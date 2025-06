Lambda denuncia al director general de Diversidad por revelación de secretos y prevaricación

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha presentado una denuncia penal contra el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, por considerar que presuntamente habría incurrido en tres delitos de revelación de secretos por unas declaraciones en medios de comunicación sobre expedientes administrativos de los que la entidad no tenía constancia y por prevaricación en relación a la revisión de unos expedientes económicos vinculados al convenio con la asociación, en los que resultaba perjudicada.

La asociación presentó la denuncia hace unos días, pero ha esperado a que pasara la celebración por el Día del Orgullo para hacerla pública. Esta denuncia se ha interpuesto en los juzgados de València, una vez que la Generalitat ha dejado constancia de que "la justificación de gastos realizada por Lambda en relación con el concierto ha resultado adecuada en más de un 99 por ciento", según ha informado la entidad en un comunicado.

El colectivo LGTBIAQ+ valenciano ha denunciado tres delitos de revelación de secretos por las declaraciones realizadas el mes pasado por Soriano en tres medios de comunicación sobre información de expedientes administrativos que no eran aún conocidos por la propia entidad. "Si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto por tratarse de información pública, pero hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidas desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos", remarca el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

"Grave perjuicio reputacional"

Además, señala que las declaraciones del director se produjeron cinco días después de que Lambda denunciara públicamente, el 15 de mayo en el contexto de la presentación del Orgull LGTBI+, "injerencias, amenazas y malas formas por parte de la administración autonómica en la gestión de ese evento", algo que a su juicio "ha generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo a la entidad".

Por otra parte, Lambda ha denunciado dos delitos de prevaricación en relación con la revisión de dos expedientes económicos del servicio Orienta. En ambos casos, explica que las auditorías por una empresa externa elegida por la administración se resolvieron de forma favorable a la entidad, pero asegura que, con posterioridad, "la propia Generalitat Valenciana revisó toda la documentación y propuso un acuerdo de reintegro inferior al 1%".

"Hasta aquí todo era normal, pero justo antes de formalizar el acuerdo de pago, el director general firmó dos ampliaciones unilaterales en las que aumenta un 150% las cantidades reclamadas. Conforme a las solicitudes de la entidad de revisión de estos expedientes, no existe ningún informe técnico ni jurídico que motive o sustente tales ampliaciones como exige el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común", apunta.

Lambda agrega que "la arbitrariedad de la resolución queda probada por el hecho de que, tras las alegaciones interpuestas por la entidad, la administración ha retornado los importes a su valor inicial". En su opinión, "la falta de fundamento de la ampliación" y "que se repita simultáneamente en dos expedientes distintos" abunda en el hecho de que "fue una decisión arbitraria que perseguía perjudicar" a la entidad.

El coordinador general de la asociación subraya que "Lambda, como entidad social sin ánimo de lucro, depende del buen nombre y la confianza institucional y social". "Las insinuaciones de mala praxis, difundidas sin base alguna y por parte de un cargo público supone un daño real y directo tanto en nuestro trabajo diario como a nuestra reputación", ha lamentado.

Sorpresa por la denuncia

Por su parte, fuentes del entorno del director general afirman que "sorprende esta denuncia que hace referencia, según la entidad, a presuntos hechos ocurridos hace un año". Una denuncia que ven como un intento de "desgaste y ataque personal" a Soriano y de la que aseguran no tener "más información que la aparecida en los medios de comunicación". Se trata, aseguran, de "un asunto de justificación de gastos desde 2019 que analizan los técnicos y se notifican a las entidades, que, posteriormente, reconocen si están o no justificados para actuar en consecuencia con las posibles devoluciones".

Estas fuentes señalan que Lambda gestiona el concierto de Orienta en Valencia y Armari de la Memoria en toda la Comunitat , "con unos fondos que han ido creciendo fuertemente en los últimos años desde la creación de estos servicios en la legislatura anterior". "El concierto finaliza en noviembre de 2025, y resulta curioso el ruido que pretenden generar unos meses antes de la próxima publicación de las bases de esta acción concertada", añaden.

Y recalcan: "Esta entidad siempre ha recibido el mayor porcentaje de todas las subvenciones en materia de diversidad y ahora recibe estas ayudas, como antes, en concurrencia competitiva con el resto de las entidades, pero atendiendo a un proyecto por entidad en cada línea de subvención para llegar al mayor número de entidades posibles". "Acaba de pasar el Día del Orgullo, que debe ser un día de reivindicación, y, de nuevo, como hicieron el año pasado, han intentado boicotear un día importante para el colectivo. Hay entidades que no quieren entender que el colectivo LGTBIQ+ no tiene color político, que no debe ser utilizado políticamente ni patrimonializado", expresan.

A su parecer, Lambda "parece que no quiera entender que el colectivo es muy amplio y que para este gobierno todos tienen cabida, puesto que se trabaja para mejorar los derechos de todo el colectivo haciendo diversa la diversidad". "Mientras otros, ante la falta de argumentos, basan sus críticas en bulos", afean. Desde el entorno de Soriano destacan que el Consell ha impulsado "importantes medidas para impulsar la diversidad": "aumentar un 20% del presupuesto de diversidad; aumentar un 50% las ayudas a entidades sociales de diversidad LGTBIQ+, hasta 330.000 euros; pasar de cuatro líneas de subvenciones a ocho, creando dos destinadas al municipalismo; lograr un aumento del 129% de proyectos presentados, hasta 325".

También ponen en valor la creación de la marca Orgull de Comunitat, el protocolo de espacios libres de LGTBIQ+fobia, las campañas de información y sensibilización o el programa para la respuesta coordinada al chemsex de 2025 a 2027.