes formaciones políticas, unas de ámbito territorial y otras de ámbito estatal, unas que están en el gobierno y otras que no estamos en el gobierno, y por tanto, esto nos hace que en algunos momentos tengamos diferentes visiones de cuál tiene que ser el papel que tenemos que ejercer en el grupo. Y es verdad que la cuestión de la dana es un punto de inflexión, porque para nosotras, después de lo que pasó el 29 de octubre con 228 víctimas mortales y casi 1 millón de personas afectadas, con la responsabilidad política y criminal del gobierno del PP de Carlos Mazón, es verdad que para Compromís es esencial que hubiera una comisión de investigación, porque la del Congreso es la única que realmente puede ser objetiva. Y por tanto, esta comisión de investigación no puede estar manipulada por unos y por otros. Y para nosotros era importantísimo que hubiera dentro de esta comisión dos fases: una en la que se abordara la cuestión concreta de la emergencia del día 29 y de la actuación de la Generalitat y donde dar voz a todas las asociaciones de víctimas. Pero también es esencial una segunda fase, en la que tenemos que hablar de la recuperación, de que no vuelva a pasar y que esa recuperación se haga teniendo en cuenta el cambio climático. Ahí es donde pensamos que el presidente del Gobierno y todos los ministros afectados tenían que venir a dar explicaciones y esta siempre ha sido nuestra voluntad y nuestra posición y pensamos que la de la mayoría de valencianas y valencianos, que lo que quieren es respuestas de todo el mundo. Y por lo que respecta al Gobierno, quieren respuestas de cómo se va a hacer esa recuperación. En ese contexto nosotros tuvimos y tenemos una posición muy fuerte respecto a la comparecencia del presidente.

Ante la más que posible división suya y de Alberto Ibáñez en el en el Congreso. ¿La unidad de acción en Madrid está está garantizada o no descarta votar diferente llegado el momento?

Compromís es una una coalición plural y podemos tener visiones diferentes en algunos momentos, no es la primera vez que no tenemos una posición unívoca. En Compromís, al ser una coalición, siempre intentamos buscar consensos en todas las acciones que realizamos. Pero es verdad que no podemos imponernos unos a otros qué tipo de acción política tenemos que desarrollar en un momento concreto. Yo tengo millones de cosas, millones, que me unen con Alberto y muy pocas diferencias. Y por el cariño personal y por el respeto político que nos tenemos, yo no le quiero decir a a mi compañero lo que tiene que hacer. Respetamos profundamente la postura de Iniciativa en este caso y pensamos que ellos también la toman con la mejor de las intenciones. Y pensamos que la altura de miras y la madurez de nuestro proyecto nos permitirá poder continuar teniendo una acción coordinada de Compromís, aunque él esté en un grupo parlamentario y yo en otro.

¿Y en ese grupo mixto usted va a representar a Compromís o a Més?

Eso lo tenemos que decidir conjuntamente en la ejecutiva de Compromís. Será una decisión que tomemos todas y todos. Evidentemente yo lo que represento, siempre y en todo caso, son los intereses de los valencianos y valencianas que han votado a una opción política valencianista, que es una opción política que lucha contra la corrupción, venga de donde venga, del PP o del PSOE. Queremos que se apliquen medidas sociales, medidas de vivienda y para proteger los servicios públicos. Y también los intereses concretos de los valencianos y valencianas. Y aquí hablamos de todo: estamos en contra de la ampliación del puerto de Valencia, de las ampliaciones del aeropuerto del Altet o el de Manises. Pensamos que la transición ecológica tiene que ser más que una pancarta, tiene que ser una realidad y en esto el Gobierno central, el Partido Socialista, se tiene que poner mucho las pilas. También queremos un cambio en el sistema de financiación y que se cumpla con los acuerdos de investidura por los cuales tenemos que tener una compensación hasta que este nuevo sistema se apruebe. También inversiones territoriales en temas como Rodalies, de respeto y apoyo a la cultura y a la lengua propia, de protección de la comunidad LGTBIQ+, de la situación de discriminación que las mujeres estamos sufriendo por culpa de un Gobierno nefasto de PP y Vox en la Generalitat. Todo esto es lo que queremos desarrollar y lo vamos a hacer en el conjunto de Compromís, porque Compromís es más que una opción política. Nosotros somos un proyecto que representamos la esperanza de centenares de miles de valencianos y valencianas que quieren que acabemos con el gobierno de la vergüenza de PP y Vox. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que ser una alternativa honesta al bipartidismo y esta es la función que realizaremos desde todas las instituciones donde estemos presentes.

¿Y ante una eventual cuestión de confianza a Pedro Sánchez, qué posición adoptaría?

Bueno, vamos por partes. Primero necesitamos que Pedro Sánchez ponga encima de la mesa medidas para acabar con los casos de corrupción que se están investigando en estos momentos relacionados con Cerdán, con Koldo y con Ábalos. Esto es importante y tenemos que ver qué medidas se van a poner encima de la mesa. Para nosotros es importantísimo que se fiscalice a las empresas que tienen contratos públicos. No puede ser que empresas corruptas continúen teniendo contactos públicos con la Administración. Hace falta crear una agencia antifraude que funcione y que se devuelva el dinero robado. Creo que esto es esencial. La ciudadanía no lo podría entender de otra manera, hacen falta medidas contundentes no solo a nivel de regeneración democrática y contra la corrupción, sino también medidas sociales. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder valorar una votación en una hipotética cuestión de confianza.

Iniciativa ha venido criticando lo que según ellos ha sido una decisión unilateral que cambia las reglas del juego y no descartan consecuencias, que cargan en Més. ¿Ve en riesgo la unidad de Compromís?

No, para nada. Como digo, Compromís somos una coalición plural y podemos tener visiones diferentes. De hecho, en Compromís funcionamos intentando buscar acuerdos y consensos y no siempre esos consensos son posibles. Y cuando no son posibles, en este caso es un caso muy concreto aquí en el Congreso, esto no tiene ni va a afectar, y por nuestra parte lo tenemos clarísimo, al proyecto político de Compromís. Como he dicho, es un proyecto que representa la esperanza de muchísima gente. De hecho, queremos que nuestro proyecto lidere, ya lo está haciendo, una apertura importante hacia los 5 millones de valencianos y valencianas que necesitan una alternativa real y para eso queremos y estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas, con todos los movimientos sociales y a colaborar con todo el mundo. Creo que lo que tenemos que hacer es generar unas complicidades con la gente que quiera realmente que en la Generalitat haya un gobierno que sea digno, que sea honesto y que esté liderado por Compromís.

¿Y qué impide ahora a los otros partidos hacer lo propio y tomar decisiones unilaterales o sin acuerdo? ¿Qué podría decir Més después de este antecedente?

A ver, es que aquí no hay decisiones unilaterales. Aquí ha habido una negociación y un intento de llegar a un consenso y un acuerdo durante muchísimas semanas dentro de la coalición y esto es lo que hacemos siempre, buscar acuerdos, buscar consensos hasta el final. Lo que tenemos que tener también claro es que si tenemos diferentes posiciones en una cuestión concreta, y aquí en el caso de Més Compromís hay un acuerdo de la ejecutiva que está ratificado por el Consell Nacional por un 93% de los votos, por tanto es una decisión que nosotros lo que hacemos es trasladar la al conjunto de la coalición, pero como digo, es tan legítimo querer continuar haciendo la acción política con autonomía e independencia desde el grupo Mixto que querer continuar haciéndolo dentro del grupo Plurinacional. Si no llegamos a un consenso después de estar trabajándolo semanas y semanas, creo que no es nada del otro mundo como coalición plural que somos, que lleguemos a un acuerdo de poder continuar nuestro trabajo de una forma coordinada y de una forma conjunta desde dos grupos parlamentarios diferentes, porque la esencia de lo que somos no cambia.

La diputada de Compromís Águeda Micó llega a una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). . / Jesús Hellín - Europa Press

¿Y en las Corts está asegurada esa unidad de acción y de voto?

Claro que sí. En Compromís lo hablamos todo, lo intentamos consensuar todo y no sé si alguna vez ha habido alguna discrepancia. Yo, como no he estado en las Corts, no me acuerdo. Pero en todo caso, Compromís nos respetamos y no pasa nada porque no estemos siempre al 100 % de acuerdo en todo. Somos una coalición plural, que además creo que es una cosa positiva, porque Compromís lo que hacemos también es, en nuestra acción y en nuestra diversidad interna, aglutinar diferentes visiones y diferentes espacios y que más gente se pueda sentir representada. Creo que esta es una cosa muy positiva que llevamos haciendo desde siempre. Por tanto, tampoco tenemos que perder esa visión de que Compromís es plural, de que podemos llegar a más gente si cada una de las visiones, de las patas y de los valores que representamos están presentes en el conjunto de nuestra coalición. Creo que esta es la forma de funcionar, es lo que siempre hemos hecho y es lo que tenemos que continuar haciendo.

Ante un adelanto de las generales, ¿apuesta por volver a conformar una candidatura unitaria de izquierdas?

Nosotros lo que tenemos clarísimo en estos momentos es que no queremos para el conjunto de la ciudadanía del Estado lo que estamos sufriendo y padeciendo en nuestras carnes por un gobierno de derecha y extrema derecha, corrupto y criminal del PP y de Vox. Compromís siempre nos hemos caracterizado por colaborar de forma horizontal con otras fuerzas políticas, tanto en elecciones generales como en europeas. Y ese proceso de colaboración, de coalición, de apertura de nuestro proyecto político y de ganar representación para conseguir mayorías sociales, siempre lo tenemos como objetivo. Estamos abiertas totalmente. Esperemos que las elecciones tarden mucho en llegar, porque de verdad que no queremos que haya un gobierno de derecha y de extrema derecha. Pero tampoco esto puede ser una carta blanca para el PSOE, no puede ser 'o yo o el caos'. Hay que tener en cuenta que el Estado español es un Estado plurinacional, que tenemos que representar diferentes sensibilidades y que la unidad no tiene que implicar uniformidad, sino que la diversidad es lo que nos tiene que unir y en eso estaremos.

¿Y si en ese análisis de si se ofrecen condiciones horizontales y de representatividad tenéis diagnósticos diferentes en la coalición? ¿Podemos descartar que Més e Iniciativa puedan confluir con plataformas distintas?

Para mí sí que está descartado, porque siempre hemos llegado a acuerdos a la hora de concurrir conjuntamente a diferentes procesos electorales y por tanto, como siempre, Compromís vamos a buscar esa unidad dentro de la diversidad para poder llegar a acuerdos confederales que permitan que realmente cada una de nosotras podamos ser nosotras mismas y podamos representar a la ciudadanía en su conjunto.

¿Inquieta que Mónica Oltra pueda concurrir a las elecciones al margen de Compromís?

Mónica Oltra es una persona que, como todos y todas sabemos, está total y absolutamente legitimada por todo Compromís. Mónica está en un proceso y ella es la que tiene que decidir. Es una cuestión muy, muy personal de ella, pero en Compromís la esperamos con los brazos abiertos en el momento en que ella quiera volver, si quiere volver.