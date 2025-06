Paiporta prepara su PAU post-dana con un mes extra para estudiar: "los profesores han estado de 10"

No queda casi nadie en la biblioteca de Paiporta. Solo Michella, Ferran, Clara y David ocupan una gran mesa redonda con sus apuntes desperdigados. Unos van con sus cascos y ordenador portátil, otras escriben a boli en unos apuntes bien decorados. Todos son afectados por la dana y una de ellas perdió la casa.

Son estudiantes de segundo de Bachillerato del IES La Sénia de Paiporta, y encaran los últimos días antes de su 'segunda primera convocatoria' de unos exámenes que cambiarán el rumbo de sus vidas. La selectividad se celebró a principios de mes, pero ellos han tenido 4 semanas más para estudiar como afectados por la riada, y se podrán presentar a la segunda convocatoria como si fuera la primera. Es la medida que tomó Conselleria de Educación para tratar de compensar la desgracia y sus efectos que han sufrido unos chavales que no tienen culpa de nada pero que se han visto obligados a crecer muy rápido.

En concreto son 432 afectados por la dana los que harán las PAU en esta 'segunda primera convocatoria' los días 1, 2 y 3 de julio y 5.500 en total. En realidad, los jóvenes han perdido mucho más que un mes de clase. En el mejor de los casos retomaron la enseñanza presencial tras navidad y la online la empezaron mes y medio después.

Estudiantes de Paiporta preparan la 'segunda primera convocatoria' de la PAU / Ana de Los Ángeles

Balanza nivelada

Sin embargo, los cuatro están muy conformes con la medida que ha tomado Conselleria de Educación, ya que el examen de este año era nuevo en contenidos y más exigente, y dejarles correr una convocatoria les ha dado la oportunidad de verlo, algo que no han podido hacer el resto de alumnos. "Con un mes no compensamos todo el tiempo perdido, pero hemos podido corregir el modelo de examen con un profesor, y creemos que eso sí que compensa y nivela la balanza", cuenta Ferran.

Todos ellos se han quedado sin el viaje de fin de curso planeado para seguir estudiando (además, no les han devuelto el dinero). En su lugar, se han quedado varias semanas más de lo previsto en el instituto a pesar de tener el curso ya acabado. Según explicó Víctor, uno de sus profesores de Matemáticas en las pruebas, "era imposible acabar el temario para la fecha de las PAU. Necesitábamos ese mes extra sí o sí y todos los docentes nos hemos volcado en seguir dando clase aunque el curso estaba terminado". De sus casi 70 alumnos, tan solo fueron 7 a la primera convocatoria de las PAU.

Repaso y prueba de madurez

En realidad estos jóvenes han pasado ya su particular prueba de madurez, pues dependía de ellos el seguir acudiendo al instituto cada día y asistir a las clases que más les interesaran, lo cual les ha servido como su particular repaso. "Yo por ejemplo me saltaba una clase para ir dos veces a clase de Historia de España, porque es una asignatura que llevo mal y me venía bien", explica Clara.

Todos han podido seguir las noticias y saben que las notas en general han bajado fruto de decaer todas las facilidades de la pandemia y el estreno de un nuevo modelo de examen. La prueba que van a enfrentar es la más exigente, como mínimo, en un lustro.

Estudiantes preparan la PAU en Paiporta. / Ana de Los Ángeles

Sin embargo, eso les reconforta y en cierta manera les quita presión. "Se nota la dificultad añadida y lo hemos podido ver en el examen de la primera convocatoria, pero pensamos que como hemos podido practicar y llevamos estudiando todo el curso nos va a salir bien", dice Michella. Pese a todo hay algunas asignaturas, como Clara en Historia del Arte, de las que se van a examinar habiéndose dejado un poco de temario porque no había tiempo material para darlo.

En lo que hay quorum es en que esta medida era completamente necesaria. "Si nos hubieran obligado a ir a la primera convocatoria muchísimos habríamos suspendido porque no terminábamos el temario ni de broma", cuenta David.

Profesores de 10

Un elemento clave en su preparación fueron los profesores, que se volcaron especialmente con ellos ante el año más difícil que se recuerda en Paipora. "Los profesores han estado de 10, se han desvivido por nosotros y estamos encantados con su labor", dice Clara en nombre de todos. "Hubo profesores que venían todos los días caminando desde València para poder darnos clase. Nuestro profesor de filosofía vino a trabajar con dolores y pospuso una operación de una hernia para que pudiéramos llegar mínimamente preparados al examen. Estamos súper agradecidos a todos los profesores", reivindican.

Y no solo los docentes. Buena parte del pueblo ha querido volcarse con los chavales que afrontan unos exámenes que marcarán su futuro. En mitad de la entrevista se acerca una mujer llamada Lola, se presenta a los chicos y les dice que es docente de inglés y que le gustaría ayudarles dándoles clases particulares gratis para que puedan prepararse bien la selectividad. Los chichos toman su teléfono y quedan con ella en la biblioteca de Paiporta. Esa que está casi vacía pero llena de ilusión por entrar a la carrera de sus sueños.