Calor "asfixiante" en el hospital Clínico: a 35 grados y sin aire acondicionado

Los pacientes ingresados en el hospital Clínico de València y sus familiares están sufriendo la primera ola de calor del verano con intensidad porque el aire acondicionado del pabellón C está funcionando mal y, de hecho, en la planta cuarta y quinta de este edificio, directamente no funciona. Eso está provocando que la temperatura interior en las habitaciones esté alcanzando valores máximos "asfixiantes", como denuncian desde Satse. En una de las estancias de la quinta planta, esquinera y muy expuesta al sol, este fin de semana se han llegado a registrar 35 grados de temperatura, según los termómetros usados por el personal. De hecho, son muchos los familiares que han llevado al centro ventiladores portátiles, con el objetivo de combatir el intenso calor.

En esta zona se ubican las plantas de Cirugía Torácica, las de Traumatología y Urología. Se trata de enfermos con heridas abiertas por las operaciones, las cuales no se llevan bien con el calor porque los apósitos tienden a despegarse y, por tanto, desde Satse, se alerta del riesgo a que las heridas complejas se infecten o se generen úlceras por el sudor "Estamos teniendo más trabajo porque se están reforzando las curas para evitar problemas mayores", explica el delegado del sindicato de Enfermería a Levante-EMV.

Equipos anticuados

Ante el episodio de altas temperaturas por la falta de aire acondicionado, el centro procedió a cerrar dos de las habitaciones de la última planta durante este fin de semana, aunque una de ellas ya ha sido reabierta por las necesidades de espacio para acoger los pacientes. En el resto, el alto número de pacientes ha hecho imposible llevar a cabo el cierre temporal de algunos habitáculos.

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad y del propio Clínico justifican que se está "trabajando para ajustar el rendimiento de los equipos de climatización del pabellón C" porque, aunque funciona, no tiene la potencia suficiente para paliar el calor intenso de los últimos días. Además, el centro tiene pendiente acometer el proyecto de renovación de los equipos de climatización "ya en marcha". Sin embargo, el proyecto lleva pendiente bastante tiempo. Desde el centro, justifican que el retraso de debe a los "plazos de tramitación y de licitación que marca la normativa". Este proyecto pretende sustituir la instalación actual, "centralizada y antigua" según estas mismas fuentes, por un sistema actualizado y moderno, que ponga fin a los problemas en el funcionamiento del aire acondicionado. El proyecto está en fase de licitación y lo definen como "de gran complejidad".

Problema recurrente

Esta problemática no es nueva en el hospital de la avenida Blasco Ibáñez; se produce casi todos los años. Ocurrió también en agosto del pasado año, en esta misma planta: en la quinta y última del pabellón C. Un año después, la situación es prácticamente idéntica. Hace dos años, los problemas se detectaron en la tercera planta, con valores máximos de 28 grados, como denunció CSIF entonces, lo que llevó a Sanidad a invertir medio millón de euros en la renovación de parte del sistema de climatización del Clínico, con la instalación de dos nuevas enfriadoras industriales con el fin de "mejorar la climatización de los principales pabellones del centro".

Momento de instalación de las nuevas enfriadoras de la climatización del Clínico en la primavera de 2024. / Conselleria de Sanidad

El problema no se restringe al hospital, sino que se está reproduciendo en algunos centros de salud de este mismo departamento de salud del Clínico-Malvarrosa. El ambulatorio de Massamagrell está teniendo problemas con el aire acondicionado, el cual se estropea de forma reiterada, y se están alcanzando hasta 28 grados en varias zonas; y el de Alfahuir lleva un mes que funciona unos días sí y otros, no. "Hoy no han podido poner el aire en marcha y se están achicharrando", relata una representante sindical a este periódico.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, fija un máximo de 27 grados en el interior de los recintos laborales.