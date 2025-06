Compromís destapa los gastos del conseller Rovira: Casi 12.000 euros en restaurantes y marisquerías

Facturas de 84 comidas y cenas por valor de 11.968 euros en el marco de "reuniones de trabajo". Compromís denuncia que el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha empleado casi 12.000 euros de dinero público en comidas y cenas "de trabajo" aunque sin especificar el motivo de las mismas. Así lo ha desvelado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, junto con los diputados de Educación y Cultura de la coalición, Gerard Fullana y Verònica Ruiz. Además, se ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal roviraleaks.compromis.net, donde se pueden consultar todos los tickets de restaurantes y marisquerías que el conseller Rovira ha hecho pagar con dinero público.

"No estamos hablando de reuniones de trabajo. Estamos hablando de un conseller caradura que utiliza la Generalitat como su cajero automático para irse de gira gastronómica", ha afirmado Baldoví. En este contexto, el síndic de Compromís ha recordado que la semana pasada el gobierno del PP anunció recortes en los servicios públicos con la excusa de la no llegada del FLA. "Mientras piden el FLA, le perdonan 13 millones de euros a Iberdrola o 200 millones a los más ricos. Paradójicamente, el propio Mazón dijo que eliminarían el gasto superfluo y, mientras preparan más recortes en ayudas a las personas, siguen gastando de forma frenética en todo tipo de restaurantes con nuestro dinero", ha criticado.

Casi la mitad de los tickets, en cenas

Además, desde Compromís apuntan a que esas reuniones de trabajo "no figuran en la agenda" ni se indica "el tema tratado ni la identidad de los asistentes". De hecho, estas facturas no están publicadas en el portal de transparencia y Compromís las ha conseguido mediante peticiones parlamentarias de documentación.

En total, Compromís ha contabilizado cerca de 12.000 euros gastados en bares y restaurantes, con algunos tickets que llegan incluso a los 700 euros. Son 84 facturas, de las cuales cerca de la mitad, 38, corresponden a cenas. Algunas de estas cenas fueron en domingo y otras terminaron a la una y media de la madrugada.

"Cabe recordar que el conseller Rovira cobra 85.000 euros anuales, de los cuales 10.000 son un plus por residencia, que ya está pensado para compensar sus gastos por vivir en València. No es una anécdota, es una forma de entender el servicio público", ha asegurado Baldoví, y ha añadido, "este gobierno de la vergüenza se cree por encima de las leyes, por encima de la normativa, y que la ciudadanía está para servirles a ellos y no ellos a la ciudadanía. Estos 12.000 euros de Rovira se suman a los más de 36.000 euros que Mazón ha gastado en restaurantes con dinero público. En el caso de Mazón, con facturas que ha ocultado a Compromís.

"El conseller Rovira nunca está donde debe"

Los portavoces de Educación y Cultura de Compromís, Gerard Fullana y Verònica Ruiz, han destacado que "Rovira nunca está donde debe. Es el peor conseller de Educación y Cultura de la historia, en el peor momento", en referencia al día de la dana. "Rovira estaba tranquilamente en su casa al mediodía, lo que demuestra su dejadez y la falta de interés por organizar dispositivos especiales de seguridad y protección, tanto para las comunidades educativas afectadas como para el sector cultural", han añadido.

Gerard Fullana ha querido recordar que "mientras Rovira seguía con sus rutinas gastronómicas, gastando el dinero de la gente en restaurantes, las comunidades educativas afectadas por la dana estuvieron semanas sacando barro de escuelas e institutos, sin ninguna visita del conseller, que además atacaba a los equipos directivos diciendo que no abrían los domingos para limpiar los centros".

"El día del trágico accidente en el que murió un operario en un centro educativo de Massanassa, dijo que no iba al lugar de los hechos porque tenía que estar con la familia. Justo al día siguiente se gastó 99 euros de los contribuyentes en una cena en València y esa misma semana 240 euros en una comida en un restaurante de lujo", ha detallado el portavoz de Educación de Compromís.

Fullana ha recordado que solo se reforzaron los centros educativos que acogían al alumnado de la zona afectada con 18 docentes, "pero no solo eso, ahora mismo la construcción de centros educativos en general sufre un recorte brutal, al igual que la oferta de ciclos de FP y de idiomas en las EOI. Además del ataque directo a nuestra lengua con la reducción de unidades educativas con lengua base en valenciano en escuelas e institutos".

En cuanto al área de Cultura, la diputada Verònica Ruiz ha comentado que "Rovira tiene muy claro a qué restaurante quiere ir a comer y cenar con nuestro dinero, pero pasa olímpicamente de asistir a importantes citas del mundo de la cultura como la gala de los Actores y Actrices Valencianos o los Premios Lola Gaos del Audiovisual".

"Mientras los artistas se quejan públicamente de la precariedad a la que les tiene sometidos la Conselleria y de no tener ninguna interlocución con Rovira, ni antes ni después de la dana, este señor se va de comilonas. Está bien que haga tours gastronómicos, lo que no está bien es que los pague con el dinero de los contribuyentes", ha concluido Verònica Ruiz.