Los bulos que combate la jueza de la dana

Los bulos y las especulaciones acosan a la causa de la dana desde el exterior y desde el interior de la investigación que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. Una telaraña de informaciones falsas, de consumo rápido en redes sociales, pero totalmente acientíficas. Y que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, decana de los juzgados de Catarroja, combate apoyada en la ciencia y en las declaraciones de ingenieros de caminos, geógrafos, geólogos y meteorólogos, a los que algunas acusaciones llegan a interrogar como si fueran acusados. Bulos e informaciones falsas que Levante-EMV recopila cuando se cumplen ocho meses de la instrucción de la dana.

La cifra de los 228 fallecidos

El bulo de que se han manipulado las cifras oficiales de personas fallecidas persigue hacer dudar de los cimientos de la investigación de la dana. Toda la información relacionada con las víctimas se centralizó en el Centro de Integración de Datos (CID), conformado por una oficina forense [del Instituto de Medicina Legal (IML)] de València más efectivos de la Guardia y Policía Nacional. La cifra oficial de fallecidos son 228 (a la que en breve se podría sumar la bebé nonata de una víctima mortal). Del total de 228 víctimas, a 224 fallecidos se les practicó la autopsia entre octubre y enero. De estas 224 personas con autopsia, 221 estaban identificadas en el primer mes tras la dana. Otras tres personas -dos hombres y una mujer- siguen desaparecidas, pero sus familias están informadas y han tramitado el certificado oficial de fallecimiento. La víctima 228 fue una paciente oncológica, M. I. P. R., que falleció el 12 de noviembre al no haber recibido el adecuado tratamiento durante la dana. Este último caso contrarresta la falsa información de que a personas fallecidas en sus vehículos se les pone «una fecha distinta al 29 de octubre» para que supuestamente figure «como accidente de tráfico» y no como víctima de la dana. Una afirmación sin ninguna base real. Esta semana el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, también aseguró en València, sin pruebas, que hay «20 víctimas sin contabilizar». Un hecho falso que, según el secretario general de Manos Limpias, basa en su «intuición. Yo también tengo derecho a mi intuición». La jueza de la dana aseguraba en un auto la semana pasada que este tipo de «bulos suponen un desprecio a los familiares de los fallecidos». Y confirmaba a una abogada que dudaba del cómputo oficial de víctimas que las especulaciones sobre esta información «minimizan el abrumador número de muertes» que ha alcanzado las 228 personas.

La «apertura de compuertas» de forata que nunca afectó, ni pudo afectar, al barranco del Poyo

«Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca», aseguraba la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un auto notificado el 14 de mayo. La magistrada dehecho ya ha denegado diligencias relacionadas con la presa de Forata (ubicada en el río Magro) solicitadas por varios abogados de víctimas fallecidas en la cuenca del barranco del Poyo, que no tiene ninguna presa en la compleja red de ramblas que se extiende en 450 kilómetros cuadrados (km2) en las comarcas de la Hoya de Buñol, el Camp de Turia y l’Horta Sud. La magistrada recurre una y otra vez a la declaración del del doctor en ingeniera hidráulica, profesor, director del laboratorio de hidráulica e investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Tras su declaración durante cuatro horas quedó claro que las compuertas de Forata estuvieron abiertas todo el día porque «es la norma general desde Tous». Y la presa hizo su función porque permitió «laminar una avenida de 2.200 metros cúbicos por segundo» a la mitad (1.100 m3/s). Vallés también dejó claro que el barranco del Poyo y el río Magro «son cuencas diferentes que no tienen nada que ver. A Forata llegó el agua que empezó a hacer daño en Utiel y lo que sale de Forata va a Algemesí y luego al Júcar. En el caso del barranco del Poyo no hay ninguna presa que haga de efecto laminador» o favorezca la creación de «una ola».

Las «cañas» y las obras en los barrancos que habrían «evitado» la riada

«El problema a nivel de casco urbano han sido más los coches que las cañas. Las cañas cuando viene una riada de características, capacidad de arrastre y potencia hidráulica [como la del 29 de octubre] no hacen mucho. Las arranca y se las lleva... Si [la riada] tira las pasarelas y puentes como si fueran de juguete, pues las cañas mucho más», aseguró el ingeniero de caminos Francisco Vallés. También respondió a otra polémica: la limpieza de los cauces. «Limpiar los cauces no es dejarlos desnudos, arrasar toda la vegetación. Los sedimentos van a estar siempre en el cauce, el agua los erosiona y los transporta. Las cañas son una especie invasora y hay que luchar contra ellas, pero para que puedan crecer las especies autóctonas. En la riada, las cañas han tenido una influencia nula». Respecto a las obras que supuestamente «habrían evitado la riada», la jueza de la dana ha rechazado incluirlas como objeto de investigación. Aunque cualquier ingeniero de caminos explica que esta afirmación tan rotunda no es cierta. Entre las obras previstas estaba el desvío del barranco del Poyo a partir de Paiporta hasta el nuevo cauce del Túria para un caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo (m3/s) . En este punto el también conocido como el barranco de Torrent tiene una capacidad actual de 800 metros cúbicos por segundo, tras el encauzamiento finalizado en 2004. El día de la dana el aforo del barranco del Poyo en Riba-roja alcanzó los 3.500 m3/s. A los que se suman los 1.600 m³/s del barranco Gallego, los 1.500 m³ de Horteta y los 400 m³/s del Pozalet-Saleta.

El radar de Cullera que sí funcionaba

En la denuncia presentada por Manos Limpias, y desestimada por el Juzgado de Instrucción 15 recogía el bulo del radar de Cullera estropeado y que un agricultor denunció que no funcionaba el 25 de octubre. Un dato «irrelevante, porque Aemet dio la alerta roja el 29 de octubre». El jefe de climatología de Aemet, José Ángel Núñez Mora, explicó en su declaración que el radar de Cullera se apaga cuando no hay precipitaciones (porque está pendiente de renovación la línea de media tensión afectada por un rayo en 2023), pero se enciente en remoto. «El día 28 se encendió y estuvo funcionando perfectamente el día 29». El que «no funcionó ese día fue el de Murcia, pero el de València, que está en Cullera, si dio datos el 29 de octubre», declaró Núñez Mora.