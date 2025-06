Los tres aspirantes a presidir la Audiencia de València, a examen

Los aspirantes a la presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia han comparecido recientemente ante la Comisión de Calificación para exponer su currículo y su proyecto para sustituir a la anterior presidenta, Esther Rojo, actualmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Actualmente, ejerce de presidente interino de la Audiencia de València el también presidente de la sección cuarta, Pedro Castellano, hasta que el CGPJ elija al sucesor de Rojo al frente de la Audiencia Provincial de València. Las comparecencias, los currículums de los aspirantes y sus propuestas se pueden consultar en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace.

Los tres aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de València son, por orden alfabético, los magistrados Gonzalo María Caruana Font de Mora, Sonia Alicia Chirinos Rivera, y José Manuel Ortega Lorente.

Gonzalo Caruana propone una sección penal fija para las causas de corrupción

El magistrado de la sección civil 11 de la Audiencia de València, Gonzalo María Caruana Font de Mora, ingresó en la carrera judicial en marzo de 1985. Y desarrolla su trabajo en la Audiencia Provincial de València desde enero de 1998, siempre en la jurisdicción civil, aunque también ha tratado temas de mercantil o de liquidación bancaria.

Sobre la situación actual de la Audiencia de València, Caruana Font de Mora destacó el "atasco en las secciones civiles no especializadas. Un atasco que nos lleva a una situación de pendencia con una tasa de más de dos años y medio a la hora de los señalamientos, que todos convenimos que resulta inadmisible". El magistrado achacó este incremento de casos a "la litigación en masa. El pronóstico no es muy halagüeño porque esta litigación en masa se va incrementando y, sobre todo, porque en València tenemos un hecho específico y propio que previsiblemente va a generar un incremento de las reclamaciones civiles como son las consecuencias de la desastrosa dana que sufrimos en octubre de 2024". Respecto a su programa para presidir la Audiencia, Gonzalo María Caruana Font de Mora destacó que las secciones civiles adolecen de un "defecto estructural. Los magistrados de la Audiencia instan a que se cree una nueva sección, petición reforzada por la última presidenta de la Audiencia de València [Esther Rojo]". Aunque actulamente, lamentó, "nos encontramos que ni se crea una sección ni tampoco se amplía la plantilla de las secciones civiles que es la misma desde hace 24 años".

Precisamente, sobre los efectos de la dana para la jurisdicción civil, "el magistrado destacó que "los recursos no han llegado a la Audiencia Provincia, pero van a llegar. Nos tenemos que comprometer al mandato legislativo que nos ha impuesto que las reclamaciones que lleguen en materia de daños de estos tres partidos judiciales de la zona catastrófica son de carácter preferente". Por ello, Caruana Font de Mora señala que "tenemos que buscar alguna medida para cumplir con dicho mandato. Una seria que alguna de las secciones civiles conociera de forma exclusiva este tipo de reclamaciones, que serán de tres materias: propiedad horizontal, arrendamientos y reclamaciones de daño. Más que todo para no interferir tampoco en el resto de temas", propuso.

El magistrado de lo civil también recoge una propuesta de los magistrados de las secciones de penal de la Audiencia de València. "Hay cierto sentir entre los magistrados penales, dada la experiencia que vienen acumulando en materia de corrupción, de intentar asignar la misma a una sección pena. No hay que olvidar que nos encontramos con que el resto de operarios jurídicos que intervienen en esta materia están profesionalizados y especializados. En cambio, el órgano judicial no, cuando estamos moviendo materias complicadas como mercantil, societario, etc". Caruana Font de Mora también se hizo eco de otra petición de los magistrados de la Audiencia de "aprovechar la oficina administrativa única para que haya una sección de ejecutorias[de sentencias] para proveer a la Audiencia".

Sonia Chirinos, la jueza de violencia sobre la mujer que quiere "más comunicación"

La magistrada Sonia Alicia Chirinos Ribera realiza su trabajo actualmente en la sección quinta de la Audiencia de València. Durante quince años fue jueza de violencia sobre la mujer en Madrid, cuando entró en funcionamiento donde "me tocó resolver problemas de interpretación de la ley bastante importantes". Y que reflejó en el libro "Cuestiones prácticas en torno a la ley de medidas de protección integral contra la violencia", publicado por la editorial Tirant lo Blanch. García Chirinos también fue "diez años inspectora delegada del CGPJ. Con otras dos compañeras fuimos las tres primeras mujeres que ocupamos este puesto". Su primera zona de trabajo fue Andalucía donde explicó que fue "la primera inspectora que propuso un expediente disciplinario para un magistrado de uno de los juzgados de Marbella".

Chirinos Ribera ha sido jueza de distrito, de primera instancia e instrucción en Sagunt y también fue magistrada en la sección primera de la Audiencia de València. Y fue la primera directora general de Justicia de la Generalitat de 1991 a 1993 con el conseller Luis Berenguer que inició "las transferencias en la materia" y también fue asesora del secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra de 2007 a 2008, con el ministro Mariano Fernández Bermejo.

Para optar a la presidencia de la Audiencia de València la magistrada propone "una presidencia continuista respecto a la presidenta saliente que se fijó como retos la innovación, la modernidad, la transparencia, la seguridad jurídica y la violencia de género". Y se comprometía a dos objetivos. Primero "tomar las medidas necesarias para que la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia sea una realidad contrastable y evaluable". Y en segundo lugar "incrementar el flujo de comunicación entre la presidencia y las instancias jurídicas, políticas y sociales de la provincia de València. Eso significa mantener reuniones frecuentes con la dirección general de Justicia, el TSJCV, la Fiscalía, las asociaciones judiciales, los letrados, directores de los servicios comunes, la policía, colegios de abogados, procuradores, notarios y registradores. Aunque pese a este intento de colaboración, la magistrada introduce en su currículum una crítica nada velada a la Fiscalía [Anticorrupción]. García Chirinos destaca entre las resoluciones en las que ha participado, la sentencia de la pieza del "call center" del caso Taula en la que destaca: "Pieza separada con 7 acusados: muchos delitos imputados; muchas cuestiones previas planteadas con el efecto de servir a otras piezas; Ministerio Fiscal muy beligerante, hasta el final, porque no aceptó la posición de la Sala, que sólo admitió recurso de casación". De esta sentencia es la famosa frase "a la Guardia Civil todo le parece sospechoso", que todos los abogados de las defensas esgrimen en las causas de corrupción que se han juzgado en la Audiencia de València desde octubre de 2023.

José Manuel Ortega sugiere aumentar a seis los magistrados de las secciones penales

El magistrado José Manuel Ortega Lorente preside actualmente la sección segunda de la Audiencia de València, tras una carrera judicial que se inició en 1988 en un juzgado de Torrent y que, excepto dos años que trabajó en Castelló, ha desarrollado íntegramente en València. Ortega Lorente expuso en su intervención ante el CGPJ que pretende "una presidencia integradora, colaborativa y proactiva en el contacto con las instituciones, abierta a todos, incluso a los que con mirada crítica puedan aportar críticas o mejoras".

Para la Audiencia de València Ortega Lorente plantea "persistir en las medidas necesarias para resolver los problemas en las secciones civiles, con una carga de trabajo exponencial a partir de la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia". Al tiempo que planteaba la "imposibilidad de asumir la carga de trabajo con la capacidad de resolución". Para las secciones penales plantea "crear e implementar herramientas para que las secciones penales se adapten a la nueva ley de eficiencia de la justicia y adaptar las normas de reparto en penales para evitar la sobrecarga de asuntos por la sección primera que va a tener que ampliar sus competencias".

También recordó que los magistrados de la Audiencia de València están pendientes, de "las medidas de incremento de planta aprobadas por el CGPJ y paralizadas al aumentar una plaza en la sección segunda". Por ello reivindicó que "el resto de secciones necesitan incrementar hasta 6 el número de magistrados" además de proponer crear una sexta sección en materia penal. También plantea "reuniones periódicas con presidentes de las distintas secciones para detectar discrepancias".y crear "protocolos de buenas prácticas".