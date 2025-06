El Palmar celebra 775 años de pesca artesanal en l'Albufera

Casi 800 años de pesca artesanal en el lago de l'Albufera. Esto, que se dice pronto, es lo que celebró ayer la Comunidad de Pescadores de El Palmar. Una tradición casi milenaria y aún viva ligada a San Pedro, patrón de los pescadores, y a ún día como hoy donde se documentó por primera vez este tipo de pesca y nació un pueblo y su cultura.

Un pueblo que no se entiende sin su Comisión de Pescadores, de la que aún forman parte 400 y pico personas. Antes era una isla que, aunque pertenecía a València estaba desamparada, y fueron los pescadores los que dieron educación y seguridad al pueblo. La tradición de la pesca artesanal es de lo poco que sigue inalterable en El Palmar y corre por las venas de los que, generación tras generación, siguen ejerciéndola como se hacía hace casi ocho siglos.

Una manera de ganarse la vida que, como todos los oficios, está en horas bajas. Así lo explica Amparo Aleixandre, secretaria de la Comisión de Pescadores de El Palmar. A penas quedan unas 30 o 40 familias que lleven el pan a la mesa con este método de pesca, pero aún así cree que el oficio sigue vivo. "Es el modo de vida que sustenta el pueblo. No hay que olvidar que aquí tenemos 30 restaurantes y sin los pescadores no tendrían a nadie para servirles. Si quieres comer un buen allipebre, es necesario que la pesca tradicional persista", explica.

Vecinos, pescadores, autoridades locales y un conseller

Los actos comenzaron a las 18:30 horas con una misa en honor a San Pedro, en la que participaron vecinos, pescadores, pescadoras, autoridades y hasta el conseller de Medio Ambiente Vicente Martínez Mus.

A partir de las 19:30 horas, se celebró un concurso popular de all i pebre, en el que las familias de El Palmar prepararon su versión de este guiso tradicional a base de anguila, destacando el valor del producto local y la riqueza de su recetario popular.

Además, hubo actividades infantiles para acercar la cultura pesquera a los más pequeños y fomentar el orgullo por una herencia que se ha sabido conservar durante más de siete siglos.

Equilibrio natural

La celebración del 775 aniversario es mucho más que una efemérid, es "un homenaje a quienes han hecho posible la continuidad de la pesca en el lago, especialmente a los pescadores y pescadoras que, con su conocimiento profundo del medio y su vínculo con el entorno, actúan como garantes del equilibrio ecológico de la Albufera", han defendido en un comunicado.

"Su labor no solo es esencial para la sostenibilidad ambiental del parque natural, sino también para la transmisión de valores, saberes y formas de vida que forman parte del patrimonio inmaterial de la Comunitat Valenciana", explicó Aleixandre.

Apoyo al oficio

Desde que los bendijo San Pedro y se formó el pueblo, el oficio no ha parado de hacerse, y de hacerse de la misma manera, pero el relevo cuesta cada vez más, sobre todo por la falta de apoyo de la administración en muchas ocasiones.

Según explica la secretaria de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, ellos no tienen reconocido ningún derecho que sí que tienen el resto de pescadores. "Nosotros pescamos en aguas continentales, pero no se nos reconoce en el convenio de la pesca y no tenemos derecho a nigún tipo de ayuda. Por ejemplo, con la dana los pescadores pudieron recibir ayudas pero nosotors, que fuimos súper afectados, no. Somos un caso paradigmático", explica.

Por eso piden a las administraciones una especial protección porque, de hecho, son un oficio bastante especial y considerado incluso Bien de Interés Cultural (BIC). "Necesitamos más protección y más derechos para proteger nuestras tradiciones. No puede ser que tengamos menos derechos que cualquier pescador sólo por faenar en aguas continentales. Nuestro oficio es el de pescador", explicó Aleixandre. "Nos sentimos desamparados".